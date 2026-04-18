Partner, oče, moški: kako ohraniti stik s sabo v svetu pričakovanj

Psihoterapevti, kot sta Terry Real in Gabor Maté , opozarjajo, da številni očetje živijo v funkcionalni ujetosti – delujejo, skrbijo, dajejo, a znotraj čutijo praznino, tiho osamljenost in izgorelost.

Današnja generacija očetov stoji na razpotju dveh zelo različnih predstav o moškosti. Na eni strani so vzgojeni v okolju, kjer je veljalo: Pravi moški ne joka. Uspešen si, če si močan, tih in vse zmoreš. Tvoja vrednost je v tem, kar narediš, ne v tem, kar čutiš. Na drugi strani pa se od sodobnega očeta pričakuje, da bo čustveno prisoten, empatičen, vključujoč, da bo znal pokazati svojo ranljivost in ga ne bo strah govoriti o občutkih.

To prehajanje med dvema svetovoma prinaša notranji razcep, ki ga moški redko priznajo na glas. Poskušajo biti vse – močni in ranljivi, zaščitniški in empatični, neomajni, a čuteči.

To pa pogosto vodi do:

- stresa, ki se kopiči, ker moški čutijo, da nikoli niso dovolj – ne kot partnerji, ne kot očetje;

- čustvene otopelosti, ker si ne znajo ali ne upajo priznati svoje ranljivosti;

- izgorelosti, saj nosijo breme neizrečenih pričakovanj, ki prihajajo tako iz okolja kot iz njih samih.

Številne raziskave o očetovstvu kažejo, da moški, ki nase prevzamejo nerealno visoka pričakovanja brez podpornega sistema, pogosteje doživljajo čustveno izčrpanost, kronično napetost in občutek izolacije.

Hkrati je pomembno vedeti, da so mnogi sodobni očetje prva generacija moških, ki želijo preseči togi model moškosti svojih očetov, zato nimajo vedno zgleda, kako to storiti. To stanje lahko vodi v tiho krizo identitete: Sem res dober oče, če ne zmorem biti vedno močan? Sem dober partner, če kdaj potrebujem odmik? Kdo sploh sem, ko ne delam samo za druge?