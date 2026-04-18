Partner, oče, moški: kako ohraniti stik s sabo v svetu pričakovanj

Psihoterapevti, kot sta Terry Real in Gabor Maté, opozarjajo, da številni očetje živijo v funkcionalni ujetosti – delujejo, skrbijo, dajejo, a znotraj čutijo praznino, tiho osamljenost in izgorelost.
Moški v tranziciji: med arhaičnimi pričakovanji in novo občutljivostjo
Današnja generacija očetov stoji na razpotju dveh zelo različnih predstav o moškosti. Na eni strani so vzgojeni v okolju, kjer je veljalo: Pravi moški ne joka. Uspešen si, če si močan, tih in vse zmoreš. Tvoja vrednost je v tem, kar narediš, ne v tem, kar čutiš. Na drugi strani pa se od sodobnega očeta pričakuje, da bo čustveno prisoten, empatičen, vključujoč, da bo znal pokazati svojo ranljivost in ga ne bo strah govoriti o občutkih.
To prehajanje med dvema svetovoma prinaša notranji razcep, ki ga moški redko priznajo na glas. Poskušajo biti vse – močni in ranljivi, zaščitniški in empatični, neomajni, a čuteči.
To pa pogosto vodi do:
- stresa, ki se kopiči, ker moški čutijo, da nikoli niso dovolj – ne kot partnerji, ne kot očetje;
- čustvene otopelosti, ker si ne znajo ali ne upajo priznati svoje ranljivosti;
- izgorelosti, saj nosijo breme neizrečenih pričakovanj, ki prihajajo tako iz okolja kot iz njih samih.
Številne raziskave o očetovstvu kažejo, da moški, ki nase prevzamejo nerealno visoka pričakovanja brez podpornega sistema, pogosteje doživljajo čustveno izčrpanost, kronično napetost in občutek izolacije.
Hkrati je pomembno vedeti, da so mnogi sodobni očetje prva generacija moških, ki želijo preseči togi model moškosti svojih očetov, zato nimajo vedno zgleda, kako to storiti. To stanje lahko vodi v tiho krizo identitete: Sem res dober oče, če ne zmorem biti vedno močan? Sem dober partner, če kdaj potrebujem odmik? Kdo sploh sem, ko ne delam samo za druge?
Kako ponovno vzpostaviti stik s sabo in ohraniti odnos z drugimi
1. Identiteta onkraj vlog: Kdo sem, ko nisem samo za druge?
Pomembno vprašanje za vsakega očeta je: Kdo sem, ko nisem samo v vlogi očeta, partnerja ali sodelavca? Ko moški zna prisluhniti sebi in živeti v skladu s svojimi vrednotami (ne le po pričakovanjih okolice), s tem otroku pokaže dragocen zgled avtentičnosti. Otroci se največ naučijo iz tega, kar vidijo in občutijo pri starših. Ko oče zna postaviti zdrave meje, si vzeti čas zase in priznati, da ni popoln, otroku sporoča, da so lastne potrebe pomembne in vredne spoštovanja. To vpliva na otrokovo samopodobo in njegovo sposobnost postavljanja mej v odraslosti.
2. Prisotnost ni isto kot fizična bližina
Biti doma še ne pomeni biti zares prisoten. Otrok namreč čuti, ali je oče resnično čustveno navzoč, ali zna regulirati svoje občutke in si upa reči: Težko mi je ali Potrebujem čas zase ali Ne vem, kako naprej. Takšna iskrenost ne zmanjšuje očetove avtoritete, ravno nasprotno. Raziskave čustvene pismenosti potrjujejo, da starši, ki priznavajo svoja čustva, vzgajajo otroke z višjo stopnjo empatičnosti, odpornosti na stres in sposobnosti za gradnjo zdravih odnosov.
3. Varni prostori za moške so kraj, kjer smeš biti resničen
Številni moški nikoli niso imeli izkušnje, da bi lahko govorili o svojih dvomih, strahovih ali ranljivosti brez sramu. Skupine za očete, terapevtski proces ali iskreni pogovori z drugimi moškimi so prostor, kjer moški spozna: Nisem sam. Moja čustva so normalna. In še vedno sem dovolj dober, tudi če ne izpolnim vseh pričakovanj.
Najmočnejši očetje niso tisti, ki nikoli ne padejo, temveč tisti, ki znajo vstati z več sočutja do sebe. S tem dajo otroku darilo, ki presega vse vloge: zgled človeka, ki je v stiku s sabo.
Viri: Psychology Today / National Fatherhood Initiative
