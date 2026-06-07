Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Očka Tilen: 'Prepričan sem, da me nihče več ne bi spravil v porodno sobo'

A.K.
Očkov kotiček 0
07. 06. 2026 04.00

V porodnih sobah nastajajo zgodbe o novih začetkih, neizmerni ljubezni, novonastalih družinah in sreči. A žal ne vedno. Včasih se zgodi nepričakovano in tudi takšni izjemni mejniki prinesejo težje zaplete, ki lahko odzvanjajo še dolgo. Da, tudi nekateri očetje imajo svoje porodne zgodbe, le da so v nekaterih primerih te povezane s težkimi doživetji, ki vodijo celo do posttravmastke stresne motnje.

V primeru, da vam postane slabo, o tem obvestite strokovno osebje, ki je poleg.

V današnjem času se zdi že nekako samoumevno, da so partnerji prisotni pri porodu, s čimer partnerki nudijo podporo, zaščito, občutek varnosti in ljubezen. A ni bilo vedno tako. Podatki kažejo, da so se stvari začele postopoma spreminjati v 70. letih prejšnjega stoletja, ko so se očetje iz čakalnic počasi preselili tudi v porodno sobo. Danes je vloga partnerja veliko bolj aktivna in vključujoča, saj je ob partnerki v mnogih primerih prisoten že ob nekaterih pregledih, pri pripravah na starševstvo in nenazadnje tudi pri končnem aktu – rojstvu otroka. Biti priča tako veličastnemu trenutku je za očete nepozabna izkušnja, ki ostane za celo življenje. A žal se tudi v takšnih trenutkih lahko zaplete. Včasih se porod spremeni v pravo nočno moro in gre v smer, na katero ni pripravljen nihče. 

Ko porod ne poteka tako, kot bi moral

Znano je že, da lahko težji zapleti pri porodu vplivajo na žensko v takšni meri, da v njej pustijo travmatično izkušnjo, ki jo globoko zaznamuje. A pri tem tudi moški niso izjema in v nekaterih primerih je zanje, kot zunanje opazovalce dogajanja, lahko še bolj stresno in neobvladljivo. Prav zato je v zadnjih letih veliko govora o travmatični porodni izkušnji očetov, ki se lahko prevesi tudi v posttravmatsko stresno motnjo. Čeprav vsi poznamo zgodbe o partnerjih, ki zaradi kombinacije stresa, vzhičenosti in slabega zraku v porodnih sobah padajo v nezavest, gre pri tem v resnici za veliko težjo izkušnjo, ki lahko pusti dolgoročne posledice. 

Očka Miro: 'Nekega dne se je zgodilo, da nisem mogel vstati iz postelje'
Preberi še
Očka Miro: 'Nekega dne se je zgodilo, da nisem mogel vstati iz postelje'

Najpogostejše negativne porodne izkušnje, ki lahko povzročijo PTSM (posttravmatsko stresno motnjo) pri očetih, so lahko:

nepričakovane intervencije, kot so denimo urgentni carski rez, porod s pomočjo vakuma, oživljanje novorojenčka ...

- obilnejše krvavitve;

- novorojenček na intenzivni negi;

- vsesplošna panika v porodni sobi in skrb za preživetje otroka in/ali partnerke.

Kaj sledi po travmatični izkušnji?

Po rojstvu otroka je pozornost običajno namenjena predvsem otroku in materi, partner pa v mnogih primerih ostane sam s svojimi občutki. Ne smemo spregledati dejstva, da so očetje prav tako ranljivi za tesnobo, depresijo in posttravmatsko motnjo in tudi težje poiščejo pomoč. Po travmatičnem porodu se tako pri njih lahko pojavlja podoživljanje travmatičnega rojstva – vključno z živimi podobami ali nočnimi morami. To lahko povzroči intenzivne telesne in čustvene reakcije, kot so potenje, pospešeno bitje srca, napade tesnobe ali panike. Pridruženi so lahko razdražljivost, vznemirjenost, pomanjkanje koncentracije, zmedenost, čustvena otopelost, depresija. Nekateri se izogibajo pogovorom o otrokovem rojstvu, saj je to zanje preveč vznemirjujoče. V nekaterih primerih je še nekaj časa prisoten občutek, da se bo partnerki ali otroku zgodilo nekaj slabega.

Ne smemo spregledati dejstva, da so očetje prav tako ranljivi za tesnobo, depresijo in posttravmatsko motnjo in tudi težje poiščejo pomoč.
Ne smemo spregledati dejstva, da so očetje prav tako ranljivi za tesnobo, depresijo in posttravmatsko motnjo in tudi težje poiščejo pomoč.FOTO: Shutterstock

Vloga partnerke je zelo pomembna, zlasti v primerih, ko opaža pri partnerju večje spremembe v vedenju in čustvovanju. Ker sama izkušnjo poroda morda dojema povsem drugače, predvsem iz drugega zornega kota, je koristno spregovoriti o tej temi in spodbujati partnerja k iskanju strokovne pomoči. Mnogi očetje težko govorijo o svojih občutkih, saj čutijo, da morajo biti močni. Nekateri se niti ne zavedajo, da imajo težave, kar lahko sčasoma vodi v še večjo stisko. Ponekod pa je še vedno prisotna stigma, povezana z duševnim zdravjem. 

Izkušnja 36-letnega Tilna: Zdi se mi, da šele 3 leta po rojstvu drugega sina lahko govorim o tem, a je še vedno prisoten neprijeten občutek. Z ženo sva pričakovala drugega sina in tako kot pri prvem porodu, sem jo tudi tokrat spremljal. Pričakovati ni bilo nobenih zapletov, zato je bilo v porodni sobi sproščeno. A žal ne za dolgo. Porod ni več napredoval, žena se ni več 'odpirala'. Spomnim se krikov ob močnih popadkih, nenehnega preverjanja babic, klicanja zdravnika ... Še danes ne vem, zakaj so tako dolgo čakali, bil sem prepričan, da ne bo zdržala. Vse se je odvijalo kot v filmu, zamegljeno, veliko je bilo strahu ... In potem kar naenkrat panika in besede zdravnika . Otrok je v dihalni stiski, nujna je operacija. Vse se mi je zavrtelo, žena je bila le na pol prisotna ... Groza, strah, nemoč, obup, slabost. Zdelo se mi je, da je minila že cela večnost, ko so mi prinesli otroka. Bil sem vesel, a še vedno globoko pretresen. Še približno leto dni po porodu, me je spremljala ta grozna izkušnja, zaradi katere sem moral poiskati pomoč terapevta. Z ženo sicer ne bova imela več otrok, a sem prepričan, da me tudi sicer nihče več ne bi spravil v porodno sobo. Čas je, da se končno začne več govoriti o duševnih stiskah tudi pri očetih in da prekinemo že zdavnaj preživelo miselnost, da mora biti moški trden, neomajen in neranljiv.

Viri: BirthTraumaAssociation / GoodMenProject

porod porodna izkusnja ocka prisoten porodu travma travmaticen dogodek depresija tesnoba
Naslednji članek
Očkov kotiček

Pri 53-ih postal očka tretjemu otroku

Bibaleze.si 5 presenetljivih dejstev o drugem porodu
Bibaleze.si Medicinske sestre opozarjajo: obnašanje moškega med porodom razkrije prihodnost zveze
Bibaleze.si Ko najstniška hči šepne: Mama, noseča sem ...
Bibaleze.si Nasveti za novopečene mame, ki nimajo pomoči staršev ali sorodnikov
Bibaleze.si Kakšni so znaki spontanega splava?
Bibaleze.si Zgodba o nenavadnem porodu: Dojenček, ki je prišel med spanjem
Bibaleze.si Kako moški prebolevajo izgubo otroka?
Priporoča
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1734