Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Oče, ki bere, podari otroku nekaj za vse življenje

S.B.
Očkov kotiček 0
16. 07. 2026 04.00

Obstajajo trenutki iz otroštva, ki ostanejo v spominu še dolgo potem, ko pozabimo podrobnosti zgodb, ki smo jih poslušali. Vonj po knjigi, toplina odeje, očetov glas, ki pripoveduje o zmajih, raziskovalcih, pogumnih junakih ali čarobnih svetovih. Prav ti majhni trenutki pogosto postanejo najlepši spomini, ki jih otrok nosi s seboj tudi v odraslost.

očka

Branje otrokom ni le učenje novih besed, razvijanje domišljije ali priprava na šolo. Je predvsem čas bližine. Ko oče vzame v roke knjigo in se za nekaj minut popolnoma posveti otroku, mu sporoča nekaj zelo pomembnega: imaš moj čas, pomemben si mi, rad sem s teboj.

V svetu, kjer dnevi pogosto minevajo v naglici, med obveznostmi, zasloni in različnimi opravili, je skupno branje preprost način, da se ustavimo. Ni potrebno veliko. Le knjiga, nekaj miru in pripravljenost, da se skupaj odpravimo na domišljijsko potovanje.

Avtorica razkrila, zakaj je ustvarila Fižolčka Klemna
Preberi še
Avtorica razkrila, zakaj je ustvarila Fižolčka Klemna

Očetov glas, ki ostane v spominu

Otroci si pogosto ne zapomnijo vsake zgodbe, ki so jim jo starši prebrali. Zapomnijo pa si občutek. Občutek varnosti, bližine in povezanosti. Prav očetov glas ima pri tem posebno moč. Otroku daje občutek, da je nekdo ob njem, da ga posluša in da je svet za trenutek nekoliko bolj miren.

Večerni ritual branja lahko postane nekaj, česar se otrok veseli iz dneva v dan. Nekaj minut pred spanjem, ko se življenje upočasni in se prostor napolni z domišljijo. Takšni trenutki ne ustvarjajo le ljubezni do knjig, ampak tudi močne družinske vezi.

Otroci si pogosto ne zapomnijo vsake zgodbe, ki so jim jo starši prebrali. Zapomnijo pa si občutek.
Otroci si pogosto ne zapomnijo vsake zgodbe, ki so jim jo starši prebrali. Zapomnijo pa si občutek. FOTO: Adobe Stock

Knjige odpirajo vrata domišljiji

Ko oče bere otroku, mu ne predaja le besedila na papirju. Pomaga mu ustvarjati svetove, postavljati vprašanja in iskati odgovore. Otrok se ob zgodbah uči razmišljati, razumeti čustva drugih in razvijati ustvarjalnost.

Pravljica o pogumnem junaku lahko postane pogovor o pogumu. Zgodba o prijateljstvu priložnost za pogovor o odnosih. Pustolovščina iz knjige pa spodbuda za otrokovo lastno domišljijo.

Branje je tudi eden najlepših načinov, kako očetje otrokom pokažejo, da je radovednost nekaj dragocenega. Vsaka nova zgodba je povabilo k raziskovanju sveta.

Otroci ne potrebujejo popolnih staršev, temveč prisotne starše.
Otroci ne potrebujejo popolnih staršev, temveč prisotne starše. FOTO: Shutterstock

Najlepše darilo je čas

Otroci ne potrebujejo popolnih staršev, temveč prisotne starše. In prav skupno branje je ena najpreprostejših oblik prisotnosti. Ne zahteva posebnih priprav, dragih pripomočkov ali veliko časa. Včasih je dovolj že deset minut na dan.

Morda bo otrok nekoč pozabil naslov knjige, ki ste mu jo brali. Morda se ne bo spomnil vseh junakov in zapletov. A zelo verjetno se bo spomnil občutka, da je nekdo sedel ob njem, odprl knjigo in mu podaril nekaj svojega časa.

Oče, ki bere, otroku ne podari le zgodbe. Podari mu spomin, občutek varnosti in temelje za vse življenje: zavedanje, da je bil vreden trenutka, ko se je svet za nekaj časa ustavil samo zanj.

 

branje otrokom očetovstvo večerni ritual starševstvo razvoj otroka
Naslednji članek
Očkov kotiček

Več kot pol milijona slovenskih očetov in vse pomembnejša vloga v družini

Bibaleze.si Stare knjige, ki bi jih moral prebrati vsak otrok
Bibaleze.si Kaj si otroci zapomnijo o očetih? 4 ključne stvari, ki jim ostanejo za vedno v spominu
24ur.com Zgodbe otrok, ki ganejo
Bibaleze.si Kaj si otroci res zapomnijo iz otroštva – in to niso igrače ali praznovanja
Bibaleze.si Kdaj in kako otroku razkriti resnico o dedku Mrazu?
Bibaleze.si Tako lahko okrepimo otrokov besedni zaklad
Bibaleze.si Kako nastanejo naši prvi spomini in zakaj jim (ne) moremo zaupati?
Priporoča
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1798