Ne boste verjeli, kaj se zgodi, ko se oče res igra z otrokom

Razvojna psihologija že dolgo opaža, da se očetje in matere z otroki pogosto igrajo nekoliko drugače. Materina igra je pogosto bolj umirjena, usmerjena v bližino, komunikacijo in čustveno regulacijo. Očetje pa se z otroki pogosteje vključujejo v bolj fizično, razgibano, izzivalno igro – dvigovanje v zrak, lovljenje, "borbeno" igro na tleh, skakanje, tekmovanje ali raziskovanje novih izzivov. Takšna igra je lahko glasnejša, hitrejša in nekoliko bolj nepredvidljiva. Na prvi pogled se morda zdi le sproščena zabava ali način, kako otrok porabi energijo, v resnici pa ima pomembno razvojno funkcijo.

V takšni igri otrok pogosto doživlja mešanico vznemirjenja, veselja in rahle negotovosti. Ko ga oče dvigne visoko v zrak ali ga izzove v igrivem "boju", se otrok za trenutek znajde na robu svojih občutkov varnosti. Ključno pa je, da se to dogaja v varnem odnosu, kjer oče ostaja pozoren in odziven. Prav v tem prostoru med izzivom in varnostjo se začne razvijati pomemben psihološki proces: otrok postopoma spoznava, da zmore. Uči se, da lahko poskusi nekaj novega, da lahko pade in se ponovno pobere, ter da napaka ali neuspeh nista konec sveta. Takšne izkušnje so pomemben temelj razvoja samozavesti in občutka lastne zmožnosti.

Očetje v igri pogosto intuitivno spodbujajo otroka, da naredi majhen korak dlje, kot bi si upal sam. Lahko ga povabijo, naj skoči z nekoliko višje stopnice, naj poskusi plezati na igralih ali naj se poda v novo pustolovščino. Ko otrok ob tem čuti očetovo podporo in zaupanje, se v njem postopoma krepi občutek: zmorem poskusiti, tudi če nisem povsem prepričan.