Zato so hčerke tako zelo navezane na očete

Očetovi vlogi so včasih predvsem pripisovali finančno skrb za otroka. A danes že govorimo o novodobnem očetovstvu, pri katerem očetje izpostavljajo željo po preživljanju časa z otroki in zbliževanju z njimi ter aktivnemu sodelovanju pri negi in vzgoji otrok. Danes je oče vpet v vse sfere odraščanja otroka in igra izjemno pomembno vlogo tudi v čustvenem vidiku.

Oče hčerki daje vzor, kako naj bi moški ravnali z ženskami

Dobro vemo, da so otroci kot spužve, ki vpijajo vse, kar odrasli rečejo, še bolj pa, kar počnejo. Iz odnosa očeta do matere se hčerka uči, kakšna naj bi bila ljubezen in koliko spoštovanja naj bi imela ženska od moškega. Če bo oče do matere negoval ljubeč in prijeten odnos, se tudi deklica v odraslem življenju ne bo sprijaznila z manj. Obratno pa bo deklica ob očetu, ki zaničuje in ponižuje mater, odrasla v prepričanju, da je to na nek način izkazovanje ljubezni, in bo podzavestno iskala nekoga, ki je podoben njenemu očetu. Zato bodite pazljivi, kaj kažete otroku in česa ga učite skozi medsebojne odnose.

icon-expand Iskreni pogovori z očetom hčerkam ostanejo v spominu za vse življenje. FOTO: Shutterstock

Oče bi moral hčerki dajati brezpogojno ljubezen

Brezpogojna ljubezen in sprejemanje s strani očeta deklicam omogoča, da odrastejo v samozavestne ženske z veliko mero samospoštovanja. Nihče ne more pri tem nadomestiti očetovske vloge in občutka, ki ga z ljubeznijo in sprejemanjem lahko hčerki da le on. Zato bi morali vsi očetje maksimalno izkoristiti potencial očetovske vloge. PREBERI ŠE: Kako odnos z očetom zaznamuje naša življenja?

Deklica očetu verjame, ko ji reče, da je lepa tako v sebi kot navzven

Vpliv vrstnikov, medijev in spleta lahko med odraščanjem ustvari enormen pritisk na mlada dekleta. Če bo oče svoji hčeri znal povedati, zakaj se mu zdi tako lepa v sebi kot navzven, katere so tiste karakteristike, ki jo odlikujejo, bo deklica uspela izgraditi občutek samozavesti in temelje, ki jih tudi kasnejši zunanji vplivi ne bodo uspeli zamajati.

icon-expand Odraščajoča hčerka potrebuje veliko ljubezni in podpore s strani očeta. FOTO: Adobe Stock

Hčerka bo vedno potrebovala svojega očeta, tudi ko odraste

Vez med hčerkami in očeti je enostavno nerazdružljiva. Deklica bo tudi kot odrasla ženska hrepenela po očetovi ljubezni in podpori. Delala bo napake, odraščala bo in sprejemala odločitve, s katerimi se morda ne boste strinjali. A na vsaki točki njenega življenja je dobro, če ima pri tem občutek, da jo imate vsemu navkljub brezpogojno radi in jo sprejemate takšno, kot je. PREBERI ŠE: Denzel Washington: 'Zaradi svojih otrok sem zelo prizemljen'

Pomembno je, da oče hčerki zna prisluhniti

Ne glede na starost hčere, je pomembno, da ji zna oče dobro in pozorno prisluhniti. Da spodbuja pogovor z vprašanji in zanimanjem, da ji da občutek, da se nanj lahko obrne, ko je v stiski ali potrebuje zgolj nasvet. Čustvena podpora s strani očeta je izjemnega pomena za občutek varnosti.

icon-expand Hčerka bo očeta vedno potrebovala, tudi v odraslem življenju. FOTO: Adobe Stock

Skupni spomini so dar za vse življenje

Hčerke hrepenijo po pozornosti očeta in spomini, ki jih boste skupaj z njo ustvarjali skozi leta, ji bodo ostali za vse življenje. Večkrat se odpravita kam sama, na pohod, bazen, smučanje ... Fotografirajta se za spomin in ustvarita album, ki ga bo lahko pregledovala tudi kasneje, ko bo že sama imela otroke in vnuke.

Znanje, ki ga oče preda hčerki, je neprecenljivo

Oče je tisti, ki mora hčerko naučiti veščin, s katerimi bo njeno življenje lažje: od menjave žarnic do menjave pnevmatik na avtu. Praktična znanja ostanejo za vse življenje in dobro je vzgojiti samostojno in neodvisno dekle, ki se bo znašlo v svetu. PREBERI ŠE: Slavni oče treh hčera iskreno o anksioznosti

icon-expand Veščine in znanja, ki jih bo hčerka usvojila od svojega očeta, so neprecenljive. FOTO: Adobe Stock

Očka pa mora znati tudi deklico spustiti v svet