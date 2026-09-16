Nasveti za očete, ki si želijo biti prisotni pri porodu

Prisotnost partnerja pri porodu ženske je edinstvena izkušnja, ki je ne gre zamuditi za nič na svetu. Rojstvo otroka namreč ni posebno samo za mamo, temveč tudi za očeta. Četudi moški ni tisti, ki rojeva, se tekom poroda v njem prebudijo tako intenzivna in posebna čustva, da si jih zapomni za vse življenje. Biti prisoten pri porodu je nepozabna in neprecenljiva izkušnja, ob takšnem dogodku pa moški splete vez ne samo z otrokom, ampak tudi s svojo partnerko. V današnjih časih se večino žensk odloči, da bi želele imeti v porodni sobi ob sebi partnerja in slednji si le malokdaj upajo naglas priznati svoje strahove in misli, kot so: "Ali sem sposoben spremljati partnerico med porodom in videti vse, kar sledi?", "Ali bo veliko krvi?", "Bo vse v redu?"

Tovrstne misli in vprašanja pestijo tako ženske kot moške. In tudi če se sami sebi zdimo pripravljeni, nas med porodom lahko marsikaj preseneti. Zato je dobro poiskati čim več informacij, ki vam bodo med porodom lahko v pomoč. Ker pa moški najbolje delujete takrat, ko prejmete natančna navodila, smo za vas pripravili nekaj predlogov, kako ste lahko med porodom najboljša opora svoji ženski.

Pozanimajte se o možnih načinih poroda

Da bi bili pripravljeni na vse možne scenarije, se pozanimajte o tem, katere vrste poroda obstajajo in na katere načine lahko ženski lajšajo bolečine. Najbolje je, da se moški skupaj s partnerko udeleži šole za starše, ki jo organizira porodnišnica, v kateri ima ženska namen roditi. Tam bosta oba izvedela vse o delovanju porodnišnice in bosta lahko zastavila tudi morebitna dodatna vprašanja.

icon-expand Pozanimajte se o možnih vrstah poroda (carski, naravni ...). FOTO: Adobe Stock

Med porodom nudite oporo porodnici

Kot bodoči očka ste pri porodu izjemno pomemben člen predvsem v nudenju podpore partnerici. Partnerici lahko po želji pomagate tako, da ji dajete mrzle obkladke na čelo in tople na križ ter masirate predel spodnjega dela hrbta.

Bodite potrpežljivi in pripravljeni na čakanje

Porod je izjemno vznemirljiva izkušnja, ki nam prav gotovo dvigne raven adrenalina v krvi, a zavedati se je treba, da lahko kdaj traja tudi po več deset ur skupaj. V tem primeru poskušajte ostati zbrani in partnerko čim bolj zamotite s pogovorom ter na ta način preusmerite misli k drugim temam, ki vaju bodo zamotile in pripomogle k temu, da bo čas hitreje minil.

Postavljajte vprašanja

V primeru, da boste v porodni sobi zmedeni in ne boste vedeli, kaj točno se dogaja, enostavno vprašajte strokovno osebo, za kaj gre in prosite za pojasnila. Naj vam ne bo nerodno, saj bodo odgovori lahko pomirili tako vas kot vašo partnerko.

icon-expand Če vam postane slabo, o tem obvestite strokovno osebje poleg vas. FOTO: Adobe Stock

Ne pritožujte se

Čas poroda res ni primeren čas za pritoževanje nad tem, da ste utrujeni, da vas kar koli boli ali nimate več volje, da bi še čakali. V tem času bodite najboljša različica samega sebe in naj vam ne bo težko pomagati partnerki skozi nepozabno izkušnjo. Če vas bo prosila za nekaj, ne odlašajte, temveč nemudoma ugodite njenim prošnjam in željam. Saj si želite, da bi se ob vas počutila ljubljeno in varno, kajne?

Ostanite mirni in organizirani

Poskušajte se zbrati in bodite organizirani. Po porodu doma pripravite vse potrebno za dan odhoda matere in otroka iz porodnišnice. Globoko dihajte in se nasmehnite. Kljub začetnemu strahu in negotovosti, ki ju čutite, prihaja za vas najlepše obdobje vašega življenja. Postali ste očka.

Kaj se zgodi, če med porodom izgubite zavest ali vam postane slabo?