Psihologi opozarjajo: teh 6 povedi razkriva narcisoidnega očeta

Vzgoja s strani narcisoidnega starša lahko pusti dolgotrajne posledice na otrokovem čustvenem in psihološkem razvoju. Psihologi opozarjajo, da obstajajo določeni vzorci govora, ki jih narcisoidni starši, pogostokrat očetje, uporabljajo in ki lahko subtilno manipulirajo z otrokom, zmanjšujejo njegovo samozavest ali celo pripravijo do tega, da otroci dvomijo o sebi, navaja portal Charliehealth.com.

"Preveč si občutljiv/a"

Pogosto slišan stavek, ki zveni kot skrb, je pravzaprav način, kako starš izniči čustva otroka. Takšen komentar spodbuja otroke, da se začnejo vpraševati, ali so njihova čustva sprejemljiva ali racionalna in sčasoma lahko zmanjšuje njihovo zaupanje v lastne odzive.

"Nikoli ne boš dovolj dober/a"

Ta stavek neposredno napada otrokovo samopodobo. Gre za subtilno sporočilo, da staršev slog in standardi niso dosegljivi, kar lahko povzroči, da otrok vse življenje išče odobravanje, ki ga nikoli ne dobi.

"Bila je šala/Samo hecal sem se"

Narcisi se pogosto izogibajo prevzemanju odgovornosti za svoja dejanja. Lahko uporabljajo slabšalni ali žaljiv jezik in ga nato upravičijo s šalo. Stavek "Samo hecal sem se" pogosto služi kot način, da se izognejo opravičilu. Ta vzorec lahko pri otrocih pusti trajen čustveni pečat.

"Po vsem, kar sem naredil zate..."

Psihologi to opisujejo kot čustveno izsiljevanje. Namesto da bi govorili o realnih pričakovanjih, takšni starši ponujajo svojo vlogo "žrtve" kot pogoj za pridobitev otrokovega vedenja ali poslušnost, kar daje sporočilo, da otrokove želje ali občutki v resnici niso pomembni.

"To se ni nikoli zgodilo / Nisem nikoli tega rekel"

Narcisoidni starši pogosto zanikanje uporabijo kot način izogibanja odgovornosti ali prevzema napak. S tem otroka lahko potisnejo v dvom o lastnem spominu, zaznavi in resničnosti. Gre za pojav, ki ga psihologi imenujejo 'gaslighting.'

"Ne vem, kaj sem naredil/a, da me sovražiš"

Ta stavek lahko izgleda povsem nedolžno, sploh ob konfliktu, vendar gre za tehniko, s katero starš ohranja nadzor tako, da predstavlja sebe kot žrtev, medtem ko čustva otroka označi za neutemeljena ali pretirana.

"Samo hočem, da ti je bolje" / "To počnem zaradi tebe"

Čeprav zveni kot skrb, lahko tak stavek služi tudi prikrivanju lastnih interesov ali potreb po nadzoru. Namesto pristne empatične podpore takšni komentatorji pogosto manipulirajo s psihološkim pritiskom, kar otroka odvrača od izražanja svojih potreb.

Zakaj psihologi opozarjajo na te fraze?

Strokovnjaki opozarjajo, da slike "dobrih staršev", ki se trudijo ali skrbijo, včasih prikrivajo vzorce, ki dramatično vplivajo na otrokov razvoj. Čeprav starši ne izrečejo nekaterih povedi agresivno, lahko ti stavki delujejo manipulativno, saj: - zmanjšujejo otrokov občutek lastne vrednosti, - ustvarjajo dvome o lastnem zaznavanju resničnosti, - spodbujajo občutek odgovornosti za starševsko srečo, - lahko dolgoročno vplivajo na otrokov odnos do sebe in drugih ljudi. Psihoterapevti poudarjajo, da je razumevanje teh vzorcev ključnega pomena, saj prepoznavanje ne pomaga le odraslim pri lastnem okrevanju, ampak lahko odraslim otrokom narcisoidnih staršev omogoči, da odmislijo notranji glas, ki jih silno prepričuje, da "niso dovolj dobri".

Kako se odzvati ali pomagati otroku?