Kako narcistični očetje oblikujejo življenje svojih sinov

"Sinovi narcističnih očetov se počutijo, da za očeta nikoli ne morejo biti dovolj dobri, kar vodi v nizko samozavest in pomanjkanje zaupanja vase."
Lastnosti narcističnega očeta
- Pomanjkanje empatije (oče ne zmore sočustvovati s sinom, se postaviti v njegovo kožo, ga zares čutiti)
- Potreba po občudovanju (oče si želi pohval, potrditev, tudi od članov družine)
- Manipulativno vedenje (stvari prireja sebi v prid, morda člane družine obrača drug proti drugemu)
- Nadzorovanje dejanj in odločitev drugih za ohranitev prevlade (ime veliko željo po kontroli in občutku, da je nad vsemi)
- Občutek upravičenosti (meni, da se vse vrti okoli njega)
- Ne prenaša kritike ali obtožb (počuti se nedotakljivega, zato ga morebitne kritike zelo razjezijo)
- Čustva in potrebe družinskih članov zanika, minimalizira, smeši (nima občutka za čustveno doživljanje drugih)
- Pogosto daje prednost lastnim potrebam in željam pred otrokovimi (neupoštevanje otroka, zaradi česar se ta počuti nepomemben, nevreden)
"Sinovi narcističnih očetov imajo v odraslosti težave pri oblikovanju zdravih odnosov, postavljanju meja in zaupanju drugim."
Odraščanje z narcističnim očetom ima lahko na sina izrazit vpliv
Identiteta in občutek lastne vrednosti
Sinovi narcističnih očetov imajo pogosto težave z razvojem identitete in občutkom lastne vrednosti. Visoka kritičnost in čustveno nasilje očeta jih močno zaznamuje, njegova sporočila, da nikoli niso dovolj, pa ponotranjijo in ponesejo v odraslost. Pogosto so negotovi vase, imajo nizko samozavest in nenehno iščejo potrditev drugih.
Čustveni razvoj
Narcistični očetje so zaradi nezmožnosti vzpostavljanja pristnega stika in povezanosti pogosto čustveno nedostopni in distancirani, zaradi česar se njihovi sinovi počutijo zapostavljene, nepodprte, nevredne. Pomanjkanje stika med očetom in sinom lahko vodi v tesnobo, izbruhe jeze in besa. Kasneje v življenju imajo sinovi lahko težave v odnosih, saj se soočajo z nezaupanjem in strahom pred intimo.
"Prekinitev kroga narcistične zlorabe je zahteven, a bistven korak za sinove narcističnih očetov."
Vzorci odnosov
Sinovi narcističnih očetov imajo pogosto težave pri oblikovanju zdravih, funkcionalnih odnosov, saj so se ob očetu naučili pogojevanja ljubezni in pozornosti v smislu: "Rad te bom imel, če boš naredil to in to." Morda so tudi nagnjeni k privabljanju partnerk, ki so čustveno nedostopne ali celo zlorabljajoče – podobno, kot so doživljali ob očetu.
Avtoriteta in dosežki
Narcistični očetje so lahko zelo tekmovalni in osredotočeni samo na lastne dosežke, obenem pa ignorirajo dosežke sinov in dajejo občutek, da so njihovi uspehi nepomembni. Sinovi imajo pogosto tudi težave z avtoritetami, saj so se naučili, da osebam na položaju ne gre zaupati.
Obrambni mehanizmi
Sinovi narcističnih očetov pogosto razvijejo nezdrave obrambne mehanizme; ti lahko vključujejo zlorabo substanc, samopoškodovanje ali druga destruktivna vedenja.
Zelo pomembno je, da v zgodnji odraslosti (ali že prej) poiščejo pomoč in podporo, da predelajo in prebolijo izkušnjo odraščanja z narcističnim očetom. Z aktivnim prizadevanjem za razumevanje in reševanje teh težav se lahko postopoma osvobodijo in ustvarijo bolj izpolnjujoče in pristnejše življenje.
Viri: Psychology Today / Personality Unleashed
