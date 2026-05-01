Kako narcistični očetje oblikujejo življenje svojih sinov

"Sinovi narcističnih očetov se počutijo, da za očeta nikoli ne morejo biti dovolj dobri, kar vodi v nizko samozavest in pomanjkanje zaupanja vase."

Lastnosti narcističnega očeta

- Pomanjkanje empatije (oče ne zmore sočustvovati s sinom, se postaviti v njegovo kožo, ga zares čutiti)

- Potreba po občudovanju (oče si želi pohval, potrditev, tudi od članov družine)

- Manipulativno vedenje (stvari prireja sebi v prid, morda člane družine obrača drug proti drugemu)

- Nadzorovanje dejanj in odločitev drugih za ohranitev prevlade (ime veliko željo po kontroli in občutku, da je nad vsemi)

- Občutek upravičenosti (meni, da se vse vrti okoli njega)

- Ne prenaša kritike ali obtožb (počuti se nedotakljivega, zato ga morebitne kritike zelo razjezijo)

- Čustva in potrebe družinskih članov zanika, minimalizira, smeši (nima občutka za čustveno doživljanje drugih)

- Pogosto daje prednost lastnim potrebam in željam pred otrokovimi (neupoštevanje otroka, zaradi česar se ta počuti nepomemben, nevreden)

"Sinovi narcističnih očetov imajo v odraslosti težave pri oblikovanju zdravih odnosov, postavljanju meja in zaupanju drugim."