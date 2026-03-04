Max Verstappen: "Njihova sreča je zame pomembnejša od vseh pokalov"

Odraščanje ob očetu dirkaču

Max Verstappen se je rodil leta 1997 v Belgiji in odraščal v dirkaški družini. Dirkanje mu je bilo tako rekoč položeno v zibelko, saj je njegov oče, nekdanji dirkač formule 1 Jos Verstappen, močno vplival na njegovo športno pot. Vzgoja je bila usmerjena, disciplinirana in osredotočena na uspeh. Max danes večkrat poudari, da ga je prav očetova predanost naučila delovne etike, vztrajnosti in psihološke trdnosti. Verstappnova zgodba kaže, da sta jasna struktura in podpora lahko ključ do izjemnih dosežkov – vendar le, če otrok čuti tudi varnost in zaupanje.

Partnerstvo in družinsko življenje

Max je že nekaj let v zvezi s Kelly Piquet, hčerko trikratnega svetovnega prvaka formule 1 Nelsona Piqueta. Kelly ima iz prejšnje zveze hčerko Penelope, s katero Max preživlja veliko časa. Po rojstvu biološke hčerke Lily aprila 2025 je Max Verstappen med prvimi izjavami za portal Motorsport.com izpostavil pomen družine in prve občutke očetovstva: "Na srečo sem lahko preživel nekaj dni z njimi, ko se je rodila ... Nikoli ne veš, kaj lahko pričakuješ, ampak bilo je zelo prijetno in nekaj posebnega," ter v izjavi za Sports.yahoo.com dodal: "Prvič zagledati svojega otroka ... videti svojo družino srečno, da preživlja lepe čase in ima dobro življenje – je zame veliko pomembneje kot katerikoli naslov, ki sem ga prejel v svetu športa."

Očetovstvo pod žarometi

Svet formule 1 pomeni neprestana potovanja, intenzivne treninge in visoka pričakovanja. Sezona traja večji del leta, dirke potekajo po vsem svetu, urniki so naporni.

Kako v takšnem ritmu ohranjati kakovosten družinski čas?

Športniki na tej ravni pogosto poudarjajo pomen: - jasne komunikacije s partnerjem, - načrtovanja skupnega časa, - postavljanja prioritet, - ter popolne prisotnosti v trenutkih, ko so doma. Za starše, ki veliko delajo ali pogosto potujejo, je to pomembno sporočilo: ni vedno ključna količina časa, temveč njegova kakovost.

Lekcije za sodobne očete

Iz Verstappnove zgodbe lahko izluščimo nekaj univerzalnih naukov: 1. Očetovstvo ni le biološka vloga. Prisotnost, zgled in podpora štejejo več kot genetika. 2. Otroci se učijo z opazovanjem. Disciplina, spoštovanje do dela in čustvena stabilnost so vrednote, ki jih otrok vsrka iz vsakodnevnih situacij. 3. Partnerstvo je temelj družine. Močan odnos med partnerjema ustvarja varno okolje za otroka. 4. Uspeh in družina se ne izključujeta. Z dobrim načrtovanjem in jasno postavljenimi mejami je mogoče graditi kariero ter hkrati negovati bližino doma. Max Verstappen je na stezi sinonim za hitrost, odločnost in nepopustljivost. Zunaj nje pa predstavlja sodoben model moškega, ki združuje ambicioznost z odgovornostjo do najbližjih. In morda je prav to največja zmaga – ne tista z zlatim pokalom, temveč tista, ki se meri v zaupanju in toplini doma. "Vedno sem vedel, da si želim otroka, zato se mi je z rojstvom hčere izpolnila življenjska želja ... mislim pa, da te ta vloga naredi tudi bolj mirnega, razsodnega, odgovornega in ti da vedeti, da obstaja nekaj več v življenju, kot zgolj formula 1," je Max pred časom še dejal za Sportsyahoo.com.

Verstappenova zgodba je več kot le zgodba svetovnega prvaka – je tudi zgodba človeka, ki sprejema očetovstvo z odprtimi rokami, iskrenimi čustvi in odgovornostjo. S svojim odnosom nas opominja, da so lahko tudi vrhunski športniki, ki imajo enega najzahtevnejših poklicev, na drugi strani odgovorni in ljubeči očetje, ki postavljajo očetovsko vlogo tudi pred svetovne uspehe.


