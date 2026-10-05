Hčerka Klemna Rutarja v bolnišnici, njegov zapis pa pove veliko

Na fotografiji, ki jo je objavil, je njegova hčerka Olivia v bolnišnici. Ob njej je Klemen zapisal nekaj zelo osebnega, o dnevih, ki si jih kot starš želiš svojemu otroku prihraniti in o tem, kako te lahko prav otrok v najtežjih trenutkih preseneti s svojo močjo.

"Cel teden v bolnici. Operacija, špikanje in vse tisto, kar bi svojemu otroku najraje prihranil."

A kljub vsemu, kar je morala prestati, Olivia ni izgubila svoje dobre volje.

"Ti pa še vedno najdeš nasmeh, me stisneš k sebi in mi daš lupčka. Tudi po težkih trenutkih pride tvoja dobra volja spet na plano."

Klemen je ob tem zapisu razkril tudi nekaj, kar marsikateri starš dobro pozna. Čeprav je odrasel tisti, ki želi otroka zaščititi, potolažiti in mu pomagati skozi težke trenutke, se včasih zgodi prav nasprotno.

"Olivia, izjemno ponosen sem nate. In čeprav sem jaz tukaj, da te tolažim, velikokrat prav ti potolažiš mene."