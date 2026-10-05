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Hčerka Klemna Rutarja v bolnišnici, njegov zapis pa pove veliko

S.B.
Očkov kotiček 0
05. 10. 2026 12.29

Klemen Rutar, ki smo ga letos spremljali v MasterChefu Slovenija, je pred časom razveselil z novico, da se bo njegova družina povečala. Z ženo Tino pričakujeta drugega otroka, njuna triletna Olivia pa bo kmalu postala starejša sestrica. Zdaj je priljubljeni glasbenik in očka svoje sledilce ganil še z drugačnim družinskim trenutkom.

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Na fotografiji, ki jo je objavil, je njegova hčerka Olivia v bolnišnici. Ob njej je Klemen zapisal nekaj zelo osebnega, o dnevih, ki si jih kot starš želiš svojemu otroku prihraniti in o tem, kako te lahko prav otrok v najtežjih trenutkih preseneti s svojo močjo.

"Cel teden v bolnici. Operacija, špikanje in vse tisto, kar bi svojemu otroku najraje prihranil."

A kljub vsemu, kar je morala prestati, Olivia ni izgubila svoje dobre volje.

"Ti pa še vedno najdeš nasmeh, me stisneš k sebi in mi daš lupčka. Tudi po težkih trenutkih pride tvoja dobra volja spet na plano."

Klemen je ob tem zapisu razkril tudi nekaj, kar marsikateri starš dobro pozna. Čeprav je odrasel tisti, ki želi otroka zaščititi, potolažiti in mu pomagati skozi težke trenutke, se včasih zgodi prav nasprotno.

"Olivia, izjemno ponosen sem nate. In čeprav sem jaz tukaj, da te tolažim, velikokrat prav ti potolažiš mene."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Leto velikih sprememb

Za Klemnom je sicer precej posebno leto. Širša javnost ga pozna kot člana glasbene skupine IL Divji, letos pa je stopil še pred kamere MasterChefa Slovenija. V kuharskem šovu je pokazal svojo drugo veliko strast, kuhanje.

Toda ob vseh televizijskih, glasbenih in poslovnih projektih je že večkrat poudaril, da je zanj na prvem mestu družina. Z ženo Tino že vzgajata Olivio, obenem pa pričakujeta novega družinskega člana. Veselo novico o nosečnosti je Klemen razkril po tem, ko mu je Tina med festivalom sporočila, da se bo družina povečala.

Olivia tako ne bo več edinka. Kmalu bo dobila povsem novo vlogo, postala bo starejša sestrica.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Najraje bi ji to prihranil"

Starši si pogosto želijo, da bi lahko otrokom odvzeli bolečino. Da bi namesto njih prestali neprijetne preglede, injekcije, strah in negotovost. A v resničnem življenju tega žal ne morejo vedno storiti.

Lahko pa so ob njih. Lahko držijo njihovo roko. Jih objamejo. Poljubijo. Poslušajo. In jim dajo občutek, da niso sami.

Klemen je s svojim zapisom pokazal prav to plat očetovstva. Hkrati pa tudi, kako zelo nas lahko otroci presenetijo. Tudi ko smo prepričani, da smo mi tisti, ki moramo biti močni zanje, nas lahko njihov nasmeh ali objem v trenutku postavi nazaj na noge.

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