To so lastnosti, ki jih otroci podedujejo po očetu

Obstaja vsaj 700 genetskih variacij, ki so odgovorne za višino otroka. Čeprav so kombinacija materinih in očetovih genov, obstajajo dokazi, da imajo očetovi geni večjo vlogo pri višini, poroča Family Edcuation.

Moški so odgovorni za določitev biološkega spola otroka. Kot je znano, dajejo dečkom kromosom Y, dekletom pa kromosom X. Raziskovalci so tudi ugotovili, da je razmerje med spoloma v družinah po očetovi in ne po materini strani. Na primer, če ima moški več bratov, je večja verjetnost, da bodo njegovi otroci moškega spola.