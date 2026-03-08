To so lastnosti, ki jih otroci podedujejo po očetu

Obstaja vsaj 700 genetskih variacij, ki so odgovorne za višino otroka. Čeprav so kombinacija materinih in očetovih genov, obstajajo dokazi, da imajo očetovi geni večjo vlogo pri višini, poroča Family Edcuation.
Moški so odgovorni za določitev biološkega spola otroka. Kot je znano, dajejo dečkom kromosom Y, dekletom pa kromosom X. Raziskovalci so tudi ugotovili, da je razmerje med spoloma v družinah po očetovi in ne po materini strani. Na primer, če ima moški več bratov, je večja verjetnost, da bodo njegovi otroci moškega spola.
Genetika ima tudi vlogo pri kemičnem ravnovesju v možganih. S staranjem se kakovost njihove sperme slabša. To je eden od razlogov, zakaj lahko moški, ki pozneje postanejo očetje, na svoje otroke prenesejo mutirane gene, ki lahko povzročijo težave z duševnim zdravjem ali duševne bolezni.
Inteligenca, temperament in druge osebnosti imajo genetsko komponento in jih je zato mogoče podedovati. Pravzaprav so raziskave pokazale, da so nekatere lastnosti 30 do 60 odstotkov dednih. Tako lahko očetje pričakujejo, da bodo njihovi otroci podedovali nekatere njihove lastnosti.
Raziskave so tudi pokazale, da belo maščobno tkivo podedujemo po očetu. Pri zdravih ljudeh predstavlja 20 odstotkov celotne telesne teže moških in 25 odstotkov telesne teže žensk. Če imamo preveč belega maščobnega tkiva, obstaja tveganje za bolezni srca in debelost.
Vir: Klix.ba
