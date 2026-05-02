Kako biti najboljša opora noseči ženski?

Kljub temu, da je večina sprememb, ki se zgodijo zaradi nosečnosti, na plečih ženske, je prav, da se tudi moški potrudijo biti kar se da velik del vsega dogajanja in svoji ženski ter bodoči mami svojega otroka nudijo oporo, ljubezen in varnost, ki jo potrebujejo. Na kakšne načine pa lahko to storijo?

Ženska potrebuje v nosečnosti nekoliko več pozornosti in nežnosti.

Ker raven hormonov konstantno niha, se z njo spreminja tudi razpoloženje. V enem trenutku je lahko srečna, navdušena in nasmejana, spet v drugem jo oglasi na televiziji izzovejo do brutalnega joka in obupa, ko še sama ne ve, kaj je bilo sprožilec njenim močnim čustvom. Ja, lahko bi rekli, da je življenje z nosečnico en velik in hiter vrtiljak, zaradi katerega se nam včasih kar zavrti, pa vendar se morate zavedati, da se največje spremembe dogajajo njej in v njej. Zato bodite nekoliko bolj potrpežljivi ter pozorni. Vse, kar potrebuje nosečnica, je nežnost in uvidevnost. Včasih prislonite uho k trebuhu, jo pobožajte, vprašajte, če ji je udobno. S temi malimi gestami ji boste dali občutek, da ste tu za njo in da jo imate radi.

Bodite prisotni.

Predvsem je pomembno, da vas v času nosečnosti ne popadeta strah in panika, ki bosta pripeljala do tega, da boste bežali od svoje ženske v moško ali kakršno koli drugo družbo. Bodite tu zanjo. Ne izključujte se iz njenega življenja in ne odhajajte, če ni potrebe po tem, temveč svoj prosti čas preživljajte z njo, se pogovarjajte in jo sprašujte ter predvsem prisluhnite morebitnim težavam in čustvenim stiskam, s katerimi se sooča. Če se le da, jo spremljajte na večino pregledov in tečajev ter bodite tudi tam aktivni. Na ta način bo vedela, da se lahko zanese na vas.

icon-expand Zasipajte jo z nežnostjo. FOTO: Shutterstock

Udeležite se šole za starše.

Nikar ne dovolite, da bi vaša ženska sama obiskovala šolo za starše, temveč si uredite proste dneve in tečaje za mlade starše obiskujta skupaj. Tam boste izvedeli vse potrebne informacije, ki se tičejo nosečnosti, poroda in vašega dojenčka, hkrati pa boste v veliko oporo svoji ženski.

Bodite solidarni in se skupaj z njo prehranjujte zdravo.

Vsekakor je ena izmed reči, ki se v nosečnosti spremenijo, tudi način prehrane. Odreči se je treba vsem škodljivim živilom in substancam, kot so alkohol, cigareti ter morebitna vprašljiva živila, zaradi katerih lahko pride do nepotrebnih zapletov v nosečnosti. Ker se mora ženska odreči veliko stvarem, da bi donosila zdravega otroka, ji bodite v oporo in se skupaj z njo prehranjujte zdravo, pijte veliko vode ter jo spodbujajte k rednemu gibanju in sprehodu.

Večkrat se spomnite povedati, kako zelo lepa je.

Otekajoče noge, spremembe na koži, ogromen trebuh, višek kilogramov in še mnogo drugih sprememb na ženskem telesu, ki se lahko pojavijo zaradi nosečnosti, ji bo dajalo občutek, da je neprivlačna. Spomnite se večkrat pohvaliti kaj na njej, kar vam je všeč. Opominjajte jo na to, kako zelo čudovita in lepa je, kljub vsem telesnim spremembam, ki se ji dogajajo. Zasipajte jo z bežnimi poljubi in dotiki, mimogrede, med vsakodnevnimi opravili. Če ji ni do spolnosti z vami, bodite potrpežljivi in spoštujte njene želje, kaj kmalu se bo vse vrnilo na stara pota. Dajte ji vedeti, da je za vas še vedno izjemna, privlačna in lepa ženska ter da se nič ni spremenilo v vašem dojemanju njene lepote.

Pomagajte pri opravilih.

Bodite kar se da koristni in pomagajte pri vsakdanjih opravilih. Vprašajte, če je karkoli, s čimer ji boste olajšali opravila. Najmanj, kar lahko storite, je, da se odpravite po vseh potrebnih nakupih in da poskusite pomagati pri pospravljanju in ostalih hišnih opravilih. Presenetite jo s kakšno manjšo pozornostjo, kot je šopek rožic in izpolnjujte njene želje po določeni vrsti hrane, tega vam namreč ne bo nikoli pozabila.

icon-expand Bodite ji v oporo. FOTO: Shutterstock

Skupaj z njo izbirajte opremo in vse potrebno za dojenčka.

Še ena stvar, ki bo bodočo mamico razveselila in ji dala občutek, da je bodočemu očku mar, je nakupovanje in izbira opreme za otroka. Nakupovanje je sicer nekaj, kar ženske zelo rade opravljajo, moški pa malo manj. Vendar je pomembno, da se vključite v sam proces izbire in opremljanja, saj boste na ta način dali ženski občutek, da vam je prihod otroka res pomemben in hkrati se bo počutila varno, ker bo vedela, da boste poskrbeli za vse, da bo vašemu otroku lepo in udobno v vašem domu.

Pripravite dom za prihod otroka.

Ko boste svojo žensko odpeljali v porodnišnico, se ob vrnitvi domov potrudite in ji okrasite prosto z baloni in ostalo dekoracijo ter napisom dobrodošla doma. Počitiste stanovanje, da se bo bleščalo in pospravite vso nepotrebno kramo. Da bosta z otrokom prišla v svež, čist in čudovit dom.

Sodelujte pri porodu.