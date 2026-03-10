Dan mučenikov: darila, ki jih moški res želijo

Legenda 40-ih mučenikov

Legenda priča o tem, da se je cesar Licinij, ki je vladal v četrtem stoletju, sprl s cesarjem Konstantinom I. Velikim in v krščanstvu videl sovražnika. Kristjane si je zato želel spreobrniti ali odstraniti. Tudi vojakom na svojem območju je ukazal, naj se krščanstvu odrečejo, sicer bodo kaznovani s smrtjo. Temu odloku se je uprlo štiridesetih vojakov elitne legije, ki so bili pripravljeni za svojo vero umreti. Da bi upor zatrli, so jih po tem, ko so se vsi skupaj podpisali pod zadnje pismo, vseh 40 slekli do golega ter jih v eni najhujših armenskih zim odpeljali do zamrznjenega ribnika jih pometali vanj. Cesar Licinij jim je tik pred smrtjo ponudil še zadnjo priložnost in jim ob ribniku namestil kopel s toplo vodo, ki je bila namenjena spreobrnjencem. Od štiridesetih si je premislil le eden, ki pa tudi ni preživel, potem ko je iz ledenega ribnika skočil v toplo kopel, saj naj bi ga zaradi nenadne spremembe temperature zadela kap. Od kod torej 40 mučenikov? Umorjenim vojakom se je nepričakovano v ribniku pridružil eden od stražarjev, ki ga je njihovo trpljenje tako ganilo. Trupla mrtvih vojakov so zažgali na grmadi naslednji dan – 10. marca.

Kako je s praznovanjem v današnjih dneh?

Tradicionalno moški na dan mučenikov torej prejmejo za darilo suhe slive, trnje in klobaso, ki naj bi služili kot nek simboličen opomin, da se mučeništvo v njihovem življenju še vedno dogaja. Vsekakor pa si moški poleg takšnega simboličnega darila prav gotovo zaslužijo tudi kakšno drugo pozornost ali razvajanje, saj je konec koncev to le njihov dan. Kaj podariti? Prav gotovo se bo vaš moški razveselil vsakršne pozornosti, ki bo namenjena zgolj njemu. Zakaj mu ne bi skupaj z otroki pripravili kakšnega lepega presenečenja? Morda kosilo po njegovem okusu, pri katerem vam lahko pomagajo tudi vaši malčki. Ti lahko očku narišejo tudi kakšno lepo risbico ali voščilnico in zraven pripišejo svoje želje in razloge, zakaj jim oče toliko pomeni, ter njegove lastnosti ali vrednote, ki jih najbolj cenijo.

Majhni vsakdanji heroji

Moški se morda ne spomnijo vsakega datuma in ne nosijo vedno "plašča superjunaka", a njihova vsakodnevna prizadevanja so pogosto neopazna. Mednje spadajo: Domača opravila in popravila – od zamenjave žarnice do sestavljanja pohištva, pogosto opravljeno hitro in brez navodil. Podpora družini – bodisi z nasvetom, objemom ali preprosto prisotnostjo, ko je to najbolj potrebno. Vzgoja otrok – od voženj na treninge, branja pravljic do pomoč pri domačih nalogah, vsakodnevno prispevajo k odraščanju otrok. V teh drobnih dejanjih se skriva prava vrednost – moški pogosto delajo veliko, ne da bi zahtevali priznanje.

Za vas pa smo pripravili tudi nekaj predlogov daril, ki se jih bo razveselil vsak moški

10. marec lahko pravi čas za majhno gesto hvaležnosti. Ni treba veliko – že preprosto darilo, risbica ali prijazna beseda lahko očetu in možu polepša dan. Če razmišljate, kako ga presenetiti, smo pripravili nekaj idej za darila.

Izbor butičnih piv

Na trgu je velika izbira različnih butičnih piv. Prav gotovo vam bo znal zaposleni v lokalni craft pivovarni svetovati katera piva in okusi bodo nalašč za vašega moškega. Steklenice lahko mično zavijete v celofan in nanj nadenete veliko pentljo, ali pa jih namestite v unikaten lesen zabojček, izdelan posebej za piva, ki ga ima na zalogi marsikateri lokalni tesar. ž

Zabavne in odštekane nogavice ali spodnje perilo

Moškim ponavadi vedno primanjkuje nogavic ali spodnjih hlač. Zakaj ga ne bi razveselile z odštekanim parom nogavic ali kosa spodnjega perila z zabavnimi vzorci? Trenutno so pisane nogavice pravi modni hit, ki popestrijo vsak stil moškega, od uglajenega poslovneža, do energičnega športnika. Poleg lahko dodate tudi voščilnico z lepimi mislimi in kakšno bonbonjero za sladokusce.

Domače pecivo ali tortica

Za tiste, ki radi razvajajo svoje brbončice s sladkimi okusi, se lahko potrudite in pokažete svojo kreativno žilico v kuhinji. Specite njegovo najljubše pecivo ali torto, ki je njegovega najljubšega okusa in ga razveselite za njegov dan. Napišite mu ljubezensko sporočilce ali – še bolje – pismo in ga po okusni sladici nagradite še z ogledom njegovega najljubšega filma.

Set za peko žara

Za gurmane, ki radi pečejo na žaru in obožujejo dobre zrezke, prav gotovo ne boste zgrešili s kvalitetnim setom za žar. To praktično in uporabno darilo bo prišlo prav ob vseh družinskih in prijateljskih pogostitvah in vaš moški bo tako lahko izrazil vse svoje mojstrske spretnosti peke na žaru.

Vstopnica za koncert ali športno tekmo

Ima vaš dragi morda priljubljeni glasbeni bend? Pobrskajte na spletu, če bo kje v bližini kmalu gostoval in mu kupite vstopnici za koncert, na katerega naj se odpravi skupaj s prijateljem. Tudi moški potrebujejo čas povsem zase, ko se lahko sprostijo, uživajo v športu ali glasbi ali kakšni drugi priljubljeni dejavnosti. Morda pa je partner športni navdušenec in ga bo veliko bolj razveselila karta za ogled tekme. Vi ga najbolje poznate in zato boste vedeli, kateri dogodek izbrati in s čim ga navdušiti.

Veliko moških obožuje praktične pripomočke.

Ideje: - večnamensko orodje - majhen komplet orodja za avto ali dom - personalizirano kladivo ali žepni nož Takšna darila združujejo uporabnost in zanimivost, zato jih moški pogosto radi pokažejo tudi prijateljem.

Pocrkljajte ga z masažo