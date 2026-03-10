Bibaleze.si
Dan mučenikov: darila, ki jih moški res želijo

S.B.
Očkov kotiček 5
10. 03. 2026 07.25

Danes, ko obeležujemo dan mučenikov, je odlična priložnost, da se za trenutek ustavimo in namenimo pozornost tudi očetom. Čeprav je ta dan pogosto predstavljen v nekoliko šaljivem tonu, je lahko tudi lep opomnik, da očetje vsak dan igrajo pomembno vlogo v življenju svojih otrok – od skupnih iger in pomoči pri domačih nalogah do tihih trenutkov podpore, ko je to najbolj potrebno. Kaj jim podariti za darilo? Za vas smo pripravili nekaj predlogov.

darilo

Legenda 40-ih mučenikov

Legenda priča o tem, da se je cesar Licinij, ki je vladal v četrtem stoletju, sprl s cesarjem Konstantinom I. Velikim in v krščanstvu videl sovražnika. Kristjane si je zato želel spreobrniti ali odstraniti. Tudi vojakom na svojem območju je ukazal, naj se krščanstvu odrečejo, sicer bodo kaznovani s smrtjo. 

Temu odloku se je uprlo štiridesetih vojakov elitne legije, ki so bili pripravljeni za svojo vero umreti. Da bi upor zatrli, so jih po tem, ko so se vsi skupaj podpisali pod zadnje pismo, vseh 40 slekli do golega ter jih v eni najhujših armenskih zim odpeljali do zamrznjenega ribnika jih pometali vanj. 

Cesar Licinij jim je tik pred smrtjo ponudil še zadnjo priložnost in jim ob ribniku namestil kopel s toplo vodo, ki je bila namenjena spreobrnjencem. Od štiridesetih si je premislil le eden, ki pa tudi ni preživel, potem ko je iz ledenega ribnika skočil v toplo kopel, saj naj bi ga zaradi nenadne spremembe temperature zadela kap. 

Od kod torej 40 mučenikov? 

Umorjenim vojakom se je nepričakovano v ribniku pridružil eden od stražarjev, ki ga je njihovo trpljenje tako ganilo. Trupla mrtvih vojakov so zažgali na grmadi naslednji dan – 10. marca.

Moški se razveselijo vsake malenkosti.
Moški se razveselijo vsake malenkosti.FOTO: Shutterstock

Kako je s praznovanjem v današnjih dneh?

Tradicionalno moški na dan mučenikov torej prejmejo za darilo suhe slive, trnje in klobaso, ki naj bi služili kot nek simboličen opomin, da se mučeništvo v njihovem življenju še vedno dogaja. Vsekakor pa si moški poleg takšnega simboličnega darila prav gotovo zaslužijo tudi kakšno drugo pozornost ali razvajanje, saj je konec koncev to le njihov dan. Kaj podariti?

Prav gotovo se bo vaš moški razveselil vsakršne pozornosti, ki bo namenjena zgolj njemu. Zakaj mu ne bi skupaj z otroki pripravili kakšnega lepega presenečenja? Morda kosilo po njegovem okusu, pri katerem vam lahko pomagajo tudi vaši malčki. Ti lahko očku narišejo tudi kakšno lepo risbico ali voščilnico in zraven pripišejo svoje želje in razloge, zakaj jim oče toliko pomeni, ter njegove lastnosti ali vrednote, ki jih najbolj cenijo. 

Majhni vsakdanji heroji

Moški se morda ne spomnijo vsakega datuma in ne nosijo vedno "plašča superjunaka", a njihova vsakodnevna prizadevanja so pogosto neopazna. Mednje spadajo:

Domača opravila in popravila – od zamenjave žarnice do sestavljanja pohištva, pogosto opravljeno hitro in brez navodil.

Podpora družini – bodisi z nasvetom, objemom ali preprosto prisotnostjo, ko je to najbolj potrebno.

Vzgoja otrok – od voženj na treninge, branja pravljic do pomoč pri domačih nalogah, vsakodnevno prispevajo k odraščanju otrok.

V teh drobnih dejanjih se skriva prava vrednost – moški pogosto delajo veliko, ne da bi zahtevali priznanje.

Na današnji dan mu povejte, koliko vam pomeni.
Na današnji dan mu povejte, koliko vam pomeni.FOTO: Dreamstime

Za vas pa smo pripravili tudi nekaj predlogov daril, ki se jih bo razveselil vsak moški

10. marec lahko pravi čas za majhno gesto hvaležnosti. Ni treba veliko – že preprosto darilo, risbica ali prijazna beseda lahko očetu in možu polepša dan. Če razmišljate, kako ga presenetiti, smo pripravili nekaj idej za darila.

Izbor butičnih piv

Na trgu je velika izbira različnih butičnih piv. Prav gotovo vam bo znal zaposleni v lokalni  craft pivovarni svetovati katera piva in okusi bodo nalašč za vašega moškega. Steklenice lahko mično zavijete v celofan in nanj nadenete veliko pentljo, ali pa jih namestite v unikaten lesen zabojček, izdelan posebej za piva, ki ga ima na zalogi marsikateri lokalni tesar. ž

Zabavne in odštekane nogavice ali spodnje perilo

Moškim ponavadi vedno primanjkuje nogavic ali spodnjih hlač. Zakaj ga ne bi razveselile z odštekanim parom nogavic ali kosa spodnjega perila z zabavnimi vzorci? Trenutno so pisane nogavice pravi modni hit, ki popestrijo vsak stil moškega, od uglajenega poslovneža, do energičnega športnika. Poleg lahko dodate tudi voščilnico z lepimi mislimi in kakšno bonbonjero za sladokusce. 

Domače pecivo ali tortica

Za tiste, ki radi razvajajo svoje brbončice s sladkimi okusi, se lahko potrudite in pokažete svojo kreativno žilico v kuhinji. Specite njegovo najljubše pecivo ali torto, ki je njegovega najljubšega okusa in ga razveselite za njegov dan. Napišite mu ljubezensko sporočilce ali – še bolje – pismo in ga po okusni sladici nagradite še z ogledom njegovega najljubšega filma.

Razveselite ga z zabavnimi nogavicami ali udobnimi spodnjicami.
Razveselite ga z zabavnimi nogavicami ali udobnimi spodnjicami.FOTO: Shutterstock

Set za peko žara

Za gurmane, ki radi pečejo na žaru in obožujejo dobre zrezke, prav gotovo ne boste zgrešili s kvalitetnim setom za žar. To praktično in uporabno darilo bo prišlo prav ob vseh družinskih in prijateljskih pogostitvah in vaš moški bo tako lahko izrazil vse svoje mojstrske spretnosti peke na žaru. 

Vstopnica za koncert ali športno tekmo

Ima vaš dragi morda priljubljeni glasbeni bend? Pobrskajte na spletu, če bo kje v bližini kmalu gostoval in mu kupite vstopnici za koncert, na katerega naj se odpravi skupaj s prijateljem. Tudi moški potrebujejo čas povsem zase, ko se lahko sprostijo, uživajo v športu ali glasbi ali kakšni drugi priljubljeni dejavnosti. Morda pa je partner športni navdušenec in ga bo veliko bolj razveselila karta za ogled tekme. Vi ga najbolje poznate in zato boste vedeli, kateri dogodek izbrati in s čim ga navdušiti.

Veliko moških obožuje praktične pripomočke.

Ideje:

- večnamensko orodje 

- majhen komplet orodja za avto ali dom

- personalizirano kladivo ali žepni nož

Takšna darila združujejo uporabnost in zanimivost, zato jih moški pogosto radi pokažejo tudi prijateljem.

Pocrkljajte ga z masažo

Prav gotovo se vaš dragi ne bo branil sproščujoče masaže. Poskrbite za varstvo otrok in si večer privoščite samo za vaju. Moškega razvajajte s svojimi dotiki, ki bodo nanj delovali sproščujoče in zdravilno in bodo po napornem delavnem dnevu še kako prijali. 

Za vsako masažo je priporočljivo uporabiti posebno aromatično olje, tako da roke nežno drsijo po telesu in je gnetenje kože mehkejše in prijetnejše. Da boste celotno izkušnjo še nekoliko popestrili, se lahko oblečete v lepo spodnje perilo in dodatno razveselite svojega ljubega.

Smo pa seveda tudi predstavnike moškega spola povprašali, kakšen bi bil njihov popoln dan mučenikov in vsi so se strinjali, da bi si želeli na ta dan predvsem manj sitnosti, več miru, kakšen sendvič, pivo in pa oralne zadovoljitve. Ja, tako 'preprosti' so v resnici in tako 'skromne' so pravzaprav njihove želje.

Idej za darila je sicer veliko, cilj pa je samo eden – da na današnji dan razvajate svojega najdražjega moškega in mu poveste, kako zelo ga imate radi, koliko vam pomeni in predvsem zakaj. 

Tudi moški se namreč radi počutijo ljubljene, sprejete in predvsem koristne za vas in vašo družino. 

Vesel dan mučenikov vsem našim bralcem!

mučeniki mučenikov dan praznik moški moških kaj kupiti podariti moškemu
Komentarji (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sentis 10. 03. 2021 13.53
+2
Počasi bomo tudi moški uveljavili svoj dan. Pred leti se je ta dan gladko pozabljalo, medtem ko se je na 8.marec napihovalo na vseh koncih in krajih. Če se že gremo enakopravnost, potem naj bo tudi tukaj. Dam primer, vse ženske so imele na Mariborskem Pohorju za 8.marec brezplačno smuko, medtem ko za dan mučenikov ni za moške niti približno takšne ugodnosti.
ODGOVORI
3 1
1k2m4im 10. 03. 2021 13.42
+0
Čestitke ob vašem prazniku. Želim vam, da bi ga lepo preživeli. Lep pozdrav.
ODGOVORI
3 3
slo_veter 10. 03. 2021 12.06
+3
kot predlog, en dober seks... . ali to preveč posega v feministična načela?
ODGOVORI
4 1
Gargamel35 10. 03. 2021 09.48
+3
Za 8. marec glede žensk polno člankov, analiz, idej za darila, ni da ni. Glede moških dva dni kasneje pa generični kratek članek na neki podstrani. Vse jasno. Ženske predvsem zahtevajo, da dobivajo darilca za vse mogoče praznike, moškim ne vračajo niti pol procenta pozornosti. In se čudijo, ko moška pozornost začne usihat.
ODGOVORI
3 0
EntityOne 10. 03. 2021 17.28
+3
Čista resnica. Smo pač evolucijslo gledano odvečni spol, tisti nebodigatreba. Ženske nas nikoli niso spoštovale in nas tudi ne bodo. Seveda le svetle in zelo, zelo, zelo redke izjeme potrjujejo pravilo. Za praznik, ki to ni, pa nič ne pričakuj. Da si ne pokvariš dneva. Pa srečno.
ODGOVORI
3 0
