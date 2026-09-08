Kaj očetje pogosto pogrešajo v partnerskem odnosu po rojstvu otroka?

Rojstvo otroka je ena največjih sprememb v življenju para. Iz partnerjev postaneta starša, vsakdan napolnijo hranjenje, previjanje, uspavanje, neprespane noči in neskončen seznam opravil. In prav v tem obdobju se lahko zgodi nekaj, česar si pred rojstvom otroka marsikateri par ni predstavljal: partnerja se začneta oddaljevati. To velja tudi za očete. Raziskava, objavljena v reviji PLOS ONE, je pokazala, da se zadovoljstvo v partnerskem odnosu po prehodu v starševstvo pri očetih lahko zmanjša. Pri moških, ki so prvič postali očetje, je bil upad izrazitejši in je trajal dlje kot pri očetih, ki so že imeli otroke.

icon-expand Pri moških, ki so prvič postali očetje, je bil upad izrazitejši in je trajal dlje kot pri očetih, ki so že imeli otroke. FOTO: Adobe Stock

Ko oče postane predvsem pomočnik

Eden od problemov je lahko že v sami predstavi o očetovstvu. Oče je pogosto predstavljen kot tisti, ki pomaga mami. Pomaga pri dojenčku, pomaga ponoči, pomaga pri gospodinjstvu. Toda sodobni oče ni pomočnik. Je starš. In prav občutek, da je pri skrbi za otroka zgolj pomočnik, lahko vpliva tudi na njegovo doživljanje družine in partnerskega odnosa. Richard Fletcher, profesor in vodja raziskovalnega programa Fathers and Families Research Program na Univerzi v Newcastlu, je za britanski The Guardian opozoril, da se očetje po rojstvu otroka pogosto znajdejo v položaju, v katerem se njihova lastna potreba po podpori sploh ne prepozna. Njegovo slikovito pojasnilo je, da je lahko novopečeni oče kot v puščavi in se niti ne zaveda, kako žejen je, vendar vode ni nikjer.

Kaj torej očetje pogrešajo?

Seveda ne obstaja en odgovor, ki bi veljal za vse moške. Toda raziskave o prehodu v starševstvo in izkušnje očetov izpostavljajo nekaj ponavljajočih se področij. 1. Pogrešajo partnerico, ne samo sostarša Ko se pogovori nenadoma vrtijo samo okoli otroka, kdaj je jedel, koliko je spal, ali je dobil vročino in kdo bo šel v vrtec ... lahko partnerja počasi izgubita občutek, da sta še vedno tudi par. Oče lahko pogreša preprost pogovor, ki nima nič skupnega z otrokom. Pogreša lahko občutek, da ga partnerica vidi kot moškega in partnerja, ne zgolj kot očeta svojega otroka. To ne pomeni nujno, da pričakuje več spolnosti. Pogosto gre za precej bolj osnovne stvari: dotik, objem, pogovor, skupni smeh ali občutek, da sta še vedno ekipa. 2. Pogrešajo priznanje Tudi očetje so lahko izčrpani. Toda ker niso oni tisti, ki so rodili, se lahko njihova utrujenost včasih zdi manj pomembna. Nekateri očetje zato svojo stisko potisnejo na stran. Richard Fletcher je za The Guardian opozoril, da moški pogosto odgovorijo, da najprej poskrbijo za partnerico. Ne zato, ker sami ničesar ne potrebujejo, ampak ker vidijo, da so potrebe partnerice bolj neposredne. Preprost stavek "Vidim, da se tudi ti trudiš" lahko zato pomeni več, kot se zdi. 3. Pogrešajo občutek, da sta pri vzgoji ekipa Prihod otroka prinese ogromno novih odločitev. Kako pogosto naj spi? Kdaj naj začne jesti gosto hrano? Kako ga uspavati? Kdaj postaviti mejo? Kaj narediti, ko joka? Če se partnerja pri tem ne počutita kot ekipa, se lahko hitro začnejo pojavljati očitki. Raziskave kažejo, da so spremembe v partnerskem odnosu povezane tudi s konfliktom ter zmanjšanjem čustvene bližine in medsebojnega cenjenja. Novejša raziskava iz leta 2026 je pri preučevanju prehoda v starševstvo ugotovila, da so bili povečani konflikti in zmanjšanje pozitivnih interakcij, kot sta čustvena bližina in cenjenje, pomembnejši povezavi z upadom zadovoljstva v odnosu kot sama delitev gospodinjskih opravil.

icon-expand Oče lahko svojega otroka neizmerno ljubi in hkrati pogreša čas, ko sta s partnerico spontano odšla na večerjo, si ogledala film ali preprosto ležala na kavču in se pogovarjala. FOTO: Adobe Stock

4. Pogrešajo čas, ko niso bili samo starši To je lahko zelo težko priznati. Oče lahko svojega otroka neizmerno ljubi in hkrati pogreša čas, ko sta s partnerico spontano odšla na večerjo, si ogledala film ali preprosto ležala na kavču in se pogovarjala. Ti dve stvari se ne izključujeta. Ljubiti novo življenje ne pomeni, da človek ne sme žalovati za delom starega. Prav prehod v starševstvo je velik proces prilagajanja identitete. Raziskava o izkušnjah novopečenih očetov je med pomembnimi temami izpostavila oblikovanje očetovske identitete, spremembe odnosa med partnerjema ter prilagajanje novi očetovski vlogi. 5. Pogrešajo bližino in intimnost Spolnost po rojstvu otroka se spremeni. Telo potrebuje čas, partnerja sta utrujena, noči so prekinjene, prioritete pa so drugačne. Toda intimnost ni samo spolnost. Oče lahko pogreša objem, poljub, dotik roke ali trenutek, ko sta s partnerico sama. Tudi raziskave o prehodu v starševstvo opozarjajo na spremembe v intimnosti in partnerskem odnosu. Sistematični pregled kvalitativnih raziskav je pokazal, da prihod otroka pomembno spremeni način, kako partnerja doživljata svoj odnos, ter izpostavil področja, pri katerih pari potrebujejo podporo in pripravo. 6. Pogrešajo občutek, da jih partnerica potrebuje To je nekoliko bolj zapleteno. Oče želi biti pomemben svojemu otroku, toda v prvih mesecih se lahko zgodi, da dojenček ob joku išče predvsem mamo. To lahko pri očetu vzbudi občutek, da je odveč. Na Bibaleze.si smo že pisali o tem, kako lahko pri očetu zaradi otrokove močne navezanosti na mamo nastanejo občutki izključenosti ali celo ljubosumja. Takšni občutki niso nujno znak, da je z očetom kaj narobe, pomembno je predvsem, da jih zna prepoznati in o njih spregovoriti.

In kaj potrebuje mama?

Tukaj je pomemben obrat. Če govorimo o tem, kaj pogrešajo očetje, to ne pomeni, da morajo mame prevzeti še eno nalogo oz. skrbeti za čustveno počutje partnerja. Tudi mama je po porodu pogosto izčrpana, preobremenjena in potrebuje podporo. Prav zato je bolj koristno vprašanje: Kako lahko oba partnerja poskrbita, da ne postaneta zgolj sostarša, ampak ostaneta tudi partnerja? To pomeni, da oče ne čaka, da ga partnerica prosi za pomoč, ampak prevzame svoj del odgovornosti. Hkrati pa tudi on pove, kadar je utrujen, prestrašen, osamljen ali potrebuje bližino.

Včasih ni problem v tem, da se ne ljubita več