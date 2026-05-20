Pri 53-ih postal očka tretjemu otroku

Josh Duhamel in njegova žena Audra Mari sta rojstvo hčerke potrdila z objavo na Instagramu, kjer sta delila tudi prve družinske fotografije in zapis: "Najina doječica je tu".

Za 53-letnega igralca je to že tretji otrok. Iz prejšnjega zakona s pevko Fergie ima 12-letnega sina Axl Jacka Duhamela . Z Audro Mari pa že imata sina Shepherdja , rojenega leta 2024, zdaj pa se jima je pridružila še hčerka.

Objave para prikazujejo novorojenčico ter trenutke, ko njen starejši brat spoznava svojo sestrico. Fotografije so sprožile veliko odzivov oboževalcev in znanih osebnosti.

Med prvimi je čestitke javno izrazila tudi Duhamelova nekdanja žena Fergie, kar je potrdil tudi ameriški portal Daily Mail, ki poroča o njunem korektnem odnosu in uspešnem skupnem starševstvu.

Josh Duhamel in Audra Mari sta poročena od leta 2022 in sta znana po tem, da pogosto delita utrinke družinskega življenja na družbenih omrežjih. Njuna hčerka Rocca de Leon Duhamel je tako nova članica razširjene družine, ki zdaj šteje tri otroke.