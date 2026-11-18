Odgovor ni v tem, da bi deklice očete ljubile bolj kot mame. Otroci lahko razvijejo zelo močno in varno čustveno navezanost na oba starša, pa tudi na druge odrasle, ki zanje skrbijo. Pomembno je predvsem, kdo jim daje občutek varnosti, jih posluša, tolaži in jim pokaže, da se lahko nanj zanesejo.

Oče je lahko njeno varno zavetje

V prvih letih življenja otrok potrebuje odraslo osebo, ob kateri se počuti varno. Ko se prestraši, išče bližino, ko raziskuje svet, pa se rad vrača k osebi, ki mu daje občutek zanesljivosti. Takšna navezanost se ne zgodi čez noč, ampak se gradi skozi številne ponavljajoče se izkušnje. Raziskave potrjujejo, da otroci razvijejo varno navezanost tudi na očete, neodvisno od odnosa, ki ga imajo z materjo. Oče torej ni zgolj druga odrasla oseba v družini, temveč je lahko povsem samostojna in pomembna figura otrokove čustvene varnosti. Za hčerko je lahko zelo pomembno, da ve, da bo oče prišel, ko ga bo poklicala, da jo bo objel, ko bo žalostna, in da ji bo prisluhnil, tudi kadar ne bo znala natančno povedati, kaj jo teži.

icon-expand Za hčerko je lahko zelo pomembno, da ve, da bo oče prišel, ko ga bo poklicala, da jo bo objel, ko bo žalostna, in da ji bo prisluhnil, tudi kadar ne bo znala natančno povedati, kaj jo teži. FOTO: Adobe Stock

Skupna igra ustvarja vez, ki ostane

Velik del odnosa med očetom in hčerko se gradi skozi igro. Skupno lovljenje, žgečkanje, gradnja hišk, risanje, plesanje po dnevni sobi ali vožnja s kolesom so za otroka veliko več kot zgolj zabava. Pregled raziskav, objavljen leta 2025 v reviji Annual Review of Developmental Psychology, izpostavlja tri pomembne vidike odnosa med očetom in otrokom: ljubečo in odzivno bližino, skupno igro ter učenje in usmerjanje. Prav kombinacija topline, spodbudne igre in podpore pomaga otroku pri socialnem, čustvenem in miselnem razvoju. Med igro se hčerka uči tudi, kako se soočiti z izzivi, kako izraziti svoje želje, kako sprejeti poraz in kako zaupati svojim sposobnostim. Oče, ki ji dovoli raziskovati, jo spodbuja in ji hkrati zagotavlja varno oporo, ji pomaga graditi samozavest.

Očetove besede lahko vplivajo na njeno samopodobo

Hčerka skozi odnos z očetom spoznava, kako je videti odnos, v katerem je spoštovana, slišana in sprejeta. Pomembno je, da ji oče ne daje občutka vrednosti zgolj zaradi njenega videza ali uspehov, temveč ji pokaže, da jo ima rad tudi takrat, ko ji kaj ne uspe. Ko ji pove, da je ponosen nanjo, ko opazi njen trud, ko spoštuje njeno mnenje in ji dovoli, da je to, kar je, ji pomaga graditi pozitivno predstavo o sebi. Raziskava, objavljena v reviji Journal of Adolescence, je preučevala odnos med očeti in dekleti, starimi od 14 do 18 let. Pri 310 mladostnicah so ugotovili povezavo med kakovostnejšim odnosom z očetom ter višjim blagostanjem in manj izraženimi težavami. Pomembno vlogo je imelo tudi zadovoljevanje osnovnih psiholoških potreb, kot so občutek povezanosti, samostojnosti in kompetentnosti. To ne pomeni, da očetov odnos sam po sebi določa hčerino prihodnost, kaže pa, kako pomembno je, da se ob njem počuti sprejeto in spoštovano.

icon-expand Hčerka skozi odnos z očetom spoznava, kako je videti odnos, v katerem je spoštovana, slišana in sprejeta. FOTO: Adobe Stock

Posebna vez se ne konča, ko hčerka odraste

Ko deklica postaja najstnica, se odnos z očetom lahko spremeni. Morda ga ne bo več tako pogosto prosila, naj jo nosi v naročju in morda mu ne bo več pripovedovala čisto vsake podrobnosti svojega dneva. To pa ne pomeni, da ga potrebuje manj. V tem obdobju postanejo še pomembnejši spoštovanje zasebnosti, poslušanje brez obsojanja in pripravljenost na pogovor. Hčerka potrebuje občutek, da se lahko na očeta obrne tudi takrat, ko naredi napako, se znajde v težavah ali sprejme odločitev, s katero se on morda ne strinja. Oče ji lahko veliko pomeni tudi v odraslosti. Njegova podpora, zanimanje za njeno življenje in spoštovanje njenih odločitev lahko ostanejo pomemben del njene čustvene opore.

icon-expand Oče ji lahko veliko pomeni tudi v odraslosti. Njegova podpora, zanimanje za njeno življenje in spoštovanje njenih odločitev lahko ostanejo pomemben del njene čustvene opore. FOTO: Adobe Stock

Ni treba biti popoln oče, pomembno je, da si prisoten