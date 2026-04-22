6 znakov depresije pri očetih, ki jih skoraj vsi spregledamo

Ko se rodi otrok, se življenje močno spremeni, ne le za mamo, ampak tudi za očeta. Čeprav se o tem redkeje govori, lahko tudi moški po rojstvu otroka doživijo poporodno depresijo. Raziskave kažejo, da se s tem sooča približno vsak deseti oče, vendar stanje pogosto ostane neprepoznano. Razlog za to je predvsem v tem, da se depresija pri moških kaže drugače kot pri ženskah, pogosto bolj skozi vedenje kot skozi čustva.

Kako se kaže depresija pri očetih?

Depresija pri očetih se lahko pojavi že med partnerkino nosečnostjo ali v prvem letu po rojstvu otroka. Pogosto je povezana z velikimi življenjskimi spremembami, občutkom odgovornosti, pomanjkanjem spanja in spremembami v partnerskem odnosu. Čeprav očetje ne doživljajo enakih hormonskih sprememb kot matere, raziskave kažejo, da tudi pri njih prihaja do določenih bioloških in čustvenih sprememb.

6 znakov, ki jih mnogi ne opazijo

Kot poroča Story.hr, so to najpogostejši, a pogosto spregledani znaki:

1. Razdražljivost in jeza

Namesto žalosti se depresija pri moških pogosto kaže kot napetost, hitro razburjenje ali izbruhi jeze.

2. Umikanje iz odnosov

Oče se lahko čustveno oddalji od partnerke, otroka ali prijateljev.

3. "Beg" v delo ali druge aktivnosti

Pogost znak je pretirano delo ali izogibanje družinskemu življenju.

4. Stalna utrujenost in težave s spanjem

Pomanjkanje spanja je sicer normalno pri novorojenčku, a pri depresiji utrujenost ne mine.

5. Izguba interesa in motivacije

Hobiji, druženje ali celo stik z otrokom lahko postanejo breme.

6. Tesnoba, občutki neuspeha ali pritisk

Veliko očetov čuti močan pritisk, da morajo finančno in čustveno "držati družino skupaj".

Zakaj do tega pride?

Vzroki so običajno kombinacija več dejavnikov: - kronična neprespanost in izčrpanost - spremembe v partnerskem odnosu - občutek izključenosti iz odnosa med materjo in otrokom - finančni in življenjski pritiski - pomanjkanje podpore okolja Pomembno vlogo ima tudi dejstvo, da se depresija pri enem partnerju pogosto prenese ali vpliva na drugega.

Zakaj ostane neprepoznana?

Depresija pri očetih pogosto ostane skrita, ker moški redkeje govorijo o svojih občutkih, svoje simptome pogosto pripisujejo stresu ali utrujenosti, družba pa pričakuje, da bodo "močni". Znaki depresije pri moških niso tipični. Namesto žalosti, se lahko izražajo skozi jezo.

Kakšne so lahko posledice?