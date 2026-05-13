To se zgodi, kadar pravljice bere očka

S.B.
Očkov kotiček 0
13. 05. 2026 04.00

Kadar pravljico bere prav očka, to za seboj potegne mnogo pozitivnih stvari. Preverite, katerih.

Kar 126 naključno izbranih očetov je leta 2017 sodelovalo v raziskavi, ki je bila del obsežnejšega programa, kjer so strokovnjaki na več področjih raziskovali vpliv očetov na predšolske otroke. V raziskavi so očete razdelili na dve skupini, v eni so očetje svojim predšolskim otrokom brali pravljice vsak dan, v drugi pa jim sploh niso brali.

Očetje, ki so svojim otrokom brali vsak dan, so opažali veliko sprememb in pozitivnih učinkov pri svojem starševskem vedenju in vzgoji. Povedali so, da so postali sčasoma veliko manj kritični do svojih otrok, da so jih večkrat pohvalili in spodbujali ter jim je bilo veliko lažje se povezati z otrokom in mu namenjati čas in pozornost.

Očetje, ki so brali svojim otrokom, so ugotovili, da se tudi lažje povežejo z njimi.FOTO: Shutterstock

Ravno tako so očetje iz prve skupine navajali, da so začeli opažati pozitivne spremembe pri otrokovem vedenju, kar so strokovnjaki prepoznali kot naravno posledico večje povezanosti očeta z otrokom in logičen odziv otroka na pozitivno spodbujanje in pohvale s strani očeta.

Obenem pa so se poleg vedenjskih sprememb začele pojavljati tudi vidne izboljšave pri otrokovi komunikaciji in govoru, kognitivnih sposobnostih in kritičnemu razmišljanju otroka ter pri razumevanju vsebine in celo prepoznavanju črk in branju, kljub temu, da je šlo za predšolske otroke. 

Branje otrokom ima pozitivne učinke tako na otroka kot starša.FOTO: Shutterstock

Poleg naštetih pozitivnih učinkov, ki so jih navedli v raziskavi, pa vsakodnevno branje pravljic pred spanjem otrokom nudi rutino in jim pomeni varnost, ki jih pomirja in popelje v prijeten spanec. Branje otrokom je eden najbolj kakovostnih načinov preživljanja skupnega časa z otrokom. 

To pa so precej dobri razlogi, da zvečer v roke vzamete knjigo in se z otrokom odpravite v svet pustolovščin, princesk in zmajev, pogumnih junakov ali govorečih živali. 

Vir: Engaging Fathers in Effective Parenting for Preschool Children Using Shared Book Reading: A Randomized Controlled Trial

