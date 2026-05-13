To se zgodi, kadar pravljice bere očka

Kar 126 naključno izbranih očetov je leta 2017 sodelovalo v raziskavi, ki je bila del obsežnejšega programa, kjer so strokovnjaki na več področjih raziskovali vpliv očetov na predšolske otroke. V raziskavi so očete razdelili na dve skupini, v eni so očetje svojim predšolskim otrokom brali pravljice vsak dan, v drugi pa jim sploh niso brali.

Očetje, ki so svojim otrokom brali vsak dan, so opažali veliko sprememb in pozitivnih učinkov pri svojem starševskem vedenju in vzgoji. Povedali so, da so postali sčasoma veliko manj kritični do svojih otrok, da so jih večkrat pohvalili in spodbujali ter jim je bilo veliko lažje se povezati z otrokom in mu namenjati čas in pozornost.