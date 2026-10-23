Nekdanji tekmovalec Kmetije pokazal svojo malo družino

"Še vedno ne morem verjeti, kako zelo se je moj svet spremenil, odkar je naš mali AP prišel v naše življenje," je v angleščini zapisal Alen. Ob tem je razkril, da je minilo že šest mesecev, čeprav se mu zdi, kot da je čas minil v trenutku.
"Življenje še nikoli ni bilo tako polno smisla"
Alen je v objavi poudaril, da se je v zadnjih mesecih marsikaj spremenilo, vendar na najlepši možni način. Prihod otroka mu je prinesel drugačne prioritete, nov pogled na življenje in posebno vrsto ljubezni, za katero pravi, da si prej sploh ni predstavljal, da obstaja.
Ob tem je iskreno priznal, da ga hiter tempo življenja včasih odnese in da pozabi upočasniti korak ter ceniti tisto, kar je v resnici najpomembnejše.
"Neizmerno sem hvaležen za svojo malo družino," je sporočil sledilcem.
Šest mesecev, ki so spremenili vse
Ob zapisu je Alen objavil tudi fotografije, na katerih je ujel družinske trenutke. Z njimi je pokazal, koliko mu pomeni čas, ki ga preživlja s svojima najbližjima, in kako pomembno mesto ima družina v njegovem življenju.
Šest mesecev se morda zdi kratko obdobje, a njegov zapis razkriva, da je bilo zanj dovolj, da je na življenje začel gledati drugače. Svojo objavo je sklenil z jasnim sporočilom: "Družina pred vsem. Vedno."
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