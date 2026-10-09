6 znakov depresije pri očetih, ki jih zlahka spregledamo

Ko se rodi otrok, se življenje obeh staršev v trenutku spremeni. Manj spanja, nove odgovornosti, finančni pritiski, spremembe partnerskega odnosa in občutek, da mora biti moški predvsem močan in zanesljiv, lahko predstavljajo veliko breme. Raziskave kažejo, da se depresija lahko pojavi tudi pri očetih v prvem letu po rojstvu otroka, pri čemer se pri moških lahko kaže nekoliko drugače kot pri ženskah. Pogostejši so na primer razdražljivost, umikanje in čustvena otopelost. Strokovnjaki zato opozarjajo na znake, ki jih je pri očetih še posebej lahko spregledati.

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Nenadoma ves čas dela

Če je oče vedno več v službi, se to na prvi pogled lahko zdi celo pozitivno. Morda želi družini zagotoviti več denarja ali pa je preprosto zelo odgovoren. Toda pretirano delo je lahko tudi način bega pred neprijetnimi občutki. Če se poleg dolgih delovnikov pojavljajo še razdražljivost, čustvena odmaknjenost in vse manj zanimanja za družinsko življenje, je vredno biti pozoren. Strokovnjaki opozarjajo, da lahko delo postane način, s katerim se človek izogne stresu doma ali neprijetnim občutkom.

Vedno več časa preživi za računalnikom ali pri igrah

Tudi igranje videoiger samo po sebi ni nič nenavadnega ali problematičnega. Za marsikaterega očeta je to način sprostitve. Pozornost pa je potrebna, če igre postanejo glavni način preživljanja prostega časa in začnejo nadomeščati druženje s partnerjem, otroki ali prijatelji. Takrat lahko igranje predstavlja obliko umika: prostor, v katerem ima človek občutek nadzora in lahko za nekaj časa pozabi na težave.

Njegov spanec se je močno spremenil

Novorojenček in neprespane noči gredo seveda z roko v roki. Zato je spremembe spanja pri očetu zelo lahko spregledati. Toda če težave s spanjem trajajo še dolgo po obdobju novorojenčka ali če oče spi bistveno več kot prej, so lahko povezane tudi z depresijo. Še posebej če se jim pridružijo pomanjkanje energije, izguba motivacije, razdražljivost ali težave s koncentracijo.

icon-expand Oče, ki se zapre vase, ni nujno samo utrujen ... FOTO: Adobe Stock

Postaja pozabljiv

Pozabi na sestanek. Ne spomni se dogovora. Spregleda pomemben datum ali večkrat naredi napako pri stvari, ki jo je prej brez težav opravil. Takšne spremembe lahko hitro pripišemo temu, da ima oče pač preveč v glavi. Toda depresija lahko vpliva tudi na koncentracijo in delovni spomin. Oče je lahko navzven še vedno videti povsem funkcionalen, v službi opravlja svoje delo, doma pa se vse težje zbere in spremlja dogajanje okoli sebe.

Vedno pogosteje ima občutek, da ni dovolj dober

Starševstvo prinaša ogromno pričakovanj. Oče lahko dobi občutek, da mora biti uspešen v službi, dober partner, potrpežljiv oče in hkrati finančni steber družine. Če ima občutek, da ne dosega teh pričakovanj, se lahko pojavijo občutki neuspeha, manjvrednosti ali sramu. Takšni občutki so pogosto skriti. Namesto da bi moški rekel: "Počutim se kot neuspešen oče," se lahko odzove z jezo, frustracijo ali umikom.

Je fizično prisoten, a ga čustveno ni

To je eden od znakov, ki ga partner lahko zelo hitro začuti, vendar ga je težko opisati. Oče je doma. Sedi za mizo. Je ob otroku. Toda kot da ga v resnici ni. Ne sodeluje več pri pogovorih, ne začne več skupnih dejavnosti, se manj odziva na otroke in partnerja ter je videti čustveno odsoten. Strokovnjaki takšno odklopljenost opisujejo kot možen znak čustvenega zapiranja vase.

Depresija ni vedno videti kot žalost

Pri očetih se depresija lahko kaže tudi kot izguba veselja do stvari, ki so jih nekoč radi počeli, spremembe apetita, zmanjšan libido, impulzivno vedenje, uživanje alkohola ali drugih substanc, povečana razdražljivost in celo nasilno vedenje. Zato ni dobro čakati, da bo moški videti izrazito žalosten ali da bo sam povedal, da se ne počuti dobro. Študije opozarjajo, da lahko poporodna depresija pri očetih ostane neprepoznana, čeprav lahko vpliva na očeta, partnerski odnos in celotno družinsko okolje.

Kdaj je čas za pomoč?

Če se pri očetu več tednov pojavljajo pomembne spremembe razpoloženja, vedenja, spanja, zanimanja za stvari ali odnosov z bližnjimi, je smiselno poiskati pomoč. To ni znak šibkosti. Depresija je zdravstveno stanje, ki ga je mogoče zdraviti, strokovna pomoč pa lahko vključuje pogovor s psihologom ali psihiatrom oziroma z osebnim zdravnikom. Najpomembnejše pa je, da očetovih težav ne odpravimo z besedami: "Saj si samo utrujen." Včasih se za navidezno razdražljivostjo, pretiranim delom, umikanjem ali popolno odsotnostjo skriva človek, ki v resnici ne ve več, kako povedati, da mu je težko.