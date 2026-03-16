7 stvari, ki se zgodijo, ko postaneš očka

Novopečeni očka, pisatelj in bloger Ed Latimore se je odločil z drugimi bodočimi očeti deliti pomembne informacije o tem, kaj vse lahko pričakujejo, ko enkrat postanejo očetje. Od tega, da se bodo morali naučiti sprejeti dejstvo, da ne bodo več prva ljubezen svoje partnerke, pa do tega, da bodo spoznali povsem nov način življenja, ki vključuje vsakodnevno skrb za nebogljeno bitjece. A Latimore poudarja, da bo kljub spremembam to najlepše obdobje rasti za vas, če si boste to le dovolili.

Ne boste pripravljeni, ne glede na to, koliko mislite, da ste pripravljeni

Novorojenčki ne morejo ničesar storiti sami. Njihove mišice vratu in trupa še niso dovolj močne, zato potrebujejo pomoč pri dvignjenem vratu in podporo pri podiranju kupčka. Potrebujejo celo pomoč pri spanju. Tako se lahko prvi dnevi ali prvi tedni, ko si sam z novorojenčkom, zdijo povsem osupljivi. V pripravah na odhod v vesolje NASA pošilja svoje posadke skozi strogo podvodno usposabljanje več kot 2 leti. Preizkušajo vsak scenarij katastrofe, ki bi lahko šel narobe, in ga poskušajo popraviti v realnem času. Torej v trenutku izstrelitve ni več veliko priprav, ki bi jih lahko opravili, ne da bi dejansko bili v vesolju in se preprosto znašli. Imeti otroka je tako. Obstaja le določeno število priprav, ki jih lahko opravite, ne da bi dejansko imeli otroka. In še vedno ne boste pripravljeni na trenutek, ko ga prejmete v naročje.

Spoznali boste, da niste tako pomembni

Vse od nosečnosti pa do rojstva sem občudoval in spoštoval odpornost in moč svoje zaročenke. Res kul jo je bilo opazovati z najinim sinom, kako preprosto prijazna in skrbna mati je. Ženske se fizično in psihično spremenijo, ko dobijo otroka. Ne v slabem smislu. Toda nekaj časa ne boste več v središču pozornosti svojega dekleta. Tudi zdrave nosečnice se lahko borijo s čustvenimi in fizičnimi zahtevami nosečnosti in poroda. Nato epiduralna blokada in oksitocin povzročita nevšečnosti ter splošno nelagodje. Tako bo morda celo potrebovala vašo pomoč, da pride do stranišča. Potem so na vrsti dojenje, preoblačenje in v bistvu ohranjanje nove osebe pri življenju, kar postane delo s polnim delovnim časom. Otroci v prvih 2 ali 3 mesecih razvijejo navezanost na enega od staršev in to je ponavadi mama. To lahko traja do prvega leta, vendar je ta povezanost najbolj intenzivna na začetku. V tem času tudi najbolj praktičen oče morda ne bo mogel veliko pomagati, preprosto zato, ker vas otrok takrat ne želi in vas morda zavrača. Ne jemljite tega osebno. Vaša vloga očeta je stranski lik z otrokom v glavni vlogi. Izkoristite ta čas, da delate na svoji mentalni trdnosti in ugotovite, kje lahko najbolje pomagate.

Utrujeni boste bolj, kot ste kdajkoli bili

Prehoda iz nosečnosti v starševstvo ni. Če imate srečo, vam bivanje v bolnišnici olajša prve dni. Poleg strahov pred sindromom nenadne smrti in logistike ob rojstvu otroka so prvi meseci pravzaprav precej monotoni. Dojenčki spijo približno sedemnajst ur, vendar se vsaki dve uri zbudijo za hranjenje. To pomeni, da približno štiri mesece ne boste spali osem ur v kosu.

Naučili se boste, kaj je prava ljubezen

Tega ni mogoče preceniti: imeti otroka je odličen občutek. Najboljši. Ljubezen, ki jo imate do otroka, je neskončna in ranljiva. Upam, da bom svojemu sinu pomagal postati človek, ki naredi svet boljši, kot je bil, ko je vanj vstopil. In če tega ne bo zmogel, upam, da ne bo preprosto zamočil stvari. Pri skrbi za otroka boste vedno želeli biti na tekočem. To lahko povzroči preobremenjenost, izčrpanost in nesporazume v odnosu. Potem je tu še poporodna depresija. Tudi po zdravi nosečnosti lahko ženske še vedno razvijejo poporodno depresijo. Prizadene 1 od 7 mater in se običajno pojavi v 6 tednih po porodu. Simptomi segajo od blage razdraženosti do tesnobe in skrajne žalosti. Nekatere ženske lahko celo občutijo misli, da bi poškodovale svojega otroka. Kako se boste v tem času obnašali, bo pomembno za njeno izkušnjo, predvsem pa za otroka. In če mislite, da ima mati vašega otroka poporodno depresijo, ji stojte ob strani ter poiščite pomoč zdravnika.

Dobili boste povsem nov pogled na svoje starše

Ne moreš razumeti, kako je biti starš, dokler nisi starš. Čeprav sem imel težave z mamo, razumem, da je naredila vse, kar je lahko, da sem bil jaz dobro. Kot otroci mislimo, da je našim staršem lahko ali da nas preprosto ne razumejo. Resnica je, da jih nimamo sposobnosti razumeti. Ne glede na vse se morate spoprijeti s svojo travmo iz otroštva, če želite biti najboljša različica sebe za svojega otroka. To je resno delo in oba starša morata izboljšati svoje življenje in biti odličen zgled otroku. Ko postanete starši, pa še ne pomeni, da ste že vse ugotovili. Z leti sem se razvil v vodjo in postal vzor. Te veščine se zdijo temeljna načela, ki jih potrebujete, da postanete dobri starši. Toda v resnici je vse, kar resnično potrebujete, želja in odločitev, da za svojega otroka naredite najboljše, kar lahko, in v tej smeri tudi ukrepate.

Spoprimete se s svojo smrtnostjo

Ko imaš otroka, se zaveš, da boš enkrat umrl. Vedno sem bil zdrav fant. Tudi po boksarski karieri sem ostal v telovadnici in jedel z mislijo na svoje dolgoročno zdravje. Toda zdaj je moj čas v telovadnici zame postal še bolj pomemben. Ker imam že starejšega otroka, želim biti prepričan, da sem poleg njega vsaj toliko časa, da zagotovim, da bo (in ne glede na brate in sestre, ki jih ima) vzgojen do obdobja odraslosti. Vem, da ne poznam dneva, ko me ne bo več, vendar lahko naredim veliko, da preprečim, da bi me določene stvari ali način življenja odnesli predčasno. Tudi če se moj sin odloči za otroke pozneje, želim biti zraven, ko postane oče. Sam sem izgubil očeta, ko sem bil star 18 let. Ni bil dosleden del mojega življenja, vendar je njegova smrt vseeno vplivala name. Srčne bolezni so vodilni vzrok smrti, vendar je 80 odstotkov vseh srčnih bolezni in kapi mogoče preprečiti. Bistvo je, da me zdaj nekoliko skrbi glede smrti v naslednjih 20 letih. Nikoli prej me to ni skrbelo, zdaj pa me.

Naučili se boste otroka vpeljati v svojo dnevno rutino

Nič več ne bo enako in vse bo drugače, a vseeno boste našli način, kako bo dojenček postal del vaše dnevne rutine. Tudi če boste imeli veliko obveznosti in zahtevno službo, boste nekako uspeli poskrbeti za otroka in njegove potrebe, nato šele za vse drugo. Postali boste kot hobotnica z lovkami, ki opravlja več stvari hkrati.

Zaključne misli o tem, kaj se zgodi, ko dobiš otroka

Skrb za novorojenčka je sama po sebi stresna. Tudi vi doživljate spremembe, čeprav ne tako drastične kot mati vašega otroka. Vaše spremembe se bodo zgodile predvsem v notranjosti. Toda zaradi njih boste boljši, če si boste to dovolili. To pa se zgodi, ko dobiš otroka, z očetovega vidika : - Otroka imaš, ne glede na to, ali si pripravljen ali ne. - Postaviš se nekam v ozadje. - Pomanjkanje spanja se začne takoj. - Naučiš se, kaj je prava ljubezen. - Razumeš svoje starše. - Zaveš se, da boš umrl. - Naučiš se vključiti otroka v svojo rutino. Upam, da vam je vse to vsaj nekoliko pomagalo. Drugo pa je odvisno od vas.