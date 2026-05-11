10 znakov, da bo vaš partner dober oče

Za vas smo pripravili seznam lastnosti moškega, ki bo prav gotovo dober oče vajinemu otroku. Razmislite, koliko izmed naštetih lastnosti ima vaš partner, in se o tem iskreno pogovorite z njim. Načrtovanje prihodnosti, še posebej če ta vključuje željo po skupnem življenju in otroku, je stvar obeh partnerjev. Prav je, da se o željah, ambicijah in ciljih pogovorite in ugotovite, če se v večini ujemate s partnerjem. V nasprotnem je boljše, če dovolite, da preteče dovolj časa, da se vajini cilji uskladijo ali pa enostavno, zaradi razhajanja mnenj o prihodnosti, zaključite z zvezo. Noben otrok namreč ne bi smel biti poskus tega, da bi zadržali partnerja ob sebi, še manj pa, da bi ga na ta način poskušali spremeniti. Partner, ki bo najverjetneje dober in odgovoren oče, pa ima naslednje lastnosti:

Je zvest, pošten in iskren

Ustvariti si družino z nekom je izjemno velika odgovornost. Kompatibilnost in medsebojno razumevanje partnerjev bo imelo namreč velik vpliv na življenje in prihodnost otroka, ki se bo rodil v družino. Razmislite, če je vaš partner resnično zvest, če živi pošteno življenje in če je do vas iskren. To so namreč lastnosti človeka, ki bo nudil varen dom vam in otroku. Če imate partnerja, ki vas nenehno zavaja, vam laže in vas vara, verjemite, da tega ne boste spremenili z rojstvom otroka. Odnos med partnerjema mora biti že pred samo zanositvijo stabilen, saj sama nosečnost in porod s seboj prinašata številne preizkušnje, stres in nov način življenja, ki ga nestabilna zveza ne bi preživela.

Sodeluje pri opravljanju hišnih opravil

Tisto najboljše, kar lahko mati naredi za sina, je to, da ga od malega uči samostojnosti pri opravljanju hišnih opravil. Moški, ki zna oprati oblačila, likati, kuhati in pospravljati, bo namreč doprinesel ogromno k družinskemu življenju in dinamiki družine. Časi, ko sta oba starša zaposlena s polnim delovnikom, namreč zahtevajo tudi medsebojno sodelovanje pri opravljanju gospodinjskih opravil. Če vaš partner zna pripraviti kosilo in se loti tudi drugih opravil, ne da bi ga na to opominjali ali prosili, ste zadeli terno. Takšnemu moškemu boste zlahka zaupali tudi nego in varstvo otroka, saj boste vedeli, da bo zanj, kljub vaši odsotnosti, lepo in dobro poskrbljeno.

icon-expand Za družinsko življenje veliko pomeni, če se moški spozna na gospodinjska opravila. FOTO: Shutterstock

Se dobro znajde pod pritiskom

Kadar se znajdete v težki situaciji, je pomembno, da je ob vas oseba, ki se bo postavila za vas, ki vas bo znala potolažiti in poiskati rešitve. V trenutku, ko vam je hudo, namreč ob sebi ne potrebujete človeka, ki bo še hitreje podlegel stresu in pritiskom, saj se boste zaradi tega počutili manj varne. Moški, ki se dobro sooča s pritiskom in stresom, bo prav gotovo dober oče, saj vam bo znal stati ob strani in prijeti vajeti v svoje roke, kadar bo to potrebno. Še posebej boste za takšnega partnerja hvaležni, ko bodo otroci v obdobju pubertete.

Ki skrbi za vas

Partner, ki vam skuha juhico ali čaj, kadar ste bolni, ki vas razume, kadar imate težek dan in vas objame, ko to potrebujete, bo prav gotovo tudi dober in skrben oče. To, da poskrbi za vaše dobro počutje in zadovoljstvo, pomeni, da ni sebičen in da bo ravno tako lepo skrbel tudi za druge člane družine in jih postavljal na prvo mesto.

Je odgovoren

Nekdo, ki poskrbi za to, da imate streho nad glavo, da so računi redno plačani in da je v hladilniku dovolj hrane, je ta, s katerim si lahko ustvarite družino. Partner, ki bo že v času vajine zveze brez otrok zapravljiv, bo imel finančne težave, ne bo delal in bo iskal ovinke do preživetja, namreč ni primerna oseba, s katero bi si želeli imeti otroka. Finančne težave povzročijo razkroj v marsikateri zvezi, še posebej ko je na poti enkrat otrok in se stroški vsekakor povečajo. Ob sebi takrat potrebujete odgovornega moškega, ki je delaven in zna ravnati s financami.

Ima rad živali

Pravijo, da kdor nima rad živali, ne mara niti ljudi. In fantje, ki so v svojem življenju imeli hišne ljubljenčke, so že navajeni na določeno skrb in nego za živo bitje, posledično so tudi bolj odgovorni in skrbni ter zmožni razmišljati še o kom drugem, poleg sebe. Skrb za to, da je hišni ljubljenček sit, umit in zadovoljen, je sicer daleč od vloge očeta, je pa dovolj dobra osnova za to, da bo moški ravno tako lepo poskrbel tudi za zadovoljevanje potreb dojenčka.

icon-expand Moški s smislom za humor bodo dvignili pozitivno energijo na višjo raven. FOTO: Dreamstime

Ima dober smisel za humor

V tem resnem in turobnem vsakdanu življenja še kako potrebujemo smeh in smisel za humor. S smislom za humor namreč uspemo prebroditi marsikatero življenjsko prepreko in težko obdobje, zato je pomembno, da se znamo skupaj s partnerjem pošaliti in nasmejati. Tudi, kadar vama bo težko, bosta na ta način lažje prebrodila sive dni. In kadar vam bo težko, bo partner, ki vas bo znal nasmejati, polepšal še tako težek dan.

Se vam zna postaviti po robu

Tudi, če se boste zaradi tega večkrat sprli, je prav, da partner zna izraziti svoja čustva in mnenje in vam povedati jasno in glasno, kadar meni, da ne ravnate prav. Takšen moški bo posledično tudi dober oče, saj bo znal postavljati meje otroku in ga vzgajati. Še posebej bo ta lastnost prišla prav med odraščanjem in puberteto otroka, ko bo le ta preizkušal meje in potrpljenje svojih staršev.

Je empatičen

To, da vas partner poskuša razumeti, čeprav se morda ne strinja z vami, in sočustvuje, kadar ste v stiski, pomeni ogromno. Tako se bo tudi enkrat, ko se bo znašel v vlogi očeta, spopadal v odnosu z otrokom. Znal mu bo prisluhniti, ga objeti in mu svetovati. Pomembno je, da je partner vključen v vzgojo otroka in da ne odklanja pomoči, kadar je drugi člani družine potrebujejo.

Si želi biti dober starš