Kljub temu da sta si starša enakovredna, je mama tista, ki se prej začne povezovati z otrokom, saj je ta že od samega začetka v njenem telesu in na ta način mati čuti njegove gibe, premike in brce ter se že zaveda njegovega obstoja. Medtem pa očetje po navadi še povsem ne dojamejo, da se jim bo pridružilo malo bitjece, vse dokler ga prvič ne zagledajo in prejmejo v naročje. In od tistega trenutka naprej steče povezovanje med očetom in otrokom. Na kakšne načine ga lahko okrepite? Preverite.
Ste se kdaj vprašali, kako pomembno vlogo imate očetje v družini? Izjemno pomembna. Skupne dogodivščine, jutranje ali večerne rutine in igra so pomembne aktivnosti očeta z otrokom. Pomembna pa je tudi čustvena podpora in zgled, ki ga dajete svojim malčkom.
Vloga očeta v otrokovem življenju je izjemno pomembna, vendar marsikateri starš ne ve, kaj si otroci dejansko zapomnijo o svojih očetih in kaj na njih najbolj vpliva. Ko otroci odrastejo in se spominjajo svojega otroštva, pogosto ne pomnijo velikih in spektakularnih trenutkov, ampak predvsem majhne, vsakdanje stvari, ki so bile polne ljubezni in varnosti.
Biti oče samohranilec je izziv, ki ga je težko razumeti, dokler ga moški ne doživi na lastni koži. Statistični podatki kažejo, da je v Sloveniji približno 4,6 % vseh družin z otroki takšnih, kjer za otroka skrbi samo oče (SURS, 2021). Toda za številkami se skrivajo zgodbe - o ljubezni, vztrajnosti in notranji moči, pa tudi o občutku tihe osamljenosti in vsakodnevnih izzivih, ki jih družba pogosto spregleda.
Z rojstvom otroka se rodi tudi nova vloga moškega: vloga očka, ki je ena najpomembnejših in znatno vpliva na razvoj in potek otrokovega življenja.
Sodobni oče naj bi bil empatičen, vključen, potrpežljiv, čustveno ozaveščen, hkrati pa tudi odgovoren, stabilen in močan steber, ki zmore vse in skupaj drži vso družino. A med vsemi obveznostmi pogosto tiho izgublja nekaj ključnega – notranji stik s sabo kot moškim, ki ni zgolj v funkciji, temveč v odnosu do sebe.
Sin se v svojem razvoju zgleduje po očetu oziroma po moški figuri, ki jo ima v bližini, najpomembnejša pa je prav gotovo očetovska. Kaj je tisto, kar si vsak sin želi od svojega očeta? Preverite v spodnjih vrsticah.
Fantje ne jočejo. Ne bodi tako občutljiv. Si punčka ali fant? Bodi močan! Mnogi današnji očetje so odraščali ob teh stavkih – kot opozorilih, ukazih, neizrečenih pravilih, kako naj "pravi moški" čuti. V njihovih domovih je bila tišina pogosto edini odziv na bolečino. Jok je pomenil šibkost, ranljivost ni imela prostora. In zdaj so ti isti moški očetje, pred njimi pa je naloga, ki ni enostavna: kako svojemu otroku dati nekaj, česar sami niso prejeli in poznali?
Biti oče in biti ati ni enako, kljub temu da sta oba starša. Razlike so ključne za to, kako se otrok poveže z vsakim izmed njiju. Otrok se ob očetu počuti drugače kot ob atiju, saj oba starša prinašata različne vrste varnosti in ljubezni.
Ko moški prvič postane oče, se v njegovem življenju začne nekaj povsem novega in zelo osebnega. Ne gre le za novo odgovornost, ampak tudi vlogo, ki ga začne notranje spreminjati. Rodi se nov občutek identitete, nov način zaznavanja sveta in pogosto tudi nepričakovan stik z lastno preteklostjo. Mnogim moškim se v tem novem življenjskem obdobju prebudi spomin na lastnega očeta in številni se sprašujejo: Kakšen oče bom jaz?
Težko usklajujete delo in družinsko življenje z otroki? Teh pet praktičnih nasvetov vam bo pomagalo uravnati vaš čas in postaviti prioritete v vašem življenju. Pa preverimo.
Izračunajte, kako velik bo vaš otrok, ko odraste.
Upoštevajte, da je izračun velikosti le približen.
Izračunajte, kdaj so vaši plodni dnevi in kdaj imate predvideni datum poroda.
Upoštevajte, da je izračunan datum poroda le približen.