Družine po Sloveniji obsedene s tem kvizom – poskusite še vi!

Skupni čas z otroki je danes pogosto ujet med obveznosti, ekrane in željo, da bi počeli nekaj koristnega. Starši iščejo ideje, kako zapolniti popoldneve, otroci pa si želijo predvsem pozornosti in sodelovanja. Pogosto se zgodi, da aktivnosti nehote zdrsnejo v znan vzorec, kjer odrasli vodijo, otroci sledijo. A obstajajo trenutki, ko se ta dinamika spremeni. Ko odrasli niso več tisti, ki vedno vedo več, in otroci niso več samo poslušalci. Ena takšnih aktivnosti je kviz.

Zakaj večina skupnih aktivnosti ne povezuje tako, kot mislimo

Risanje, šport, družabne igre, vse to so odlične dejavnosti. A pogosto hitro pokažejo razlike: kdo je bolj spreten, kdo hitrejši, kdo ima več znanja. Odrasli nehote prevzamejo nadzor, otroci pa lahko izgubijo pogum ali zanimanje. Pri medgeneracijskem druženju je ključno ravno nasprotno: občutek, da smo na isti strani. Zato so najbolj dragocene tiste aktivnosti, kjer:

- ni enega pravilnega načina,

- ni stalnega popravljanja,

- lahko vsak prispeva nekaj svojega,

- je dovoljeno ugibati, tudi narobe. In prav tu izstopa kviz.

Kviz kot most med generacijami

Kviz na prvi pogled deluje kot preprosta igra vprašanj. A v resnici naredi nekaj zelo pomembnega, in sicer izenači vloge. Otroci ugibajo brez zavor, povezujejo stvari, ki odraslim sploh ne pridejo na misel. Odrasli dodajo širino, ampak prvič po dolgem času niso tisti, ki vedo vse. Najlepši trenutki nastanejo, ko otrok ve nekaj, česar odrasli ne. Takrat se dinamika obrne in prav to gradi spoštovanje v obe smeri.

icon-expand Otroci si želijo predvsem pozornosti in sodelovanja. FOTO: Shutterstock

Ideje za družinski kviz doma

Ena največjih prednosti kviza je, da ne zahteva posebne organizacije. Lahko ga vključite v vsakdan brez dodatnega stresa:

- Med večerjo vsak družinski član postavi eno vprašanje.

- Na poti v avtu si izmenjujete kratke uganke.

- Med sprehodom opazujete okolico in postavljate vprašanja o tem, kar vidite.

- Ob družinskih druženjih oblikujete ekipe otrok in odraslih. Za mlajše otroke naj bodo vprašanja slikovna ali povezana z vsakdanom. Za starejše lahko vključite zanimivosti, glasbo, šport ali celo vprašanja o starših iz njihove mladosti.

Kako kviz spremeniti v družinski ritual

Najboljši kvizi niso tisti, ki jih dolgo načrtujemo, ampak tisti, ki se spontano vračajo. Takšni trenutki niso posebni zaradi pravilnih odgovorov, ampak zaradi vzdušja, malo igrive tekmovalnosti, veliko smeha in občutek, da sodelujejo vsi. Ko temu dodaš še nekaj najljubših prigrizkov, preprosta igra hitro postane dogodek, ki ga otroci povežejo z dobrim počutjem. Če želite organizacijo poenostaviti, si lahko že med tedenskimi nakupi ogledate aktualno ponudbo in ideje za takšne priložnosti v trgovinah Mercator ali preko aplikacije Moj M, ki omogoča pregled akcij in lažje načrtovanje. Med 12. 3. in 6. 5. 2026 v Mercatorju poteka tudi nagradna igra Mali in veliki nakupi, v kateri ob nakupu izbranih izdelkov prejmete na koncu računa koda, ki jo vpišete na spletni strani mercator.si in tako sodelujete. V osmih žrebanjih bodo vsakič trije nagrajenci prejeli darilno kartico v vrednosti 40 evrov.

icon-expand

Mali veliki kviz: navdih za družinsko povezovanje