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Materinstvo: Iskreno o občutkih preobremenjenosti in krivde

N.R.A.
Družina in odnosi 0
16. 08. 2026 02.30

Materinstvo ni le veselje, ampak tudi stres in utrujenost. Preberite, zakaj se mame pogosto počutijo krive, ko si želijo le kanček tišine in sebe.

mama

Večina mater svoje misli zadrži zase, saj se bojijo, da bi njihova iskrenost izpadla kot pritoževanje ali pomanjkanje ljubezni do otrok. Resnica je, da je materinstvo naporno delo, ki zahteva nenehno pozornost in prilagajanje. Čeprav so ti občutki popolnoma normalni, se o njih redko govori odprto. Statistike in izkušnje kažejo na to, da so mame danes pod večjim pritiskom informacij in pričakovanj kot prejšnje generacije, kar vodi v specifične vrste utrujenosti in psiholoških obremenitev.

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Mame včasih pogrešajo same sebe pred rojstvom otrok

Misel "Rada imam svoje otroke, a pogrešam sebe" pogosto spremlja močan občutek krivde. Materinstvo postopoma zavzema čas, energijo in prostor za lastne interese. Pomembno je razumeti, da žalovanje za deli starega življenja ne zmanjšuje materinske ljubezni. Gre preprosto za človeško potrebo po lastnem jazu, ki je obstajal, preden so se prioritete korenito spremenile in ko so bile odločitve sprejete le na podlagi lastnih želja.

Materinstvo
MaterinstvoFOTO: Dreamstime

Miselna utrujenost mamic je pogosto nevidna, a uničujoča. Spanje ne pomaga, ko je vaš um poln načrtov, skrbi in odločitev, ki jih sprejemate vsako minuto.

Utrujenost od nenehnih primerjav in tujih mnenj

Misel "Ni mi mar, kaj počnejo drugi otroci" se pogosto porodi kot obrambni mehanizem pred stalnim pritiskom o mejnikih razvoja in šolskem uspehu. Mnoge mame se želijo izključiti iz te tekme, ker razumejo, da starševstvo ni tekmovanje. Nezaželeni nasveti, ki se začnejo s "pri nas je to delovalo", pa pogosto ne ponujajo rešitve, temveč le še dodatno preizprašujejo materine odločitve in zaupanje v lastno presojo.

Novorojenček
NovorojenčekFOTO: Dreamstime

Nisem jezna, le preveč vsega se je nabralo

Ljubiti svoje življenje in biti hkrati popolnoma preobremenjena ni protislovje. Mame čutijo pritisk, da morajo biti nenehno hvaležne, kar pogosto duši njihovo izkušnjo stresa. Senzorna nasičenost – preveč zvokov, vprašanj in nenehne fizične bližine – vodi do trenutkov, ko strpljenje preprosto poide. To ni znak pomanjkanja ljubezni, ampak normalna biološka reakcija na preveliko količino nalog, ki jih morajo mame hkrati obvladovati.

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Materinstvo je zahtevna naloga, kjer trud ni vedno viden na prvi pogled. Tudi ko so stvari videti neurejene, mama v ozadju opravlja nešteto majhnih nalog in kompromisov, ki nikoli ne pridejo na fotografije. Razumevanje in sočutje sta ključna, namesto nenehnega ocenjevanja, ali mama vse obvladuje. Vsaka mama daje vse od sebe, njene tihe misli pa so le odraz težavnosti vloge, ki jo opravlja s srcem in predanostjo.

Vir: index.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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