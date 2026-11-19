Zvečer, ko otrok končno zaspi, se v stanovanju naseli težka tišina. Kljub odtujenosti vaju na mestu zadržuje strah in misel, ki pesti nešteto parov: "Ne moreva se ločiti, saj bi s tem zlomila srce najinemu otroku." Toda ali ostajanje skupaj zaradi otroka otroku v resnici koristi?
Iskren pogled vase: Je v odnosu še smiselno vztrajati?
Preden žrtvujete svojo srečo v imenu družine, se je treba iskreno vprašati, kje v resnici stojite. Ključno je ločiti med začasno krizo in trajnim razpadom zveze ter pravočasno prepoznati, ali je še smiselno vztrajat. Članek kako vedeti, ali je še smiselno vztrajati vam lahko pri tem pomaga.
Vprašajte se: Je vajin odnos le izčrpan zaradi usklajevanja vseh obveznosti ali pa je med vama dokončno ugasnilo spoštovanje? Bi si želeli, da bi vaš otrok v odraslosti živel v natanko takšnem partnerstvu, kot ga danes opazuje doma? Če je odgovor nikalen, vztrajanje v takem stanju otroku ne koristi več.
Ločitev pa ni prava rešitev za vsakogar. Marsikateri par, ki se znajde v krizi, ob ustrezni podpori odnos obnovi in ga okrepi. Zato je pomembno, da odločitev ne sledi trenutni utrujenosti, temveč premišljenemu premisleku.
Mit o žrtvovanju: Kako nesrečen zakon vpliva na otroke
Starši pogosto verjamejo, da so otroke zaščitili pred stisko, če se pred njimi ne prepirajo na glas. Vendar otroci ne poslušajo le besed, temveč delujejo kot izjemno natančni čustveni senzorji. Nezmotljivo zaznajo vsako neizrečeno napetost, hladen umik in pomanjkanje pristne naklonjenosti med staršema. Če otrok odrašča v okolju brez topline, ponotranji prepričanje, da so odtujenost, ujetost in tiho trpljenje običajen del partnerske zveze. Ko starša vztrajata v nesrečnem odnosu, mu nehote posredujeta sporočilo, da je lastno dobrobit treba žrtvovati za navidezni mir.
Partnerska terapija ni nujno le za reševanje zakona
Pogosta zmota je prepričanje, da obisk strokovnjaka pomeni obvezo, da morata partnerja za vsako ceno ostati skupaj. V resnici je spletna partnerska terapija varen in nevtralen prostor, kjer lahko par ob podpori strokovnjaka razjasni, ali obstaja volja za prenovo odnosa ali pa je ločitev bolj zdrava pot za vse vpletene. Prednost spletnega posveta je predvsem v tem, da poteka iz domačega okolja, brez logističnih zapletov z iskanjem varstva. Strokovna pomoč vama omogoči, da se ločita kot partnerja, a ostaneta povezana in stabilna starševska ekipa.
Poskrbite za lastno stabilnost
Če partner zavrača skupno reševanje ali pogovor, to ne pomeni, da morate z negotovostjo ostati sami. Na Hedepy so vam na voljo izkušeni psihoterapevti, ki vam lahko pomagajo predelati občutke krivde, postaviti meje in varno krmariti skozi spremembe. Dva ločena starša, ki živita samostojno, mirno in zadovoljno, otroku praviloma nudita boljše temelje kot dom, ujet v kronično zamero in tišino.
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