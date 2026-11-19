Zvečer, ko otrok končno zaspi, se v stanovanju naseli težka tišina. Kljub odtujenosti vaju na mestu zadržuje strah in misel, ki pesti nešteto parov: "Ne moreva se ločiti, saj bi s tem zlomila srce najinemu otroku." Toda ali ostajanje skupaj zaradi otroka otroku v resnici koristi?

Preden žrtvujete svojo srečo v imenu družine, se je treba iskreno vprašati, kje v resnici stojite. Ključno je ločiti med začasno krizo in trajnim razpadom zveze ter pravočasno prepoznati, ali je še smiselno vztrajat. Članek kako vedeti, ali je še smiselno vztrajati vam lahko pri tem pomaga.

Vprašajte se: Je vajin odnos le izčrpan zaradi usklajevanja vseh obveznosti ali pa je med vama dokončno ugasnilo spoštovanje? Bi si želeli, da bi vaš otrok v odraslosti živel v natanko takšnem partnerstvu, kot ga danes opazuje doma? Če je odgovor nikalen, vztrajanje v takem stanju otroku ne koristi več.

Ločitev pa ni prava rešitev za vsakogar. Marsikateri par, ki se znajde v krizi, ob ustrezni podpori odnos obnovi in ga okrepi. Zato je pomembno, da odločitev ne sledi trenutni utrujenosti, temveč premišljenemu premisleku.