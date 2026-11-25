Občasno prilagajanje razpoloženju drugih je povsem običajen del družinskega življenja, saj imamo vsi dneve, ko smo utrujeni, razdražljivi ali potrebujemo več miru. Drugače pa je, kadar se družinsko življenje dalj časa vrti predvsem okoli tega, kako preprečiti jezo, užaljenost ali druge neprijetne odzive enega človeka (praviloma matere ali očeta). Takrat previdnost ni več samo izraz obzirnosti, temveč lahko postane način ohranjanja miru v družini.

"Okoli njega moramo vedno vsi hoditi po prstih."

Če se eden od družinskih članov pogosto odziva z izbruhi jeze, očitki, dolgotrajno užaljenostjo ali umikom iz komunikacije, lahko drugi začnejo prilagajati svoje vedenje, da bi se izognili napetostim. Partner morda zamolči svoje nestrinjanje, ker ve, da bo pogovor hitro prerasel v prepir. Otrok ne pove, da je dobil slabo oceno, ker se boji odziva doma. Družina spremeni načrte, ker je ta oseba čemerna in slabovoljna. Posamezna situacija še ne pomeni, da je z družinskimi odnosi nekaj narobe. Pomembno je predvsem, ali se takšno prilagajanje ponavlja in ali imajo tudi drugi družinski člani dovolj prostora za svoje potrebe, občutke in odločitve. Sčasoma se lahko oblikuje vzorec, v katerem razpoloženje in odzivi enega človeka pomembno vplivajo na vedenje vseh drugih. Čeprav se družinski člani prilagajajo predvsem zato, da bi ohranili mir, lahko prav takšno prilagajanje prispeva k temu, da se nič ne spremeni. To ne pomeni, da so vsi enako odgovorni za nastalo situacijo; vsak odrasli je odgovoren za svoje vedenje, tudi kadar je jezen, razočaran ali v stiski.

icon-expand V nekaterih družinah se že ob prihodu enega od družinskih članov spremeni vzdušje doma. FOTO: Shutterstock

Zakaj je včasih lažje molčati?

Na prvi pogled se lahko zdi, da bi bilo najpreprosteje povedati, kaj nas moti. Toda kadar so odzivi drugega pogosto nepredvidljivi ali zelo obremenjujoči, lahko postane molk način izogibanja konfliktom. Nekateri se prilagajajo, ker se bojijo prepira, drugi zaradi občutkov krivde, dolgotrajnih zamer ali čustvenega umika. Če takšno vedenje traja več let, ga družinski člani morda niti ne prepoznavajo več kot nekaj neobičajnega. "Takšen pač je," postane razlaga, s katero se družina nauči živeti. V ozadju so lahko težave pri uravnavanju čustev, naučeni načini odzivanja, dolgotrajna obremenjenost ali druge osebne stiske. Toda razumevanje razlogov ne pomeni, da morajo drugi sprejemati vedenje, zaradi katerega se počutijo prestrašene, razvrednotene ali neslišane.

Kaj se ob tem učijo otroci?

Otroci pogosto zaznajo napetost v družini, tudi kadar odrasli o njej ne govorijo. Opazujejo izraz obraza, ton glasu in spremembe v vedenju staršev ter se postopoma učijo, kako se v takšnih okoliščinah odzivati. Otrok, ki pogosto spremlja razpoloženje enega od staršev, se lahko nauči, da je varneje molčati, prikriti svoje nezadovoljstvo ali počakati na pravi trenutek, preden pove, kaj potrebuje. Nekateri otroci postanejo zelo previdni in prilagodljivi, drugi se odzovejo z razdražljivostjo, umikanjem ali odporom. Odzivi so različni in niso odvisni samo od družinskega vzdušja, temveč tudi od otrokove starosti, temperamenta in drugih izkušenj.

Ko je doma mir samo zato, ker so vsi tiho

Družina, v kateri se vsi izogibajo neprijetnim temam, lahko navzven deluje povsem mirno. Morda se redko prepirajo, vendar to še ne pomeni, da se vsi počutijo varne in sprejete. V dovolj varnih odnosih lahko povemo, da nas je nekaj prizadelo, izrazimo drugačno mnenje ali postavimo mejo, ne da bi se morali pretirano bati odziva drugega. To ne pomeni, da v družini ne sme biti nesoglasij ali neprijetnih čustev, pomembno pa je, kako se družinski člani ob tem vedejo drug do drugega in ali se lahko tudi po konfliktu ponovno povežejo. Kadar pa se vsi naučijo, da je bolje o določenih stvareh molčati, lahko pomembne potrebe in težave ostajajo neizrečene še dolgo ali sploh nikoli.

icon-expand Čeprav se družinski člani prilagajajo predvsem zato, da bi ohranili mir, lahko prav takšno prilagajanje prispeva k temu, da se nič ne spremeni. FOTO: Adobe Stock

Kako se lahko takšna dinamika začne spreminjati?

Prvi korak je pogosto prepoznavanje tega, kar se v družini ponavlja. Kdo običajno popusti? Kdo poskuša pomiriti napetost? O katerih stvareh se raje ne govori? Kdaj imamo občutek, da moramo zaradi nekoga hoditi po prstih? Pomembno je tudi razumeti, da lahko spoštujemo čustva drugega, ne da bi prevzeli odgovornost za njegove odzive. Nekdo ima pravico biti jezen, žalosten ali razočaran, vendar to ne pomeni, da lahko zaradi svojih občutkov ponižuje, zastrašuje ali kaznuje druge. Spreminjanje takšnih vzorcev ni vedno preprosto, še posebej, če trajajo več let. Včasih je pri tem koristna strokovna pomoč. Kadar pa so prisotni nasilje, grožnje ali zastraševanje, mora biti na prvem mestu varnost družinskih članov, saj neposredno soočanje ni vedno varno. V vsaki družini se je treba kdaj prilagoditi drug drugemu, težava pa nastane, kadar se prilagajanje večinoma pričakuje od istih ljudi in kadar potrebe enega člana vedno znova prevladajo nad potrebami drugih.