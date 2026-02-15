Ko otrok prevzame preveliko odgovornost

Strokovnjaki pojasnjujejo, da otrok lahko prevzame instrumentalne naloge (npr. kuhanje, čiščenje, skrb za mlajše sorojence) ali čustvene naloge (npr. poslušanje in podpora staršem ali mediacija med konflikti). Ko otrok opravlja te naloge redno in v obsegu, ki presega njegovo razvojno sposobnost, gre za prezgodnje odraslostno prevzemanje odgovornosti.

1. Preveč odgovornosti za svojo starost

Otrok pogosto:

- skrbi za hišna opravila ali mlajše sorojence,

- organizira družinske naloge ali ureja življenje družine.

Takšno vedenje presega običajne naloge, primerne za njegovo starost.

2. Čustveno breme za starše ali družino

Če otrok pogosto:

- posluša starše in svetuje glede njihovih težav,

- mediira med odraslimi ali sorojenci,

- postane čustvena opora staršem,

je to znak, da je prevzel starševske odgovornosti, ki presegajo njegovo starost.

3. Pretirana zrelost

Otroci, ki so prevzeli starševske odgovornosti, pogosto:

- izgledajo "zreli že za svoja leta",

- težko prosijo za pomoč,

- imajo občutek, da morajo vedno skrbeti za druge.