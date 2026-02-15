Bibaleze.si
Ko otrok prevzame preveliko odgovornost

B.R.
Družina in odnosi 0
15. 02. 2026 03.42

Otrok, ki prevzame starševske odgovornosti, se znajde v položaju, ko opravlja naloge ali prevzema čustveno breme, ki bi ga moral nositi odrasel. Takšna dinamika pogosto pomeni, da otrok prevzame vlogo starša ali odgovornosti, ki presegajo njegovo starost, kar lahko vpliva na njegov duševni razvoj in prihodnje odnose.

Otrok (in kasneje odrasla oseba) z echoističnimi vzorci se težko izraža, še posebej kadar gre za lastne potrebe, mnenje ali meje

Kaj pomeni, da otrok prevzame starševske odgovornosti?

Strokovnjaki pojasnjujejo, da otrok lahko prevzame instrumentalne naloge (npr. kuhanje, čiščenje, skrb za mlajše sorojence) ali čustvene naloge (npr. poslušanje in podpora staršem ali mediacija med konflikti). Ko otrok opravlja te naloge redno in v obsegu, ki presega njegovo razvojno sposobnost, gre za prezgodnje odraslostno prevzemanje odgovornosti.

Znaki, da je otrok prevzel starševske odgovornosti

1. Preveč odgovornosti za svojo starost

Otrok pogosto:

- skrbi za hišna opravila ali mlajše sorojence,

- organizira družinske naloge ali ureja življenje družine.

Takšno vedenje presega običajne naloge, primerne za njegovo starost.

2. Čustveno breme za starše ali družino

Če otrok pogosto:

- posluša starše in svetuje glede njihovih težav,

- mediira med odraslimi ali sorojenci,

- postane čustvena opora staršem,

je to znak, da je prevzel starševske odgovornosti, ki presegajo njegovo starost.

3. Pretirana zrelost

Otroci, ki so prevzeli starševske odgovornosti, pogosto:

- izgledajo "zreli že za svoja leta",

- težko prosijo za pomoč,

- imajo občutek, da morajo vedno skrbeti za druge.

Otrok, ki prevzame starševske odgovornosti, se sooča z izzivi, ki presegajo njegov razvojni okvir.
Otrok, ki prevzame starševske odgovornosti, se sooča z izzivi, ki presegajo njegov razvojni okvir. FOTO: Adobe Stock

4. Težave z izražanjem čustev

Takšni otroci pogosto:

- ignorirajo svoje potrebe,

- težko izražajo čustva,

- čutijo krivdo, če poskrbijo zase.

5. Fizični in vedenjski znaki

- stres ali anksioznost,

- težave s spanjem,

- glavoboli ali bolečine v trebuhu,

- izogibanje igri in druženju.

6. Težave v odnosih

Otroci, ki so prevzeli starševske odgovornosti, imajo lahko težave z vrstniki, ker:

- so navajeni prevzeti odgovornost,

- težko prosijo za pomoč,

- težko pokažejo ranljivost.

Vzroki, zakaj otrok prevzame starševske odgovornosti

- družinske težave, kot so ločitve ali bolezni staršev,

- čustvena odsotnost staršev,

- družinski stres ali finančne težave.

Takšno prevzemanje odgovornosti se pogosto zgodi nenamerno; starši morda sami niso imeli podpore ali ne vedo, kako bolje razdeliti odgovornosti.

Posledice prevzetih starševskih odgovornosti

Če otrok prevzame starševske odgovornosti prezgodaj, to lahko vpliva na:

- izgubo časa za igro in druženje z vrstniki,

- težave z izražanjem čustev v odraslosti,

- nagnjenost k skrbi za druge pred seboj,

- težave pri postavljanju meja in izgorelost.

Otrok, ki prevzame starševske odgovornosti, se sooča z izzivi, ki presegajo njegov razvojni okvir. Čeprav je lahko videti zrel in odgovoren, je pomembno prepoznati znake in otroku nuditi ustrezno podporo, da doživi normalno, zdravo otroštvo in se razvije v čustveno stabilno odraslo osebo.

Viri: Cleveland Clinic, Therapist.com, Medical News Today, Simply Psychology

