Ko otrok prekine stik – kako obnoviti odnos

B.R.
Družina in odnosi 0
10. 01. 2026 02.54

Čustvena oddaljenost odraslih otrok od staršev je vse pogostejši pojav, ki pa je pogosto napačno razumljen. Ne gre nujno za pomanjkanje ljubezni, nehvaležnost ali sebičnost, temveč za kompleksen preplet preteklih izkušenj, čustvenih ran, komunikacijskih vzorcev in potrebe po psihološki varnosti. Razumevanje razlogov za to oddaljenost je prvi in najpomembnejši korak k morebitni obnovi odnosa.

Ne spoštujejo vaših meja ...

Zakaj odrasli otroci postanejo čustveno oddaljeni?

1. Nezadovoljene čustvene potrebe v otroštvu

Eden najpogostejših razlogov za čustveno distanco so dolgotrajno neizpolnjene čustvene potrebe. Odrasli otroci pogosto poročajo, da se v otroštvu niso počutili slišani, razumljeni ali čustveno varni.

To se lahko kaže v obliki:

- ignoriranja ali razvrednotenja njihovih čustev,

- pretirane kritike,

- pomanjkanja topline, pohvale ali podpore.

Če otrok večkrat dobi sporočilo, da so njegova čustva nepomembna ali nezaželena, se nauči, da je čustvena zaprtost varnejša od ranljivosti. V odraslosti se to pogosto izrazi kot umik ali distanca.

2. Čustvena nezrelost staršev

Starši so lahko dobronamerni, a hkrati čustveno nezreli. Takšni starši imajo pogosto težave z:

- izražanjem in sprejemanjem čustev,

- empatijo,

- prevzemanjem odgovornosti za lastna dejanja.

V odnosu z otrokom lahko uporabljajo obrambne mehanizme, kot so zanikanje, minimaliziranje ali prelaganje krivde. Odrasel otrok se zato nauči, da z bližino prihaja tudi bolečina, in se začne umikati, da bi zaščitil svoje duševno zdravje.

3. Pomanjkanje občutka varnosti in zaupanja

Zdrav odnos temelji na zaupanju in občutku čustvene varnosti. Če je bil otrok v preteklosti pogosto razočaran, prizadet ali nerazumljen, se lahko v odraslosti odloči, da bo stik omejil.

Oddaljenost v tem primeru ni kazen, temveč način samoohranitve – zaščita pred ponavljajočimi se bolečimi izkušnjami.

Razumevanje se začne s poslušanjem – ne z iskanjem razlage ali obrambe, temveč s pristno radovednostjo.
FOTO: Profimedia

4. Različne vrednote in življenjske izbire

Ko otrok odraste, razvije lastne vrednote, prepričanja in življenjske cilje. Če starši teh razlik ne sprejemajo, jih kritizirajo ali poskušajo nadzorovati otrokove odločitve (npr. glede partnerja, kariere, življenjskega sloga ali starševstva), se lahko občutek nesprejetosti še poglobi.

Čustvena distanca je v tem primeru način, kako odrasel otrok ohranja svojo identiteto in avtonomijo.

5. Distanca kot obrambni mehanizem

Za mnoge odrasle otroke je oddaljitev od staršev zadnja možnost, ne prva izbira. Ko pogovori ne vodijo do sprememb in ko se boleči vzorci ponavljajo, se umik pokaže kot najučinkovitejši način za ohranitev notranjega miru in stabilnosti.

Kako razumeti odraslega otroka

1. Aktivno poslušanje in potrjevanje čustev

Razumevanje se začne s poslušanjem – ne z iskanjem razlage ali obrambe, temveč s pristno radovednostjo. To pomeni:

- poslušati brez prekinjanja,

- ne zmanjševati otrokove izkušnje,

- ne zagovarjati se z izjavami tipa nisem tako mislil.

Že preprosta potrditev, kot je Razumem, da te je to prizadelo, lahko bistveno zmanjša čustveno napetost.

2. Prevzem odgovornosti in iskrena refleksija

Starši pogosto čutijo potrebo, da se branijo ali pojasnjujejo svoje namene. Vendar zdravljenje odnosa zahteva priznanje vpliva, ne le namena.

To pomeni:

- priznati, da so bila nekatera dejanja boleča,

- sprejeti odgovornost brez pogojev,

- pokazati pripravljenost za spremembo.

3. Spoštovanje meja

Meje niso zavrnitev, temveč pogoj za varen odnos. Spoštovanje meja vključuje:

- nevsiljevanje stikov,

- sprejemanje otrokove potrebe po prostoru,

- razumevanje, da se zaupanje gradi postopoma.

Ko se meje spoštujejo, se povečuje možnost, da se odnos sčasoma znova poglobi.

4. Sprejemanje sprememb v odnosu

Odnos med starši in odraslim otrokom se mora razviti iz hierarhičnega v odnos med dvema odraslima osebama. To zahteva prilagodljivost, odprtost in pripravljenost na novo obliko povezanosti, ki temelji na spoštovanju in enakovrednosti.

Zdrav odnos zahteva jasne dogovore o komunikaciji, pričakovanjih in mejah.
FOTO: Adobe Stock

Kako popraviti zlomljen odnos

1. Samorefleksija in osebno delo

Resnična sprememba se začne pri sebi. Starši, ki so pripravljeni raziskovati lastne vzorce, čustvene rane in odzive, ustvarjajo pogoje za drugačen odnos. Pri tem je lahko zelo koristna tudi strokovna pomoč.

2. Iskreno opravičilo

Iskreno opravičilo ni le izgovorjena beseda, temveč dejanje. Vključuje:

- jasno priznanje povzročene bolečine,

- razumevanje posledic,

- zavezo k drugačnemu vedenju v prihodnje.

3. Skupno oblikovanje novih pravil odnosa

Zdrav odnos zahteva jasne dogovore o komunikaciji, pričakovanjih in mejah. Ti dogovori pomagajo ustvariti nov, bolj varen okvir za odnos, ki temelji na spoštovanju obeh strani.

4. Strokovna podpora

Družinska ali individualna terapija lahko pomaga razjasniti globlje vzroke oddaljenosti, izboljšati komunikacijo in ponuditi varno okolje za izražanje čustev, ki so bila dolgo potisnjena v ozadje.

Čustvena oddaljenost med odraslimi otroki in starši je rezultat dolgotrajnih vzorcev, ne enkratnega dogodka. Njeno razumevanje zahteva pogum, empatijo in pripravljenost na spremembo.

Obnova odnosa ni vedno hitra in ni vedno zagotovljena, vendar so spoštovanje, odgovornost, potrpežljivost in čustvena zrelost temelji, na katerih je mogoče ponovno zgraditi ali vsaj omiliti razdaljo med staršem in odraslim otrokom.

Viri: Psychology Today, Newport Institute, Times of India

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
odrasli otroci čustvena distanca odnosi med starši in otroki obnova odnosov družinska terapija čustvena oddaljenost starševstvo razumevanje otrok
