Kdo povzroča več stresa: otroci ali partner?

B.R.
Družina in odnosi 0
26. 01. 2026 10.09

Starševstvo pogosto velja za eno najbolj stresnih življenjskih obdobij. Pomanjkanje spanja, stalna organizacija vsakdanjika in odgovornost za otroka so dejavniki, ki hitro povečajo pritisk. A kot kažejo nekatere raziskave in ankete, otroci niso vedno glavni vir stresa. Za številne starše, zlasti matere, je lahko večji vir napetosti prav partnerski odnos.

Stres

Na to je opozoril že članek na spletni strani TODAY, v katerem so mame odkrito spregovorile o tem, kdo jih v vsakdanjem življenju bolj obremenjuje – otroci ali mož. V obsežni anketi je skoraj polovica sodelujočih mater priznala, da jim več stresa povzroča partner kot otroci. Povprečna raven stresa je bila zelo visoka, kar kaže na splošno preobremenjenost sodobnih staršev.

Neenakomerna delitev odgovornosti kot glavni vzrok

Kot so zapisali na starševskem portalu Motherly, razlog za takšne odgovore pogosto ni pomanjkanje ljubezni v partnerskem odnosu, temveč neenakomerna razdelitev vsakodnevnih obveznosti. Mnoge mame še vedno prevzemajo večino skrbi za otroke, gospodinjstvo in organizacijo družinskega življenja – od načrtovanja obrokov in urnikov do zdravstvenih obveznosti in šolskih dejavnosti.

Strokovnjaki poudarjajo, da je posebej obremenjujoča t. i. mentalna obremenitev – nevidno delo, pri katerem ena oseba nenehno razmišlja o tem, kaj je treba narediti, kdaj in kako. Če partner pri tem ne sodeluje enakovredno, se lahko kopiči občutek neupoštevanosti, utrujenosti in frustracije, kar neposredno vpliva na stres.

Starševstvo pogosto velja za eno najbolj stresnih življenjskih obdobij. Pomanjkanje spanja, stalna organizacija vsakdanjika in odgovornost za otroka so dejavniki, ki hitro povečajo pritisk.
Starševstvo pogosto velja za eno najbolj stresnih življenjskih obdobij. Pomanjkanje spanja, stalna organizacija vsakdanjika in odgovornost za otroka so dejavniki, ki hitro povečajo pritisk. FOTO: Shutterstock

Razlike med materami in očeti

Podobne ugotovitve izhajajo tudi iz raziskav Pew Research Center, ki redno spremlja družinske in družbene trende. Po njihovih podatkih matere pogosteje kot očetje poročajo, da jim je starševstvo stresno in izčrpavajoče, čeprav hkrati poudarjajo, da jim prinaša tudi veliko zadovoljstva.

Raziskava je pokazala, da ženske pogosteje občutijo pritisk usklajevanja službe, družine in gospodinjstva, kar povečuje občutek stalne časovne stiske. Očetje sicer vse bolj sodelujejo pri vzgoji, vendar so razlike v vsakodnevni obremenitvi še vedno opazne.

Otroci niso glavni problem – dinamika v odnosu je

Strokovnjaki se strinjajo, da otroci sami po sebi niso glavni vir stresa. Njihove potrebe so predvidljive in razvojno pogojene, medtem ko so napetosti v partnerskem odnosu pogosto povezane z neizrečenimi pričakovanji, slabšo komunikacijo in občutkom neenakosti.

Kot poudarjajo avtorji več analiz na temo družinskega stresa, je ključno, da se partnerja o obremenitvah odkrito pogovarjata ter si odgovornosti razdelita bolj uravnoteženo. To ne zmanjšuje le stresa, temveč dolgoročno pozitivno vpliva tudi na kakovost odnosa in družinsko vzdušje.

Kaj lahko pomaga zmanjšati stres v družini?

Raziskave in izkušnje staršev kažejo, da k manjšemu stresu prispevajo:

- jasnejša delitev nalog in odgovornosti,

- redna komunikacija o pričakovanjih in potrebah,

- večje zavedanje nevidnega dela v družini,

- občutek, da partnerja delujeta kot ekipa.

Starševstvo je zahtevno, a kadar odgovornost ne pade le na ramena ene osebe, postane bolj obvladljivo. Kot kažejo ugotovitve več raziskav, ni vprašanje, ali stres povzročajo otroci ali partnerji, temveč kako je organizirano skupno življenje.

Kdo povzroča več stresa: otroci ali partner?
Kdo vam povzroča več stresa?
Kdo povzroča več stresa: otroci ali partner?
stres v družini partnerski odnosi starševstvo delitev odgovornosti mentalna obremenitev
