Katere astrološke kombinacije parov veljajo za najboljše starše?

Astrologi trdijo, da na otrokov videz, karizmatičnost in inteligenco poleg genov in vzgoje vpliva tudi astrološko znamenje njegovih staršev. Če je kombinacija nebesnih znamenj staršev prava, potem bo to za otroka veliko prednost. Preverite, katera astrološka znamenja v tandemu delujejo najbolje pri ustvarjanju družine, skupni vzgoji in starševstvu.

Rak in dvojčka

Ti nebesni znamenji se odlično dopolnjujeta in sta v pravem ravnovesju. Oba posameznika sta namreč polna duhovnosti in razumevanja, ti lastnosti pa sta izjemno pomembni pri vzgoji otrok. Dvojčkom je namreč najpomembnejše, da so otroci zvesti sami sebi, in njihova sreča jim je na prvem mestu. Ne ozirajo se na okolico in na to, kaj bodo rekli drugi, temveč svoje otroke stoodstotno podpirajo. S svojimi otroki so zelo odkriti, njihova komunikacija v družini pa je izjemno učinkovita. Medtem pa so rakci tako rekoč ustvarjeni za starševstvo. So izjemno ljubeči, zaščitniški in tankočutni. Svoje prave lastnosti spoznajo šele, ko postanejo starši. Zanje je družina prioriteta in ni reči, ki je ne bi naredili za svoje otroke.

icon-expand Ni stvari, ki je čustveno inteligentni raki ne bi naredili za svoje otroke. FOTO: Dreamstime

Bik in ribi

Ribe čutijo do svojih otrok precej intenzivno ljubezen in pogosto so nagnjene k temu, da svoje otroke preveč razvajajo. Zato je super, če se znajdejo v paru z bikom, ki je čustveno zrelejši, odgovornejši in bolj organiziran ter s svojimi nasprotnimi lastnostmi skrbi za ravnovesje v starševskem odnosu in pri vzgoji otrok. Za otroke pa je ta kombinacija staršev zmagovalna. Bik je namreč precej praktičen in vztrajen starš, ki ga le malokaj spravi iz tira. Zavedajo se, da prinašajo otroci veliko mero odgovornosti, in so na to popolnoma pripravljeni. Zelo radi imajo udobje in se najraje stiskajo v toplem domovanju s svojo družinico. Svoje otroke podpirajo v vseh pogledih. Ribice pa so na drugi strani občutljivejši in empatični starši. Mnogokrat hitro ugotovijo, da se otrok slabo počuti, in začutijo, da nekaj ni v redu. So izjemno kreativni, zato tudi otroke spodbujajo k ustvarjanju in jim želijo privzgojiti drugačen pogled na svet. Medtem ko jim postavljanje pravil in disciplina pogosto povzročata težave, pa bodo vedno vedeli, kaj storiti, ko otrok občuti stisko.

icon-expand Ribice so izjemno čustvene in empatične osebe. FOTO: Shutterstock

Lev in tehtnica

Lev je izjemno ponosen na vse, kar ima, še posebej pa na svoje otroke, in je pripravljen odkriti ter podpreti vsak njihov talent. Tehtnice pa so nagnjene k temu, da otroke spodbujajo k radovednosti in preizkušanju novih stvari, vendar pa nanje ne pritiskajo. Za leva so njegovi otroci najboljši in najlepši – vse, kar naredijo, se mu zdi izjemno in navdihujoče. Včasih pa levi svoje otroke tako močno idealizirajo, da niso zmožni videti njihovih slabših lastnosti. Hkrati pa svojim otrokom omogočijo razvoj talenta in jih podpirajo na poti do uspeha. Hkrati želijo vsem pokazati, kako krasni in uspešni so njihovi potomci, zato je odlično, če družinsko idilo uživajo skupaj s tehtnico, ki poskrbi za ravnovesje v odnosih in pri vzgoji otrok. Ta je namreč bolj avtoritativne narave in skuša otrokom omogočiti čim boljše okolje za uspeh in srečno življenje. V nasprotju z levom je precej bolj prizemljena in pravična, čeprav vzgaja na nežen način. Težave rada rešuje s pogovorom, in ne s prisilo ali kaznimi. Otroci staršev, rojenih v teh dveh nebesnih znamenjih, pa mnogokrat odrastejo v izjemno uspešne posameznike.