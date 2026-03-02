Bibaleze.si
Kako spodbujati čustveno moč otrok z vprašanji

B.R.
Družina in odnosi
02. 03. 2026 03.49

Vzgoja otrok je polna izzivov, še posebej, ko želimo, da naši otroci postanejo čustveno močni, samozavestni in pripravljeni na življenje. Velikokrat starši začutijo frustracijo, ko otrok ob vprašanju 'Kako je bilo danes v šoli?' odgovori le z 'v redu'.

veseli otroci

Psihoterapevtka Amy Morin opozarja, da obstajajo boljši načini za vzpostavljanje resničnega pogovora, ki otroku omogočajo razmišljanje, izražanje čustev in razvoj pomembnih življenjskih veščin. Avtorica knjige 13ThingsMentallyStrongParentsDon'tDo in izkušena terapevtka poudarja, da če želimo vzgojiti otroke, ki so odporni, čustveno zavestni in pripravljeni na izzive, morajo starši postavljati globlja vprašanja – tista, ki spodbujajo razmišljanje in resničen dialog.

Za CNBC je pojasnila, kako starši lahko s premišljenimi vprašanji spodbujajo čustveno moč in samozavest svojih otrok.

Zakaj boljši pogovor krepi otrokovo mentalno moč

Ko otroci premišljeno razmišljajo o svojih izkušnjah skupaj s starši, razvijajo veščine:

- čustveno zavest

- reševanje problemov

- empatijo

- miselnost rasti

Namesto površinskega pogovora je dobro vključiti vprašanja, ki otroka spodbujajo k razmisleku, izražanju in poglobljenemu odzivu.

Dober pogovor krepi otrokovo mentalno moč.
Dober pogovor krepi otrokovo mentalno moč. FOTO: Adobe Stock

Sedem vprašanj, ki vodijo k produktivnim pogovorom

Kaj je bil najboljši del tvojega dneva?

Spodbuja otroka, da poišče pozitivne trenutke. Če se pogosto osredotoča na težave, mu to pomaga graditi optimizem in hvaležnost – ključna zaščitna sredstva za duševno zdravje.

Uvedite vprašanje z lastno izkušnjo: "Najboljši del mojega dneva je bil sprehod med kosilom. Kaj pa tvoj?"

Kaj si se danes naučil iz napake?

Normalizira napake in spodbuja zdravo tveganje ter učenje. Pogovor o napakah zmanjšuje sram in otroku pomaga videti napake kot priložnosti za rast.

Vprašajte z radovednostjo, ne z obsojanjem: "Se je danes zgodilo kaj, kar bi naslednjič naredil drugače?"

Na koga si bil danes ponosen?

Usmerja pozornost na druge in razvija empatijo ter vrednote. Starš dobi vpogled v otrokove odnose in kaj mu je pomembno.

Specifično vprašanje: "Si danes opazil koga, ki se je res potrudil?"

Kaj bi današnji dan naredilo boljši?

Pomaga otroku prepoznati frustracije in razočaranja, ne da bi se ujel v negativne občutke. Naravno odpira vrata k reševanju problemov in načrtovanju.

Vprašanje lahko uvedete igrivo: "Če bi imel čarobno paličico za en del tega dneva, kaj bi spremenil?"

Si danes komu pomagal?

Spodbuja prosocialno vedenje. Redno postavljanje tega vprašanja navdihuje otroka k pomoči, prijaznost pa postane navada.

Kaj je bilo danes najbolj zanimivo, kar si se naučil?

Poudarek je na radovednosti in učenju, ne le na ocenah.

Starš lahko nadaljuje z vprašanjem: "Kaj te je pri tem zanimalo?"

Bi rad poskusil kaj novega?

Spodbuja otroka, da stopi iz cone udobja in se uči novih stvari. Ni potrebno, da je otrok že dober – gre za izkušnjo učenja.

Če vse to počnete, ste super starši!
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
čustvena moč otrok vzgoja otrok starševstvo komunikacija z otroki razvoj otroka vzgoja psihoterapija odpornost komunikacija
