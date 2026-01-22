Kako podpreti starše po izgubi otroka: kaj reči, kdaj molčati in kam po pomoč

Najgloblja stiska staršev ob izgubi je občutek, da smrt njihovega otroka ni zares prepoznana. Prav zato lahko "tolažbe", izrečene z dobrimi nameni, še bolj bolijo – ne zato, ker bi bili starši "preobčutljivi", temveč zato, ker lahko takšne izjave zvenijo kot zanikanje obstoja njihovega otroka, je pojasnila mag. psihologije Tina Pongračič iz Porodnišnice Ljubljana. "Starši z izgubo ne izgubijo le otroka, temveč tudi sanje, predstave o prihodnosti ter svojo identiteto mame in očeta. Ko okolica zmanjša izgubo, rekoč: "Saj bosta še imela drugega otroka" ali "Bolje zdaj kot kasneje", starši doživijo dodatno bolečino, saj imajo občutek, da se zanika pomen in obstoj njihovega otroka," je obrazložila.

icon-expand Izguba otroka je – ne glede na teden nosečnosti ali dolžino življenja – resnična izguba, ki pusti globoko sled, poudarja psihologinja Tina Pongračič. FOTO: osebni arhiv

S psihoterapevtskega vidika je ključno nekaj zelo preprostega, a pogosto najtežjega: priznanje izgube. "Žalovanje se ne razreši z molkom ali izogibanjem, temveč s priznanjem izgube," je poudarila sogovornica. Zdravo predelovanje se začne, ko je bolečina poimenovana in čustveno dopuščena. Staršem je treba omogočiti možnost slovesa ter varen prostor za izražanje žalosti, jeze ali praznine, da čustev ne potlačijo, temveč jih postopoma predelajo in preoblikujejo. Ko so čustva sprejeta in niso presojena, je tveganje za zapleteno ali dolgotrajno žalovanje manjše. Največjo oporo predstavlja sočutna prisotnost in poslušanje brez nasvetov. Še zlasti ob obletnicah, praznikih ali ob vrnitvi na delo je pomembno spoštovati meje staršev in včasih zadostuje že iskren stavek: "Žal mi je za vašo izgubo." Psihologinja svetuje 5 stavkov, ki pomagajo staršem, in naniza 5 stavkov, ki se jim raje izognimo: Stavki, ki pomagajo: "Moje iskreno sožalje. Pogosto se spomnim nate in si predstavljam, da ti mora biti zelo hudo." "Tu sem, če želiš govoriti ali biti tiho." "Vem, da nobene besede ne morejo olajšati te izgube, a sem tukaj zate." "Kako se počutiš? Z menoj se lahko kadar koli pogovarjaš o izgubi." "Tvoj otrok je pomemben." Stavki, ki se jim je dobro izogniti: "Saj sta še mlada, še vedno lahko imata otroke." "Poskusi zanositi čim prej, da ti bo lažje." "Bodita vesela, da imata že enega otroka." "Čas bo vse pozdravil." "Moraš iti naprej."

Krivda po izgubi: poskus, da bi dali smisel nečemu, kar je v resnici neobvladljivo

icon-expand Različno žalovanje ni znak oddaljevanja; pogosto je le drugačen način, kako se vsak poskuša spoprijeti z izgubo. FOTO: Profimedia

"Po izgubi sta zelo pogosta krivda in samoočitanje. Starši se pogosto sprašujejo, zakaj se je izguba zgodila prav njim. Mamice velikokrat krivijo sebe in svoje telo, saj imajo občutek, da so razočarale otroka, partnerja ali družino, očetje se lahko obremenijo z mislijo, da niso mogli zaščititi otroka ali partnerke," opaža sogovornica. Iskanje krivca se pogosto kaže v ponavljajočih se mislih: "Če bi ravnala drugače ...", "Moje telo je odpovedalo", "Kriv/a sem jaz". Starši začnejo analizirati vsak korak, navado, odločitev. Ob srečevanju z nosečnicami ali novorojenčki se lahko pojavijo jeza, zavist, tudi nevoščljivost in nato še krivda. Pogosta je krivda ob trenutkih, ko se starši kljub izgubi počutijo malo bolje ali znova najdejo drobne radosti v življenju. "Iskanje krivca je del procesa žalovanja – poskus, da bi dali smisel nečemu, kar je v resnici neobvladljivo," je poudarila psihologinja. Zato je pomembno, da starši prepoznajo misli krivde kot misli, ne kot dejstva, ter si dovolijo sočutje do sebe. Pomaga lahko pogovor s strokovnjakom ali z drugimi starši s podobno izkušnjo, pa tudi zavestno notranje sporočilo: "Naredil/a sem najbolje, kot sem lahko v danih okoliščinah." Pomembno je tudi zavedanje, da "postopno vračanje v vsakdanje življenje ne pomeni, da so starši otroka pozabili, temveč da so se naučili živeti z izgubo".

icon-expand Krivda in samoočitanje sta po izgubi pogosta; misli krivde pa niso dejstva, temveč del procesa žalovanja. FOTO: Profimedia

Oba trpita, a pogosto vsak po svoje

Starši velikokrat različno žalujejo, kar je povsem naravno. "Mamice se na otroka običajno navežejo že med nosečnostjo, zato izgubo doživljajo intenzivneje in o njej pogosteje govorijo. Očetje se včasih umaknejo v delo ali dejavnosti ter redkeje delijo čustva. Različni načini žalovanja lahko v partnerstvu vodijo v nesporazume: eden ima občutek, da drugi preveč vztraja v bolečini, drugi pa, da je otrok že pozabljen," je razložila sogovornica. Poudarila je, da "razlike v žalovanju niso znak oddaljevanja, temveč izraz različnih strategij spoprijemanja z izgubo. Ključno je, da partnerja verjameta, da oba trpita, četudi to različno izražata, in da si dovolita različne potrebe – bližino ali prostor, pogovor ali tišino. Pomembno je, da se lahko pogovarjata o svojih občutkih, pričakovanjih in strahovih brez popravljanja ali prepričevanja drug drugega." Konkreten predlog psihologinje za stik med starši, ko je vse težko: dogovorita se za kratek, časovno omejen pogovor (npr. 10 minut), v katerem vsak pove, kako se danes počuti, kaj mu trenutno pomaga in česa ne zmore. Ni treba iskati rešitev ali odgovorov; že stik, spoštovanje razlik in občutek, da v bolečini nista sama, lahko pomembno prispevajo k ohranjanju bližine v odnosu.

Kako naj očetje prepoznajo in izrazijo svojo izgubo na zdrav način?

icon-expand Očetje so po izgubi pogosto spregledani, čeprav so tudi sami žalujoči starši. FOTO: Profimedia

Očetje so po izgubi otroka pogosto spregledani; pozornost okolice gre večinoma k materi, od očeta pa se pričakuje, da bo "močan, zbran, opora družini". Čeprav otrokovo smrt včasih doživljajo drugače, jih izguba lahko globoko prizadene. Pogosto se soočajo z nemočjo, ne vedoč, kako pomagati partnerki, hkrati pa nimajo prostora za izražanje svoje bolečine. Stiska očetov je lahko tiha in navzven manj opazna: umik vase, pretirana zaposlenost, razdražljivost, telesne težave ali čustvena otopelost. Ker jih okolica redko vpraša, kako so, lahko žalost potisnejo v ozadje in prevzamejo vlogo "močnega", kar poglobi dolgoročno notranjo stisko, zaznava psihologinja. A "za očete je pomembno, da si dovolijo žalovati na svoj način, četudi ne vključuje solz ali pogostega govorjenja. Zdrav način izražanja izgube pomeni prepoznati, da niso le opora partnerki, temveč tudi sami žalujoči očetje." Nekaterim pomaga pogovor s partnerko, drugim s prijateljem, tretjim podporna skupina ali individualna terapija. Bistveno je, da imajo prostor, kjer jim ni treba igrati vloge moči.

Kdaj po strokovno pomoč in kam?

Strokovno pomoč je smiselno poiskati takrat, ko bolečina po izgubi ne popušča in začne pomembno vplivati na vsakdanje delovanje, odnose ali doživljanje sebe. Znaki, da je potrebna dodatna podpora, so lahko dolgotrajna in zelo intenzivna žalost brez občutka olajšanja, huda tesnoba, panični napadi, depresivno razpoloženje, občutki brezupa, izrazit umik iz odnosov ali misli o samopoškodovanju. Strokovna pomoč je priporočljiva tudi, ko izguba močno obremeni partnerski odnos ali ko se starši s svojo bolečino počutijo povsem sami. Podpora (svetovanje, psihoterapija ali skupina) je posebej priporočljiva, kadar se pojavljajo: - dolgotrajna, zelo intenzivna žalost brez občutka olajšanja, - huda tesnoba, panični napadi, močna napetost, - depresivno razpoloženje, brezup, občutek, da ne boste zmogli naprej, - izrazit umik iz odnosov, izguba stika z bližnjimi, - občutek, da izguba močno obremenjuje partnerstvo, - misli o samopoškodovanju. (Ob takih mislih je pomembno takoj poiskati nujno pomoč – npr. prek 112 ali v najbližji urgentni službi.)

icon-expand Pomoč je smiselno poiskati, ko bolečina ne popušča in začne močno vplivati na vsakdanje delovanje, odnose ali doživljanje sebe. FOTO: Profimedia

Po podporo lahko gredo starši skupaj ali vsak posebej. "Iskanje pomoči ne pomeni, da starši ne zmorejo, temveč da si dovolijo oporo v procesu, ki je izjemno zahteven," je poudarila psihologinja. Psihoterapija, svetovanje ali podporna skupina lahko ponudijo varen prostor, kjer je žalost lahko izrečena, slišana in razumljena, brez pritiska, da bi morala izginiti. Podpora lahko zmanjša tveganje za zapleteno ali dolgotrajno žalovanje in pomaga pri postopnem vnovičnem vzpostavljanju notranjega ravnovesja. Marsikomu pomaga, da ni sam v izkušnji in da govori z ljudmi, ki razumejo. Če starši ne vedo, kje začeti, je pogosto najlažje pri osebnem zdravniku ali ginekologu, ki lahko uredita usmeritev ali napotitev h kliničnemu psihologu. Pomoč je na voljo v psiholoških ambulantah v zdravstvenih domovih, v Psihološki ambulanti v Porodnišnici Ljubljana, v Centrih za duševno zdravje odraslih ter pri zasebnih psihoterapevtih in svetovalcih, specializiranih za perinatalno izgubo. Starši se lahko obrnejo tudi na Hospic Slovenije, Društvo Solzice, podporne skupine za starše po izgubi ter spletne skupnosti.

Ključno sporočilo je, da poiskati pomoč ni znak šibkosti, temveč dejanje skrbi zase, za odnos in za dolgoročno duševno zdravje. Psihologinja Tina Pongračič

Upanje, nova nosečnost in vprašanje, ali bo še kdaj bolje