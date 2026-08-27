Kaj storiti, ko se po rojstvu otroka oddaljiš od starih prijateljev?

Zakaj se prijateljstva po rojstvu otroka pogosto spremenijo?

Velike življenjske prelomnice so pogosto povezane s spremembami v socialnem krogu. Materinstvo je ena največjih življenjskih sprememb, zato ni presenetljivo, da vpliva tudi na prijateljstva. Pred otrokom ste morda spontano odšli na kavo, večerjo ali izlet. Danes je že kratek obisk pogosto odvisen od urnika dojenčka, spanja, hranjenja in razpoloženja malega člana družine. Tudi teme pogovorov se spremenijo, zato lahko nekateri prijatelji težje razumejo vaš novi svet. Pogosto ne gre za pomanjkanje naklonjenosti, ampak za dejstvo, da imata obe strani manj časa, energije in skupnih izkušenj.

Žalovanje za prijateljstvom je normalno

O tem redko govorimo, vendar lahko izguba ali oddaljevanje prijateljstva povzroči pravo žalost. Nekatere mamice se ob tem počutijo zavrnjene, druge osamljene ali celo jezne. Kot navajajo strokovnjaki za perinatalno duševno zdravje, je občutek socialne izolacije med novopečenimi mamami zelo pogost, saj se v kratkem času spremeni celotna struktura njihovega življenja. Dovolite si priznati, da vas sprememba boli. To ne pomeni, da niste hvaležni za otroka. Pomeni le, da pogrešate del svojega prejšnjega življenja.

icon-expand Dovolite si priznati, da vas sprememba boli. To ne pomeni, da niste hvaležni za otroka. Pomeni le, da pogrešate del svojega prejšnjega življenja. FOTO: Adobe Stock

Ne čakajte vedno, da prvi korak naredijo drugi

Veliko prijateljev po rojstvu otroka ne ve, kako pristopiti. Bojijo se, da vas bodo motili, da ste preutrujeni za druženje ali da trenutno potrebujete mir. Včasih prijateljica ni izginila zato, ker ji ni mar, ampak zato, ker preprosto ne ve, kaj potrebujete. Namesto da čakate na povabilo, poskusite poslati kratko sporočilo: "Pogrešam najine pogovore. Bi se naslednji teden dobili na kratki kavi?" Včasih lahko že majhna pobuda ponovno odpre vrata odnosu.

Sprejmite, da nekatera prijateljstva ne bodo več taka kot prej

To je verjetno najtežji del. Nekatera prijateljstva so vezana na določeno življenjsko obdobje. Ko se okoliščine spremenijo, se lahko spremeni tudi odnos. To ne pomeni, da je bilo prijateljstvo manj vredno. Številni odnosi po rojstvu otroka preidejo v mirnejšo fazo in se lahko ponovno okrepijo čez nekaj let, ko se življenjski ritmi spet nekoliko uskladijo.

Ne omejite se le na stare prijatelje

Veliko mamic ima občutek, da bi morale vztrajati izključno pri starih prijateljstvih. Toda včasih potrebujemo tudi ljudi, ki so v podobnem življenjskem obdobju. Raziskave kažejo, da socialna podpora pomembno vpliva na duševno zdravje mam po porodu. Ženske, ki imajo več čustvene in praktične podpore, imajo manj težav z anksioznostjo in depresivnimi simptomi. Novih poznanstev ni treba podcenjevati. Prijateljica, ki jo spoznate na otroškem igrišču, v materinski skupini ali na tečaju za dojenčke, lahko postane pomemben del vaše podporne mreže.

icon-expand Prijateljica, ki jo spoznate na otroškem igrišču, v materinski skupini ali na tečaju za dojenčke, lahko postane pomemben del vaše podporne mreže. FOTO: Adobe Stock

Kdaj je osamljenost znak, da potrebujete pomoč?

Občasna osamljenost je normalna. Če pa občutek izoliranosti traja tedne ali mesece, vpliva na vaše razpoloženje ali povzroča stisko, se pogovorite s partnerjem, bližnjimi ali strokovnjakom. Po podatkih raziskav je socialna podpora eden najpomembnejših zaščitnih dejavnikov za duševno zdravje v poporodnem obdobju.

Materinstvo lahko spremeni prijateljstva, vendar to ne pomeni, da boste ostali sami. Nekateri odnosi se bodo poglobili, drugi bodo za nekaj časa obstali, spet tretji bodo naredili prostor za nova poznanstva. Morda vaša družba danes ni več enaka kot pred rojstvom otroka. To pa še ne pomeni, da ne more biti prav tako dragocena. Včasih samo potrebuje nekaj časa, da se oblikuje na novo.

icon-expand Materinstvo lahko spremeni prijateljstva, vendar to ne pomeni, da boste ostali sami. FOTO: Adobe Stock