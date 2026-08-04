Raziskava razkrila nepričakovano prednost otrok, ki imajo sestro

Sestre pogosto prispevajo k razvoju empatije

Raziskovalci že več desetletij ugotavljajo, da imajo sorojenci pomembno vlogo pri razvoju socialnih veščin. V eni izmed klasičnih raziskav so ugotovili, da starejši sorojenci, še posebej, kadar z mlajšimi razvijejo topel in podporen odnos, pomembno vplivajo na razvoj empatije, sposobnosti razumevanja čustev drugih in reševanja konfliktov. Novejše raziskave kažejo tudi, da imajo mladostniki, ki odraščajo s sestro, pogosto več priložnosti za razvijanje čustvene odprtosti, saj deklice v povprečju pogosteje spodbujajo pogovor o občutkih, medsebojno podporo in sodelovanje.

icon-expand Raziskovalci že več desetletij ugotavljajo, da imajo sorojenci pomembno vlogo pri razvoju socialnih veščin. FOTO: Adobe Stock

Zakaj bi lahko imele sestre poseben vpliv?

Strokovnjaki poudarjajo, da razlog ni v tem, da bi bile deklice "boljše" od dečkov, temveč v načinu socializacije. Deklice so že od malih nog pogosteje spodbujene k izražanju čustev, skrbi za druge in sodelovanju. Takšno vedenje se nato prenaša tudi na odnose s sorojenci. Mlajši brat ali sestra se skozi vsakodnevne pogovore, skupno igro in reševanje sporov učita prepoznavati čustva drugih ljudi ter razvijata sposobnost sočutja.

Koristi se lahko pokažejo tudi v šoli

Zanimivo je, da so norveški raziskovalci v obsežni študiji ugotovili še eno prednost. Otroci, ki imajo starejšo sestro, so v povprečju dosegali nekoliko boljše učne rezultate kot tisti, ki imajo starejšega brata. Raziskovalci menijo, da bi razlog lahko bil v prenosu socialnih in jezikovnih spretnosti med sorojenci, vendar poudarjajo, da gre za povprečne razlike in ne za pravilo, ki bi veljalo za vsako družino.

icon-expand Starejši otroci so izjemno zaščitniški do svojih mlajših sorojencev. FOTO: Adobe Stock

A raziskave opozarjajo tudi na previdnost

Psihologi obenem opozarjajo, da ni mogoče trditi, da bo otrok zaradi sestre samodejno bolj empatičen ali socialno spreten. Na razvoj vplivajo številni dejavniki, odnos med sorojenci, vzgoja, družinsko okolje, temperament in izkušnje izven doma. Nekatere velike mednarodne raziskave denimo niso našle dokazov, da bi spol sorojenca pomembno vplival na osebnost odraslega človeka. To pomeni, da je kakovost odnosa med sorojenci veliko pomembnejša od tega, ali otrok odrašča z bratom ali sestro.

Največ šteje odnos

Ne glede na spol sorojenca strokovnjaki poudarjajo, da otroci največ pridobijo v družinah, kjer se učijo sodelovanja, spoštovanja in reševanja nesoglasij. Prav vsakodnevni odnosi z brati in sestrami predstavljajo varen prostor, kjer otroci vadijo spretnosti, ki jih bodo potrebovali vse življenje, od deljenja in sklepanja kompromisov do razumevanja čustev drugih. Če je ob tem prisotna še toplina, medsebojna podpora in občutek varnosti, lahko sorojenski odnos postane eden najmočnejših zaščitnih dejavnikov za otrokovo duševno zdravje in dobrobit tudi v odraslosti.