Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Raziskava razkrila nepričakovano prednost otrok, ki imajo sestro

S.B.
Družina in odnosi 0
04. 08. 2026 08.56

Odnos med sorojenci je eden najdaljših in najpomembnejših odnosov v življenju. Čeprav se bratje in sestre pogosto prepirajo, se dražijo in tekmujejo za pozornost staršev, raziskave kažejo, da lahko prav odraščanje s sestro prinese pomembne koristi za čustveni razvoj.

brat, sestra

Sestre pogosto prispevajo k razvoju empatije

Raziskovalci že več desetletij ugotavljajo, da imajo sorojenci pomembno vlogo pri razvoju socialnih veščin. V eni izmed klasičnih raziskav so ugotovili, da starejši sorojenci, še posebej, kadar z mlajšimi razvijejo topel in podporen odnos, pomembno vplivajo na razvoj empatije, sposobnosti razumevanja čustev drugih in reševanja konfliktov.

Novejše raziskave kažejo tudi, da imajo mladostniki, ki odraščajo s sestro, pogosto več priložnosti za razvijanje čustvene odprtosti, saj deklice v povprečju pogosteje spodbujajo pogovor o občutkih, medsebojno podporo in sodelovanje.

Raziskovalci že več desetletij ugotavljajo, da imajo sorojenci pomembno vlogo pri razvoju socialnih veščin.
Raziskovalci že več desetletij ugotavljajo, da imajo sorojenci pomembno vlogo pri razvoju socialnih veščin.FOTO: Adobe Stock

Zakaj bi lahko imele sestre poseben vpliv?

Strokovnjaki poudarjajo, da razlog ni v tem, da bi bile deklice "boljše" od dečkov, temveč v načinu socializacije. Deklice so že od malih nog pogosteje spodbujene k izražanju čustev, skrbi za druge in sodelovanju. Takšno vedenje se nato prenaša tudi na odnose s sorojenci.

Mlajši brat ali sestra se skozi vsakodnevne pogovore, skupno igro in reševanje sporov učita prepoznavati čustva drugih ljudi ter razvijata sposobnost sočutja.

Koristi se lahko pokažejo tudi v šoli

Zanimivo je, da so norveški raziskovalci v obsežni študiji ugotovili še eno prednost. Otroci, ki imajo starejšo sestro, so v povprečju dosegali nekoliko boljše učne rezultate kot tisti, ki imajo starejšega brata. Raziskovalci menijo, da bi razlog lahko bil v prenosu socialnih in jezikovnih spretnosti med sorojenci, vendar poudarjajo, da gre za povprečne razlike in ne za pravilo, ki bi veljalo za vsako družino.

Starejši otroci so izjemno zaščitniški do svojih mlajših sorojencev.
Starejši otroci so izjemno zaščitniški do svojih mlajših sorojencev.FOTO: Adobe Stock

A raziskave opozarjajo tudi na previdnost

Psihologi obenem opozarjajo, da ni mogoče trditi, da bo otrok zaradi sestre samodejno bolj empatičen ali socialno spreten. Na razvoj vplivajo številni dejavniki, odnos med sorojenci, vzgoja, družinsko okolje, temperament in izkušnje izven doma.

Nekatere velike mednarodne raziskave denimo niso našle dokazov, da bi spol sorojenca pomembno vplival na osebnost odraslega človeka. To pomeni, da je kakovost odnosa med sorojenci veliko pomembnejša od tega, ali otrok odrašča z bratom ali sestro.

Največ šteje odnos

Ne glede na spol sorojenca strokovnjaki poudarjajo, da otroci največ pridobijo v družinah, kjer se učijo sodelovanja, spoštovanja in reševanja nesoglasij. Prav vsakodnevni odnosi z brati in sestrami predstavljajo varen prostor, kjer otroci vadijo spretnosti, ki jih bodo potrebovali vse življenje, od deljenja in sklepanja kompromisov do razumevanja čustev drugih.

Če je ob tem prisotna še toplina, medsebojna podpora in občutek varnosti, lahko sorojenski odnos postane eden najmočnejših zaščitnih dejavnikov za otrokovo duševno zdravje in dobrobit tudi v odraslosti.

Bratska vez: Ljubezen, rivalstvo in vse vmes
Preberi še
Bratska vez: Ljubezen, rivalstvo in vse vmes
Zato se je dobro odločiti še za enega otroka
Preberi še
Zato se je dobro odločiti še za enega otroka
So drugorojenci res bolj 'problematični'?
Preberi še
So drugorojenci res bolj 'problematični'?

Vir: Index.hr

sorojenci razvoj otroka empatija starševstvo družinski odnosi
Naslednji članek
Družina in odnosi

Mama je utrujena, oče se počuti odrinjenega: kako prekiniti začaran krog?

Bibaleze.si Znanost potrdila: bratje sestram pomagajo odrasti v boljšo osebo
Bibaleze.si Bratska vez: Ljubezen, rivalstvo in vse vmes
Bibaleze.si Rivalstvo med sorojenci ima svoj namen, a le do neke mere ...
Bibaleze.si Kako odnos med staršema vpliva na otrokov razvoj
Bibaleze.si Kako mati in oče pomagata otroku pri obvladovanju čustev
Bibaleze.si Ko je otrok razpet med dvema ognjema
Zadovoljna.si To morate vedeti, če ste v razmerju z ločenim moškim z otroki
Priporoča
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1878