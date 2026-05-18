Vprašanje, do katere starosti je normalno, da otrok vidi starše gole, nima univerzalnega odgovora. Ameriški pediatri in otroški psihologi poudarjajo, da gre za razvojni proces, kulturo in otrokove signale, ne za točno določeno starostno mejo. Raziskave kažejo, da je zgodnje otroštvo, približno 2–6 let, obdobje, ko je izpostavljenost družinski goloti v številnih družinah pogosta in razvojno neproblematična, če ni povezana s sramom ali seksualizacijo.

Zgodnje otroštvo (0–6 let): golota kot "nevtralna"

Po smernicah American Academy of Pediatrics (AAP) je pri majhnih otrocih golota del vsakdanjih rutinskih situacij (kopanje, preoblačenje). Otrokovo zanimanje za telo je v tem obdobju normalno in razvojno pričakovano, njegovo vedenje ni spolno motivirano, ampak raziskovalno ali samopomirjujoče. Pediatri poudarjajo, da v tem obdobju golota sama po sebi ni škodljiva, če otrok ne doživlja nelagodja, če so meje varne in brez prisile ter ni spolne konotacije.

Raziskave kažejo, da je zgodnje otroštvo, približno 2–6 let, obdobje, ko je izpostavljenost družinski goloti v številnih družinah pogosta in razvojno neproblematična.

Predšolsko in zgodnje šolsko obdobje (4–8 let): začetek zasebnosti

V tem obdobju otroci začnejo zapirati vrata pri preoblačenju, postajati sramežljivi glede telesa ter počasi začnejo razumeti razliko med "javnim" in "zasebnim". Ameriški strokovnjaki za otroški razvoj poudarjajo, da je to ključna razvojna faza za učenje telesnih meja in zasebnosti. AAP priporoča, da starši začnejo spoštovati otrokovo željo po zasebnosti, uvajati "pravila zasebnosti" (npr. trkanje na vrata) ter poskušajo zmanjševati situacije, kjer je golota nepotrebna.

Približevanje puberteti (9–12+ let): jasne meje

Ko se otrok približuje puberteti, se poveča občutek sramu in zasebnosti. Telo postane za otroka bolj "osebno", fizične spremembe pa povečajo njegovo občutljivost. Zato strokovnjaki priporočajo več zasebnosti v kopalnici in spalnici, dosledno zapiranje vrat ter izogibanje situacijam družinske golote. V tem obdobju je ključno spoštovanje otrokovega občutka. Otrok namreč pogosto sam pokaže, kdaj želi več zasebnosti.

Kaj pravijo psihologi: ni univerzalne meje, ampak je potrebno slediti "otrokovim mejam"

Ameriški strokovnjaki poudarjajo pomembno načelo: "Otrok je pogosto najboljši pokazatelj tega, kaj je v družinski goloti primerno in kaj ne." To pomeni, da ni določene starosti, ko morate ukiniti goloto doma, bolj pomembno je to, kdaj otrok začne kazati nelagodje in se potem temu tudi primerno prilagodimo. "Golota je stvar družine, dokler ne vpliva slabo na partnerske odnose ali na razvoj otrok. V mnogih družinah je navada, da se mali otroci zbašejo v banjo z mamo ali očetom in je obred higiene tudi družabnega značaja. S predpuberteto in puberteto pa moramo seveda odrasli določiti, da taka oblika druženja ni več primerna, da je torej skupno kopanje in golota stvar preteklosti," je za naš portal pred časom razložil specialni pedagog Marko Juhant. "Nekateri otroci imajo težavo sami postaviti mejo, ker je golota staršev zanje hkrati moteča, a v zmedi čustev lahko tudi vznemirljiva. V takem času lahko dekle svojega očeta ali sin mamo vidi tudi kot spolni objekt. Jasno torej, zakaj tudi kakršno koli drugo razkazovanje ni več primerno," je še opozoril. Obenem je poudaril, da navedeno velja za običajne družine, ne pa družine, kjer bi otroke morda kdo zlorabljal.

Ali je družinska golota škodljiva?

Raziskave in klinične smernice kažejo, da ni dokazov, da bi ne-seksualna izpostavljenost starševski goloti v zgodnjem otroštvu škodovala. Ključni dejavnik je kontekst, ali je golota normalizirana ali prisilna, še pomembnejše od golote same pa so meje, spoštovanje in komunikacija. AAP posebej poudarja, da je pri otrocih vedno treba varovati zasebnost in uporabljati občutljiv pristop pri intimnih situacijah (npr. kopanje, pregled telesa).

Kdaj je "čas za spremembo"?

"Ko starši zaslišijo ali začutijo prvi namig, naj ostanejo zunaj kopalnice ali stranišča, je čas, da to spoštujejo," je za naš portal poudaril Juhant. Strokovnjaki priporočajo prilagoditev vedenja, ko otrok začne izražati nelagodje, zapira vrata ali prosi za zasebnost ter se približuje puberteti (okoli 9–12 let). Takrat se družinska dinamika naravno premakne v smer več zasebnosti in manj golote v skupnih prostorih.