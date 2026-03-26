Zakaj vnuki obožujejo babice bolj kot svoje starše?

S.B.
Družinsko življenje 0
26. 03. 2026 04.00

Odnos med babicami in vnuki je pogosto opisan kot poseben, topel in brezpogojno ljubeč. Mnogi celo opažajo, da so babice z vnuki včasih bolj povezane kot s svojimi lastnimi otroki. A zakaj prihaja do tega? Odgovor ponujajo tako psihološke razlage kot tudi raziskave.

babi

Številne psihološke in družboslovne raziskave kažejo, da gre med starimi starši in vnuki za posebno vez, ki lahko prinaša korist tako vnukom kot njihovim babicam in dedkom. Zakaj se ta povezava zdi včasih močnejša in bolj sproščena kot odnos med otrokom in staršem? Raziskave ponujajo več odgovorov.

Več kot le razvajanje

Eden izmed razlogov za močno vez med babicami in vnuki izvira že iz evolucijske biologije. Tako imenovana Hipoteza babice pojasnjuje, da imajo starejši člani družine pomembno vlogo pri preživetju in skrbi za naslednje generacije. Čeprav danes ne nabiramo hrane skupaj, je instinkt, da skrbimo za potomce, globoko zakoreninjen in se kaže v pozornosti, potrpežljivosti in toplini, ki jo vnuki pogosto občutijo od babic.

Številne psihološke in družboslovne raziskave kažejo, da gre med starimi starši in vnuki za posebno vez, ki lahko prinaša korist tako vnukom kot njihovim babicam in dedkom.
Številne psihološke in družboslovne raziskave kažejo, da gre med starimi starši in vnuki za posebno vez, ki lahko prinaša korist tako vnukom kot njihovim babicam in dedkom.FOTO: Adobe Stock

Ljubezen brez vsakodnevnega pritiska

Psihologi poudarjajo, da je odnos med babico in vnukom pogosto bolj lahkoten kot med staršem in otrokom, ker babice niso neposredno odgovorne za vsakodnevno disciplino, odločitve in pravila. To pomeni, da lahko nudijo ljubezen brez pritiska, pozornost brez pričakovanj in druženje brez strogega nadzora. Otroci pa to občutijo kot posebno sprejetost in občutek varnosti.

Čustvena bližina krepi zdravje

Raziskave so pokazale tudi, da prejeta pozornost in toplina s strani babic lahko vplivata na dolgoročne navade vnukov. Na primer, ena izmed študij je ugotovila, da mladostniki, ki so čutili veliko ljubezni in podporo starejših družinskih članov, pogosto kažejo boljše prehranjevalne in telesne navade, kar kaže na to, da globoka čustvena vez lahko pozitivno vpliva tudi na zdravje v odraslosti.

Globoka čustvena vez lahko pozitivno vpliva tudi na zdravje v odraslosti.
Globoka čustvena vez lahko pozitivno vpliva tudi na zdravje v odraslosti.FOTO: Adobe Stock

Vloga učiteljev, pripovedovalcev in zaupnikov

Babice in dedki pogosto prevzamejo vloge, ki jih starši ne morejo ali pa se tega niti ne poskušajo lotiti na enak način. Kot izrecno navaja sodobna psihološka literatura, stari starši lahko postanejo zaupniki, mentorji in prenašalci družinske zgodovine ter kulturnih vrednot. Zaradi drugačnega pristopa lahko vnuki s starimi starši govorijo o težjih stvareh ali poslušajo njihove življenjske izkušnje, ne da bi občutili sodbo ali kritiko.

Družbeni čas in pogoste interakcije

Poleg psiholoških in evolucijskih razlogov je pomembna tudi frekvenca stikov. Študije kažejo, da je že sama količina časa, ki ga vnuki preživijo z babicami, povezana s tesnejšim odnosom. Pogosto skupno igranje, pogovori in dejavnosti utrjujejo občutek zaupanja in pripadnosti, ki se lahko ohrani skozi odraščanje in celo v obdobje odraslosti.

Sociološke študije so pokazale, da starejši, ki preživljajo več časa s svojimi vnuki, pogosto doživljajo boljše duševno in telesno zdravje, več življenjskega zadovoljstva in družbenega pomena.
Sociološke študije so pokazale, da starejši, ki preživljajo več časa s svojimi vnuki, pogosto doživljajo boljše duševno in telesno zdravje, več življenjskega zadovoljstva in družbenega pomena. FOTO: Adobe Stock

Obojestranske koristi

Povezanost ni koristna le za otroka. Sociološke študije so pokazale, da starejši, ki preživljajo več časa s svojimi vnuki, pogosto doživljajo boljše duševno in telesno zdravje, več življenjskega zadovoljstva in družbenega pomena. Povezanost z mlajšo generacijo lahko starim staršem prinese občutek namena in "novega poglavja" v življenju.

Posebna vez, ki krepi družino

Odnosi med babicami in vnuki nimajo le sentimentalne vrednosti ali občutka nostalgije, njihova moč izhaja iz kombinacije bioloških vezi, psihološkega vidika, pogostih interakcij in deljenja življenjskih modrosti. Takšna vez lahko vnukom zagotovi občutek sprejetosti in varnosti, starejšim pa prinese duševno zadovoljstvo in občutek vrednosti, kar krepi družino kot celoto. Zato je pomembno, da te vezi negujemo, krepimo in ohranjamo. 

Vir: Economic Times

Bibaleze
