To se zgodi, ko otrok odrašča s hišnim ljubljenčkom

B.R.
Družinsko življenje 0
14. 02. 2026 02.13

Hišni ljubljenčki niso le simpatični družinski spremljevalci, ampak lahko zelo pozitivno vplivajo na otrokov čustveni, socialni, kognitivni in fizični razvoj.

pes

1. Povečana empatija in odgovornost

Skrb za hišnega ljubljenčka otroku pomaga razviti občutek odgovornosti in empatije. Otrok, ki vsak dan nahrani, se poigra in neguje žival, se uči razumeti in odgovarjati na potrebe drugega bitja, kar je osnova za sočutje in socialno povezanost. Kot so zapisali na The Parentz, takšne izkušnje izboljšajo tudi otrokove komunikacijske veščine in sposobnost razumevanja čustev drugih.

2. Čustvena podpora in boljše počutje

Hišni ljubljenčki nudijo brezpogojno naklonjenost, kar lahko zmanjša občutke osamljenosti in stresa pri otrocih. Na spletni strani Animal Start so zapisali, da lahko interakcija z živalmi zmanjša anksioznost, spodbuja sprostitev in gradi občutek varnosti. Pozitivna interakcija z živalmi poveča izločanje hormonov, povezanih s sproščenostjo, kar prispeva k čustveni stabilnosti otrok.

Otroci hišne ljubljenčke smatrajo za bližnje zaupnike in prijatelje.
Otroci hišne ljubljenčke smatrajo za bližnje zaupnike in prijatelje. FOTO: Shutterstock

3. Spodbujanje telesne aktivnosti

Lastništvo psa ali drugih aktivnih živali spodbuja gibanje, kot sta hoja in igra na prostem. Kot so zapisali na Little Lives, redna fizična aktivnost izboljšuje koordinacijo, kondicijo in zmanjšuje tveganje za prekomerno telesno težo. Otroci, ki odraščajo z živalmi, tako preživijo več časa zunaj, kar pozitivno vpliva na njihovo zdravje.

4. Izboljšane socialne veščine

Komunikacija z ljubljenčkom in skrb zanj lahko izboljšata otrokove socialne sposobnosti. Otroci se učijo tolmačiti neverbalne signale in bolje komunicirati, kar jim pomaga tudi v odnosih z vrstniki. Kot so zapisali na UK Kennels, hišni ljubljenčki pogosto služijo kot "most" do drugih otrok – omogočajo pogovorne teme in spodbujajo igro, kar krepi sposobnost ustvarjanja prijateljstev.

5. Spodbujanje kognitivnih sposobnosti in učenja

Interakcija z živalmi lahko pozitivno vpliva na otrokovo učenje in razmišljanje. Otrok izboljšuje koncentracijo, spomin in sposobnost reševanja problemov, saj med igro ali treningom z ljubljenčkom razvija kritično mišljenje. Programi, kjer otroci berejo v prisotnosti živali, kažejo, da takšen "neobsojajoč" poslušalec lahko poveča samozavest in bralne sposobnosti.

