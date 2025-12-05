Ko družbeni mediji starševstvo spremenijo v predstavo

Na spletni strani Kidspot so zapisali komentar mamice o tem, kako družbena omrežja vplivajo na starševstvo. "Misli o mami, ki bi namerno zastrupila svojega otroka zaradi všečkov in pozornosti na družbenih omrežjih, niso le skrb vzbujajoče; to je pretresljiva izdaja vsega, kar materinstvo pomeni," je zapisala. Njene besede so se navezovale na tragičen primer, ko je neka vplivnica svoji hčerki brez medicinskega dovoljenja dajala strupena zdravila, medtem ko je dokumentirala otrokovo fizično in čustveno trpljenje za pridobivanje donacij in povečanje svojega spletnega profila. "Kot mama dveh majhnih otrok se, tako kot mnogi drugi, počutim hkrati strto in besno. Družbeni mediji bi morali biti kraj, kjer najdemo skupnost, delimo nasvete in se morda počutimo malo manj osamljeni na tej divji poti, ki ji pravimo starševstvo." Kdaj so družbeni mediji postali kraj, kjer starši iščejo potrditev s tem, da izkoriščajo svoje otroke? Kjer všečki in sledilci štejejo bolj kot varnost otroka? Kako daleč so nekateri pripravljeni iti zaradi nekaj, kot so všečki, empatija ali celo nekaj tako trivialnega kot brezplačen kavni aparat?

Kako daleč so nekateri pripravljeni iti zaradi nekaj, kot so všečki, empatija ali celo nekaj tako trivialnega kot brezplačen kavni aparat?

V svetu, kjer je občutek povezanosti med starši in družino vse manj prisoten, se mnogi zatekajo k mamicam blogerkam in vplivnicam, da bi našli podporo in nasvete. V postkovidnem času, ko številni starši nimajo dostopa do materinskih skupin, se pogosto zanašajo na virtualno podporo, kjer pa ni vse, kar se blešči, zlato. "In seveda, nekatere mamice resnično poudarjajo solidarnost, resnične nasvete in občutek povezanosti," vendar pa mnogi to občutljivost izkoriščajo in kažejo samo idealizirane predstave o starševstvu. Starševstvo ni predstava, vendar družbeni mediji vse pogosteje ustvarjajo občutek, da je. Všečki in sledilci so postali novo merilo uspeha, kar pripelje do površnega prikazovanja življenja, ki zabriše mejo med tem, kar je resnično koristno, in tem, kar je škodljivo. Starši so vedno bolj izpostavljeni negativnim vplivom in pritiskom, ki lahko resno vplivajo na njihovo samozavest in odločitve pri vzgoji.

Kaj lahko storimo?