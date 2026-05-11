Ali otroci sodijo na nudistično plažo?

Nudizem kot sproščen odnos do telesa in narave

Naturistične organizacije po svetu poudarjajo, da nudizem ni povezan s seksualnostjo, temveč s sproščenim odnosom do telesa in narave. Novozelandska naturistična zveza denimo navaja, da so naturistična okolja pogosto družinsko usmerjena in da otroci v takem okolju razvijejo bolj zdrav odnos do svojega telesa ter manj občutkov sramu. Ob tem poudarjajo, da otrok nikoli ne sme biti prisiljen v slačenje, če mu je neprijetno. Podobno menijo tudi v ameriški organizaciji Southern California Naturist Association, kjer se sklicujejo na raziskave psihiatrov in sociologov. Nekatere študije naj bi pokazale, da otroci, ki odraščajo v naturističnem okolju, nimajo več psiholoških težav kot drugi otroci, pogosto pa razvijejo bolj pozitivno telesno samopodobo.

Pomembno je spoštovanje otrokove zasebnosti

Kljub temu številni strokovnjaki opozarjajo, da je ključnega pomena kontekst. Psihologi poudarjajo, da je treba razlikovati med neseksualno družinsko goloto in okolji, kjer bi se otrok lahko počutil izpostavljenega ali nelagodno. Pomembno je tudi spoštovanje otrokove zasebnosti, predvsem v obdobju pubertete, ko se začne razvijati občutek sramu in osebnih meja. Razprava je zelo živahna tudi na družbenih omrežjih in forumih. Na Redditu nekateri uporabniki poudarjajo, da so evropske nudistične plaže pogosto povsem običajna družinska okolja brez seksualnega konteksta, drugi pa opozarjajo na tveganja zaradi morebitnih neprimernih obiskovalcev ali dejstva, da otroci ne morejo vedno sami odločati o svoji izpostavljenosti.

V številnih evropskih državah, predvsem v Nemčiji, Franciji in na Hrvaškem, so nudistične plaže dolgo del turistične kulture in jih obiskujejo tudi družine z otroki. Kljub temu se odnos do naturizma spreminja, saj mlajše generacije pogosto izražajo več zadržkov glede golote in zasebnosti. Strokovnjaki se večinoma strinjajo v enem: odločitev mora biti premišljena, prilagojena otroku in brez pritiska. Če otrok izrazi nelagodje ali ne želi sodelovati, bi morali starši to spoštovati. Ključni naj bi bili odprta komunikacija, občutek varnosti in jasno razumevanje, da nudizem v naturističnem okolju ni povezan s seksualnostjo.

