Ali otroci sodijo na nudistično plažo?

S.B.
Družinsko življenje
11. 05. 2026 04.00

Vprašanje, ali je obisk nudistične plaže z otroki primeren, že leta deli javnost. Medtem ko nekateri starši menijo, da je naturizem zdrav način sprejemanja telesa in narave, drugi opozarjajo na nelagodje, varnostna vprašanja in morebitne psihološke vplive na otroke.

Ne zijajte v spolne organe drugih in se glejte v oči.

Nudizem kot sproščen odnos do telesa in narave

Naturistične organizacije po svetu poudarjajo, da nudizem ni povezan s seksualnostjo, temveč s sproščenim odnosom do telesa in narave. Novozelandska naturistična zveza denimo navaja, da so naturistična okolja pogosto družinsko usmerjena in da otroci v takem okolju razvijejo bolj zdrav odnos do svojega telesa ter manj občutkov sramu. Ob tem poudarjajo, da otrok nikoli ne sme biti prisiljen v slačenje, če mu je neprijetno. 

Podobno menijo tudi v ameriški organizaciji Southern California Naturist Association, kjer se sklicujejo na raziskave psihiatrov in sociologov. Nekatere študije naj bi pokazale, da otroci, ki odraščajo v naturističnem okolju, nimajo več psiholoških težav kot drugi otroci, pogosto pa razvijejo bolj pozitivno telesno samopodobo. 

Naturistične organizacije po svetu poudarjajo, da nudizem ni povezan s seksualnostjo, temveč s sproščenim odnosom do telesa in narave.FOTO: Shutterstock

Pomembno je spoštovanje otrokove zasebnosti

Kljub temu številni strokovnjaki opozarjajo, da je ključnega pomena kontekst. Psihologi poudarjajo, da je treba razlikovati med neseksualno družinsko goloto in okolji, kjer bi se otrok lahko počutil izpostavljenega ali nelagodno. Pomembno je tudi spoštovanje otrokove zasebnosti, predvsem v obdobju pubertete, ko se začne razvijati občutek sramu in osebnih meja. 

Razprava je zelo živahna tudi na družbenih omrežjih in forumih. Na Redditu nekateri uporabniki poudarjajo, da so evropske nudistične plaže pogosto povsem običajna družinska okolja brez seksualnega konteksta, drugi pa opozarjajo na tveganja zaradi morebitnih neprimernih obiskovalcev ali dejstva, da otroci ne morejo vedno sami odločati o svoji izpostavljenosti.

FKK nudistična plaža
FKK nudistična plažaFOTO: Shutterstock

V številnih evropskih državah, predvsem v Nemčiji, Franciji in na Hrvaškem, so nudistične plaže dolgo del turistične kulture in jih obiskujejo tudi družine z otroki. Kljub temu se odnos do naturizma spreminja, saj mlajše generacije pogosto izražajo več zadržkov glede golote in zasebnosti. 

Strokovnjaki se večinoma strinjajo v enem: odločitev mora biti premišljena, prilagojena otroku in brez pritiska. Če otrok izrazi nelagodje ali ne želi sodelovati, bi morali starši to spoštovati. Ključni naj bi bili odprta komunikacija, občutek varnosti in jasno razumevanje, da nudizem v naturističnem okolju ni povezan s seksualnostjo.

Viri: gonatural.co.nz, Reddit

nudistična plaža naturizem starševstvo otrokov razvoj telesna samopodoba
Komentarji (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
4krogci 11. 05. 2026 17.56
+1
Vi spet odkrivate toplo vodo??? Otrok gol v nudisticnem kampu oz nudisticni ali samotni plazi je normalno….nikakor pa ni normalno da je otrok od 10let gol na mestnem kopaliscu v domacem kraju,mestni plazi,… sam zato k je tko mama rekla (mu povecini se vlece kopalke dol in ga odkriva!) in je ze ona zgori brez pa v ksnih miniaturnih tangicah v barvi koze!! In ja se noben se ni nikoli rodil oblecen!
ODGOVORI
1 0
oježeš 11. 05. 2026 16.45
Najbolj da vprašate o tej temi cerkvene. Vsi bodo kritizirali, istočasno pa oboževali nudistične plaže.
ODGOVORI
0 0
25.maj 11. 05. 2026 16.33
bolj ko prodira pornografija, bolj se ljudje sramujejo golote
ODGOVORI
0 0
asdfghjklč 11. 05. 2026 13.45
+1
Jaz na morje grem dvakrat na leto v italijo ... enkrat z otroci, kjer se kopamo skupaj, drugič pa, ko so otroci na morju s kolonijo, pa greva še isti čas z ženo na morje, kjer sva sama, ni žive duše v radiusu 10km verjetno in imava živi mir.
ODGOVORI
1 0
fverdi 11. 05. 2026 09.30
-1
Nudizem med otroci je treba prepovedat, če kdo ne ve zakaj, naj si pogledat psihoanalitika Vodeb-a.
ODGOVORI
5 6
MarkoJur 11. 05. 2026 13.25
+1
Vodeb bi rabil pomoč....
ODGOVORI
3 2
Roadkill 11. 05. 2026 08.46
+1
?? ali se je že kdo rodil oblečen ?
ODGOVORI
6 5
asdfghjklč 11. 05. 2026 13.52
+2
Razlika med razvitim in nerazvitim otrokom (od prvega dne do 6. leta nekje in kasneje od 6. do 16. nekje) je pa ogromna. Imaš polno pederfilov, ki ciljajo na vse starosti. Takim bi bila zakonsko in ustavno nujno potrebna kastracija in šolanje v kakšnem "ženskem" zaporu.
ODGOVORI
2 0
Prelepa Soča 11. 05. 2026 08.40
+0
In v čem je problem????
ODGOVORI
5 5
