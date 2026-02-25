Ste resnično pripravljeni na starševstvo?

Preden v svoje življenje sprejmete otroka, si vzemite čas za iskren pogovor s partnerjem in premislite o svojih vrednotah, prioritetah in zmožnostih. Čeprav se morda nikoli ne bomo počutili popolnoma pripravljeni, lahko iskrenost do sebe in realistična ocena veliko pripomoreta, da bo starševstvo kar najbolj uspešno in zadovoljivo. Za lažje odločanje smo pripravili 12 vprašanj, ki vam bodo pomagala razjasniti, ali ste pripravljeni na starševstvo.

1. Kakšno je vaše finančno stanje?

Otroci prinašajo s seboj velike stroške, ki segajo od osnovnih potrebščin, kot so oblačila in plenice, do večjih izdatkov, kot so hrana, šolanje in zdravstvena oskrba. Finančna strokovnjakinja Kimmie Greene svetuje, da bi bilo idealno, če imate pred prihodom otroka prihranjeno vsaj eno letno plačo, saj vam bo to omogočilo lažje obvladovanje nepredvidenih stroškov.

2. Ste pripravljeni odreči se času zase?

Starševstvo pomeni manj časa za lastne užitke, izlete, počitnice in spontane aktivnosti. Če ste pripravljeni odreči se večini spontanih druženj, vikend potovanj ali ritualov, kot so obisk kina, masaže ali večerni izleti, ste na dobri poti, da postanete odgovoren starš. Hipnoterapevtka Keya Murthy poudarja, da je starševstvo pravo takrat, ko imamo voljo, čas in prostor, da se v celoti posvetimo drugemu bitju.

Če vas otrokov jok razburja, povzroča stres ali občutek nemoči, je možno, da še niste povsem pripravljeni na vsakodnevno skrb za novorojenčka.

3. Zmorete prenašati otroški jok?

Jok je povsem naraven in pomemben del razvoja vsakega dojenčka. Pediatrinja Melanie L. Pitone pojasnjuje, da dojenčki v povprečju jokajo dve do tri ure dnevno, še posebej v prvih šestih tednih po rojstvu. Če vas otrokov jok razburja, povzroča stres ali občutek nemoči, je možno, da še niste povsem pripravljeni na vsakodnevno skrb za novorojenčka.

4. Ste pripravljeni odpovedati načrte v zadnjem trenutku?

Otrokove potrebe so vedno na prvem mestu. Nepričakovane bolezni, utrujenost ali potreba po počitku pogosto spreminjajo načrte v zadnjem trenutku. Če vam je težko prilagajati se nepričakovanim spremembam, je starševstvo lahko velik izziv, ki zahteva veliko prilagodljivosti.

5. Znate prositi za pomoč?

Vzgoja otroka je zahtevna naloga, ki je ne moremo opraviti sami. Potrebovali boste podporo partnerja, družine, prijateljev ali strokovnjakov. Medicinska sestra Carissa Stephen opozarja, da želja, da vse naredimo sami, vodi v izčrpanost in osamljenost. Naučite se prositi za pomoč in sprejemati podporo drugih.

6. Vam predstavlja težavo stalna potreba otroka?

Dojenčki so od staršev popolnoma odvisni 24 ur na dan, sedem dni v tednu. Če vam stalna potreba po prisotnosti in skrbi povzroča nelagodje, je pomembno, da to priznate. Resnična pripravljenost pomeni biti pripravljen biti popolnoma prisoten in na voljo otroku kadar koli.

Prvo leto starševstva je pogosto zaznamovano z izgubo spanja.

7. Se vam zdi ostati doma bolje kot potovati?

Potovanja in počitnice bodo po prihodu otroka precej manj enostavne. Večino prostega časa boste porabili za skrb in nego otroka. Če čutite, da še vedno pogosto bežite od vsakodnevnih obveznosti in rutine, morda še niste pripravljeni na odgovornosti, ki jih prinaša starševstvo.

8. Zmorete brez spanja?

Prvo leto starševstva je pogosto zaznamovano z izgubo spanja. Raziskave kažejo, da starši izgubijo povprečno tri ure spanja na noč, kar pomeni več kot 130 noči na leto. Če brez polnih osmih ur spanja ne morete normalno funkcionirati, premislite, koliko ste pripravljeni na ta kompromis.

9. Imate težave v zvezi?

Otroka ne morete uporabiti kot rešitev za težave v partnerskem odnosu – pogosto jih le še poslabša. Če v zvezi prihaja do pogostih prepirov ali nerešenih konfliktov, jih je treba razrešiti, še preden v družino sprejmete otroka. Stabilen in zdrav partnerski odnos je osnova za uspešno skupno starševstvo.

10. Imate radi otroke?

Če vas otroci pogosto motijo ali vas spravljajo ob živce, vaše življenje z lastnim otrokom ne bo prav nič drugačno. Starševstvo zahteva veliko časa, potrpljenja in energije, zato je ljubezen do otrok zelo pomembna.

11. Ste pripravljeni deliti svoj prostor?

Otrok pomeni veliko dodatnih stvari – igrače, vozičke, pohištvo in vsakodnevni nered. Če vam je urejen in čist dom zelo pomemben in težko prenašate nered, bo prilagajanje lahko težko.

12. Ste pripravljeni živeti brez miru in tišine?