Ko družbeni mediji starševstvo spremenijo v predstavo
Družinsko življenje

Ko družbeni mediji starševstvo spremenijo v predstavo

Skrb zase po porodu: 5 preprostih ritualov, ki res delujejo
Za mami

Skrb zase po porodu: 5 preprostih ritualov, ki res delujejo

Kam na božične sejme v Italiji? Najlepše destinacije za družine
Izleti in počitnice

Kam na božične sejme v Italiji? Najlepše destinacije za družine

Če stiske nekoga ne vidimo, še ne pomeni, da je ni
Novice

Če stiske nekoga ne vidimo, še ne pomeni, da je ni

Noseča Lana obsedena s sarmami: Tega ne morem razložiti
Svet slavnih

Noseča Lana obsedena s sarmami: Tega ne morem razložiti

5 zabavnih idej za preživljanje časa z vnuki
Družinsko življenje

5 zabavnih idej za preživljanje časa z vnuki

Preživljanje časa z vnuki je lahko zelo zabavno! Preberite si teh pet idej za skupne dejavnosti, ki vam bodo zagotovo pomagale ustvariti trajne spomine.

Si vaš otrok želi psa? Katere pasme so najbolj primerne za družine z otroki?
Družinsko življenje

Si vaš otrok želi psa? Katere pasme so najbolj primerne za družine z otroki?

Odraščati s hišnim ljubljenčkom, kot je pes, prinaša marsikatero prednost za otrokov duševni in fizični razvoj. Ob skrbi za hišnega ljubljenčka se namreč tudi otrok več giba, na ta način se razvija tudi njegova motorika, hkrati razvija svoj čut za empatijo, sodelovanje, skrb in odgovornost do drugih bitij.

3 stvari, ki bi jih kot mama danes naredila popolnoma drugače
Družinsko življenje

3 stvari, ki bi jih kot mama danes naredila popolnoma drugače

Ali naj imam otroke? To je vprašanje, s katerim se spopada veliko žensk, pa tudi odgovor, ki ga mora vsaka ženska najti sama zase. Prav s tem se je srečala tudi Kerala Goodkin, ki se tega ni preveč spraševala, a je bila osredotočena na naslednji načrt: začeti kariero, najti nekoga dovolj dobrega za zakon, kupiti hišo, imeti otroke in vse to.

Stari starši proti staršem: Kje so meje pri razvajanju otrok?
Družinsko življenje

Stari starši proti staršem: Kje so meje pri razvajanju otrok?

"Ne morem jim dopovedati, da imamo pri hrani svoja pravila," se pritožujejo mamice, ko beseda nanese na stare starše. Verjetno jih je malo takšnih, ki svojih vnučkov ne bi razvajali s sladkimi dobrotami, ko jih obiščejo. Babice in dedki že od nekdaj veljajo za nekakšen sinonim za vse, kar doma ni dovoljeno. S tem seveda ni nič narobe, če gre za majhne in občasne pregrehe, ki ne škodujejo nikomur. Je pa v nekaterih primerih vseeno treba ohraniti določene meje in jih spoštovati.

Zato imajo babice svoje vnuke 'raje' kot svoje otroke
Družinsko življenje

Zato imajo babice svoje vnuke 'raje' kot svoje otroke

Vezi, ki jih babice tkejo z vnuki, so prav posebne in edinstvene. Babice na vnuke prenašajo modrost, znanje in predvsem občutek topline. Ljubezen med babico in vnuki pa je nekaj najlepšega.

5 nasvetov, kako na preprost način preživeti več časa v naravi
Družinsko življenje

5 nasvetov, kako na preprost način preživeti več časa v naravi

Preživljanje časa na prostem je koristno za ljudi vseh starosti, še posebej v današnjem svetu, kjer nas delo in tehnologija pogosto zadržujeta v zaprtih prostorih. Čas, preživet v naravi, ni dober le za naše fizično in duševno zdravje, temveč je tudi odlična priložnost za krepitev družinskih odnosov in ustvarjanje nepozabnih spominov.

Kako vzpostaviti ravnovesje med službo in družino?
Družinsko življenje

Kako vzpostaviti ravnovesje med službo in družino?

Težko usklajujete delo in družinsko življenje z otroki? Teh pet praktičnih nasvetov vam bo pomagalo uravnati vaš čas in postaviti prioritete v vašem življenju. Pa preverimo.

Lepe misli in verzi za materinski dan
Družina in odnosi

Lepe misli in verzi za materinski dan

25. marca praznujemo materinski dan in takrat je resnično edino prav, da objamete svojo mamo, jo poljubite in ji na glas poveste, da jo imate radi in da ste ji hvaležni za vse. Če ji boste podarili kakšno malenkost, jo lahko opremite s srčnim sporočilcem.

Takšno je bilo otroštvo v Jugoslaviji. Je bilo res tako?
Družinsko življenje

Takšno je bilo otroštvo v Jugoslaviji. Je bilo res tako?

Otroštvo današnjih staršev, pa tudi starih staršev, se je močno razlikovalo od otroštva, ki ga danes živijo njihovi potomci in vnuki. Niso odraščali v konkurenčnem okolju, dnevi niso bili natančno določeni, večino časa so preživljali v iskanju lastnih iger in zabave. Kaj menite, je bilo nekoč res bolje kot danes?

Poročni prstan v športnem slogu: Tako Jokić kaže svojo ljubezen
Svet slavnih

Poročni prstan v športnem slogu: Tako Jokić kaže svojo ljubezen

Košarkar Nikola Jokić, znan po izjemnih športnih dosežkih, ima v svojih mislih vedno družino. Družinska podpora je zanj ključnega pomena, kar pogosto izkazuje skozi posebne obrede in geste na igrišču.

Družinsko življenje

Kako okrepiti vez z babico in dedkom?

Stari starši so prava zakladnica modrosti in ljubezni. S temi preprostimi nasveti razkrivamo, kako zgraditi močan odnos z njimi.

Kako okrepiti vez z babico in dedkom?
