Preživljanje časa z vnuki je lahko zelo zabavno! Preberite si teh pet idej za skupne dejavnosti, ki vam bodo zagotovo pomagale ustvariti trajne spomine.
Odraščati s hišnim ljubljenčkom, kot je pes, prinaša marsikatero prednost za otrokov duševni in fizični razvoj. Ob skrbi za hišnega ljubljenčka se namreč tudi otrok več giba, na ta način se razvija tudi njegova motorika, hkrati razvija svoj čut za empatijo, sodelovanje, skrb in odgovornost do drugih bitij.
Ali naj imam otroke? To je vprašanje, s katerim se spopada veliko žensk, pa tudi odgovor, ki ga mora vsaka ženska najti sama zase. Prav s tem se je srečala tudi Kerala Goodkin, ki se tega ni preveč spraševala, a je bila osredotočena na naslednji načrt: začeti kariero, najti nekoga dovolj dobrega za zakon, kupiti hišo, imeti otroke in vse to.
"Ne morem jim dopovedati, da imamo pri hrani svoja pravila," se pritožujejo mamice, ko beseda nanese na stare starše. Verjetno jih je malo takšnih, ki svojih vnučkov ne bi razvajali s sladkimi dobrotami, ko jih obiščejo. Babice in dedki že od nekdaj veljajo za nekakšen sinonim za vse, kar doma ni dovoljeno. S tem seveda ni nič narobe, če gre za majhne in občasne pregrehe, ki ne škodujejo nikomur. Je pa v nekaterih primerih vseeno treba ohraniti določene meje in jih spoštovati.
Vezi, ki jih babice tkejo z vnuki, so prav posebne in edinstvene. Babice na vnuke prenašajo modrost, znanje in predvsem občutek topline. Ljubezen med babico in vnuki pa je nekaj najlepšega.
Preživljanje časa na prostem je koristno za ljudi vseh starosti, še posebej v današnjem svetu, kjer nas delo in tehnologija pogosto zadržujeta v zaprtih prostorih. Čas, preživet v naravi, ni dober le za naše fizično in duševno zdravje, temveč je tudi odlična priložnost za krepitev družinskih odnosov in ustvarjanje nepozabnih spominov.
Težko usklajujete delo in družinsko življenje z otroki? Teh pet praktičnih nasvetov vam bo pomagalo uravnati vaš čas in postaviti prioritete v vašem življenju. Pa preverimo.
25. marca praznujemo materinski dan in takrat je resnično edino prav, da objamete svojo mamo, jo poljubite in ji na glas poveste, da jo imate radi in da ste ji hvaležni za vse. Če ji boste podarili kakšno malenkost, jo lahko opremite s srčnim sporočilcem.
Otroštvo današnjih staršev, pa tudi starih staršev, se je močno razlikovalo od otroštva, ki ga danes živijo njihovi potomci in vnuki. Niso odraščali v konkurenčnem okolju, dnevi niso bili natančno določeni, večino časa so preživljali v iskanju lastnih iger in zabave. Kaj menite, je bilo nekoč res bolje kot danes?
Košarkar Nikola Jokić, znan po izjemnih športnih dosežkih, ima v svojih mislih vedno družino. Družinska podpora je zanj ključnega pomena, kar pogosto izkazuje skozi posebne obrede in geste na igrišču.
Stari starši so prava zakladnica modrosti in ljubezni. S temi preprostimi nasveti razkrivamo, kako zgraditi močan odnos z njimi.
Izračunajte, kako velik bo vaš otrok, ko odraste.
Upoštevajte, da je izračun velikosti le približen.
Izračunajte, kdaj so vaši plodni dnevi in kdaj imate predvideni datum poroda.
Upoštevajte, da je izračunan datum poroda le približen.