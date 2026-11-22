V današnjem hitrem tempu življenja je vse težje uskladiti urnike vseh družinskih članov. Otroci imajo šolske obveznosti, popoldanske dejavnosti in treninge, starši službene obveznosti, opravke in gospodinjska opravila. Pogosto se zgodi, da vsak nekaj poje takrat, ko mu čas dopušča, skupni obrok pa postane prej izjema kot pravilo. Toda prav vsakodnevni trenutki, ki se nam zdijo povsem običajni, imajo lahko pomembno vlogo pri ustvarjanju družinskih vezi. Skupna miza je namreč prostor, kjer se lahko družina za nekaj časa ustavi, odloži druge obveznosti in se posveti drug drugemu.

icon-expand Jedilnik naj bo kar se da raznolik in pester, sestavljen pretežno iz svežih, lokalnih ter sezonskih živil. FOTO: Adobe Stock

Za skupno mizo se odprejo tudi pogovori, za katere sicer zmanjka časa

Otroci med obrokom pogosto spontano pripovedujejo o svojem dnevu. Morda omenijo dogodek iz vrtca, smešno pripetljaj s šolskega igrišča, nesporazum s prijateljem ali nekaj, kar jih je razveselilo oziroma razžalostilo. Včasih se takšni pogovori začnejo povsem nepričakovano, iz čisto preprostega vprašanja. Zanimivo je, da so raziskovalci ugotovili, da ni pomembno samo, kako pogosto družina obeduje skupaj, temveč tudi, kaj se med obrokom dogaja. Študija, objavljena leta 2013 v znanstveni reviji Journal of Adolescence, je spremljala 237 mladostnikov in zabeležila več kot 8000 njihovih opazovanj. Ugotovila je, da je bila komunikacija s starši med družinskimi obroki povezana z več pozitivnimi čustvi, večjo zavzetostjo ter manj negativnimi čustvi in stresa. Raziskovalka Shira Offer je tako opozorila na pomen pogovora med skupnim obedovanjem za čustveno počutje mladostnikov.

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Zlato pravilo: v času kosila naj bo vsa tehnologija ugasnjena

Televizija, telefoni, računalnik ... Če vas glasba sprošča, lahko med kosilom prižgete radio in ga stišate tako, da bo obedovanje vseeno potekalo nemoteno in se boste vsi člani lahko normalno pogovarjali. Čas kosila ali večerje, ko so vsi člani zbrani je namreč neprecenljiv in predvsem namenjen pogovorom in povezovanju družine. Po koncu obedovanja se boste vsi lahko vrnili k svojim obveznostim in morebiti tudi nazaj za elektronske zaslone, čas med kosilom pa naj bo namenjen zgolj in samo družini. Spoštujte ta čas in ga cenite ter bodite srečni, da se otroci pogovarjajo z vami in se vam zaupajo.

icon-expand družinski obroki povezani z boljšo komunikacijo med starši in otroki. FOTO: Adobe Stock

Kako spodbuditi več pogovorov med družinskim obrokom?

Če želimo, da skupni obroki postanejo prijeten del družinske rutine, jih ni treba spreminjati v obveznost. Pomembno je, da se otroci ob mizi počutijo sprejete in slišane. Nekaj preprostih idej: - Vprašajmo več kot le, kako je bilo v šoli. Namesto običajnega vprašanja lahko otroka vprašamo, kaj ga je danes najbolj nasmejalo, presenetilo ali razveselilo. - Tudi starši naj pripovedujejo o svojem dnevu. Otroci se tako učijo, da je pogovor dvosmeren in da lahko vsak deli svoje izkušnje. - Poslušajmo brez takojšnjega popravljanja. Ni treba, da na vsako otrokovo pripoved odgovorimo z nasvetom ali opozorilom. Včasih potrebuje predvsem občutek, da ga poslušamo. - Telefone in televizijo za nekaj časa odložimo. Tako lahko več pozornosti namenimo ljudem, ki sedijo z nami. - Otroke vključimo v pripravo obroka. Skupno kuhanje, pripravljanje mize ali pospravljanje lahko postanejo dodatna priložnost za pogovor.

icon-expand Družine, ki obedujejo skupaj, se več pogovarjajo. FOTO: Adobe Stock

Tudi če ne morete obedovati skupaj vsak dan, šteje vsak skupni trenutek