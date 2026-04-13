Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Če sanjate pokojno mamo ali očeta, vaše srce kliče po tem

S.B.
Družina in odnosi 0
13. 04. 2026 08.58

Strokovnjaki pravijo, da takšne sanje niso naključje: pogosto pridejo v obdobjih sprememb, žalovanja ali takrat, ko najbolj potrebujemo občutek varnosti.

spanje

Sanje o pokojnih starših so med najbolj čustvenimi izkušnjami, ki jih lahko doživimo med spanjem. Včasih nas po prebujanju preplavi toplina, drugič nas spremljata tesnoba in močan občutek hrepenenja. Čeprav mnogi verjamejo, da gre za duhovno sporočilo, psihološki viri razlagajo, da so takšne sanje pogosto naraven del predelave žalosti, spominov in neizrečenih čustev.

Ko v sanjah zagledate pokojno mamo, se to pogosto povezuje z notranjo potrebo po nežnosti, varnosti in čustveni opori. Takšne sanje se še posebej rade pojavijo v obdobjih, ko se počutimo ranljive, izgubljene ali stojimo pred pomembno življenjsko odločitvijo. Podoba mame v sanjah lahko predstavlja tisti del vas, ki išče tolažbo in občutek doma.

Sanje o pokojnih starših so med najbolj čustvenimi izkušnjami, ki jih lahko doživimo med spanjem. FOTO: Adobe Stock
Sanje o pokojnih starših so med najbolj čustvenimi izkušnjami, ki jih lahko doživimo med spanjem. FOTO: Adobe Stock

Če se pojavi pokojni oče, psihologi to pogosto povezujejo z iskanjem smeri, zaščite in notranje moči. Sanje se lahko pojavijo v trenutkih stresa, ko potrebujete občutek stabilnosti ali potrditev, da ste na pravi poti. Raziskave sanj o pokojnih bližnjih kažejo, da se takšne podobe pogosto vračajo ravno v obdobjih osebnih prelomnic.

Posebej ganljive so sanje, v katerih vam pokojni starš nekaj pove, vas objame ali se od vas poslovi. Raziskovalci sanj ugotavljajo, da takšne sanje pogosto prinesejo občutek miru in olajšanja, saj um skozi simboliko dokonča pogovor, slovo ali besede, ki jih v resničnem življenju morda nikoli nismo uspeli izreči.

Najpomembnejše vprašanje po takšni noči ni, kaj točno ste sanjali, temveč kako ste se ob tem počutili. Če ste se zbudili pomirjeni, je to lahko znak sprejemanja in notranjega celjenja. Če vas spremlja nemir, pa morda vaše srce še vedno predeluje žalost, občutek krivde ali močno pogrešanje.

Morda te sanje niso opozorilo, temveč nežen opomnik, da ljubezen in povezanost z bližnjimi ne izgineta le preselita se v naš notranji svet.

Vir: Psychology Today

sanje o pokojnih starših razlaga sanj predelovanje žalosti simbolika sanj čustvena povezanost
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1647