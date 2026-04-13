Če sanjate pokojno mamo ali očeta, vaše srce kliče po tem

Sanje o pokojnih starših so med najbolj čustvenimi izkušnjami, ki jih lahko doživimo med spanjem. Včasih nas po prebujanju preplavi toplina, drugič nas spremljata tesnoba in močan občutek hrepenenja. Čeprav mnogi verjamejo, da gre za duhovno sporočilo, psihološki viri razlagajo, da so takšne sanje pogosto naraven del predelave žalosti, spominov in neizrečenih čustev. Ko v sanjah zagledate pokojno mamo, se to pogosto povezuje z notranjo potrebo po nežnosti, varnosti in čustveni opori. Takšne sanje se še posebej rade pojavijo v obdobjih, ko se počutimo ranljive, izgubljene ali stojimo pred pomembno življenjsko odločitvijo. Podoba mame v sanjah lahko predstavlja tisti del vas, ki išče tolažbo in občutek doma.

icon-expand Sanje o pokojnih starših so med najbolj čustvenimi izkušnjami, ki jih lahko doživimo med spanjem. FOTO: Adobe Stock

Če se pojavi pokojni oče, psihologi to pogosto povezujejo z iskanjem smeri, zaščite in notranje moči. Sanje se lahko pojavijo v trenutkih stresa, ko potrebujete občutek stabilnosti ali potrditev, da ste na pravi poti. Raziskave sanj o pokojnih bližnjih kažejo, da se takšne podobe pogosto vračajo ravno v obdobjih osebnih prelomnic. Posebej ganljive so sanje, v katerih vam pokojni starš nekaj pove, vas objame ali se od vas poslovi. Raziskovalci sanj ugotavljajo, da takšne sanje pogosto prinesejo občutek miru in olajšanja, saj um skozi simboliko dokonča pogovor, slovo ali besede, ki jih v resničnem življenju morda nikoli nismo uspeli izreči.

Najpomembnejše vprašanje po takšni noči ni, kaj točno ste sanjali, temveč kako ste se ob tem počutili. Če ste se zbudili pomirjeni, je to lahko znak sprejemanja in notranjega celjenja. Če vas spremlja nemir, pa morda vaše srce še vedno predeluje žalost, občutek krivde ali močno pogrešanje. Morda te sanje niso opozorilo, temveč nežen opomnik, da ljubezen in povezanost z bližnjimi ne izgineta le preselita se v naš notranji svet.