Mož se je od doma odpravil z lastnimi otroki, starimi pet, devet in 10 let. Prespali so in zgodaj dopoldne sem za njimi prišla jaz. Prišla sem pozneje, ker sem imela pozno popoldne službeno obveznost in nisem vedela, kdaj se bo vse skupaj končalo. Škoda bi bilo, če bi me morali predolgo čakati, in zato so se odpravili brez mene. "Zelo izjemno sposoben očka" je torej "čisto popolnoma sam" s svojimi dvema sinovoma in hčerko zdržal celo popoldne in celo noč vse do ranega jutra in zgodnjega dopoldneva. Brez mene – mamice. Da, prav ste prebrali – čisto popolnoma samemu je uspelo brez moje pomoči. No, taista mamica – torej jaz – sem bila med poletnimi počitnicami z vsemi tremi otroki popolnoma sama tri tedne na morju, medtem ko je moral očka hoditi v službo. Takrat moj oče ni menil oziroma vsaj ni naglas obelodanil, kako zelo izjemno sposobna sem. Ker ... očitno za mamice in očke (vsaj pri starejši generaciji) veljajo drugačna merila. Da, čisto zares. Namreč ... Ko so bili otroci še dojenčki, sem jih vsakodnevno sprehajala v vozičku. Od naključno mimoidočimi nisem dobila več kot želje za dober dan in prisrčne pogovore o dojenčku. Precej drugače je bilo, ko so "vozičkali" očki. No, oni so bili "super" in "tako zelo prijazni, ker pomagajo mamici". Tako so menili ženske in moški, sicer predvsem starejši, ampak vseeno.

icon-expand "Očka je eden od staršev in ni pomočnik niti varuška" FOTO: Shutterstock

Zakaj? Zakaj je samoumevno nekaj, kar vse mamice delamo vsak dan, medtem ko je "super, izjemno, odlično" ..., če za taisto poskrbi očka? Kaj ni on tudi eden od staršev? V mojih očeh očka ni pomočnik niti ni varuška. Starševske naloge prevzemava oba in ne samo jaz. Približno v enaki količini in z enako mero odgovornosti. Včasih skupaj, kdaj eden nima časa in prevzame drugi ter obratno. Sodelujeva pri vzgoji, se po potrebi izmenjujeva pri obvrtčevskih in obšolskih obveznostih. Izmenjaje peljeva otroke k zdravniku in na druge dejavnosti ter oba poprimeva za vsa gospodinjska opravila. Sva partnerja in on ni moj pomočnik. Očeta svojih otrok sem skrbno izbrala. Med nama so se vseskozi kresale iskrice ljubezni in dokončno so se razplamtele ravno ob pravem času, ko sva bila oba pripravljena. Že prej sva bila zelo dobra prijatelja in vsak pri sebi sva vsaj približno slutila, kaj lahko pričakujeva. Vedela pa sem in danes lahko po več kot 20 letih razmerja potrdim, da bova skozi življenje potovala kot partnerja, da se bova podpirala in se dopolnjevala. Ne glede na vse in hvaležna sem. Sicer pa na srečo opažam, da so današnji očki veliko bolj vpeti v starševstvo in vzgojo ter tudi v gospodinjstvo in vse, kar spada zraven za lepše in spokojno družinsko življenje. Veseli me, ker jih čedalje več srečujem na roditeljskih sestankih, na otroških igriščih, na rojstnodnevnih zabavah. Prav je in zaslužijo si vse pohvale.

icon-expand V mojih očeh očka ni pomočnik niti ni varuška. Starševske naloge prevzemava oba in ne samo jaz. FOTO: Shutterstock