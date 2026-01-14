Ko stari starši razvajajo: baby boomerji in posebna vez z vnuki

Ob tem strokovnjaki opažajo še nekaj: baby boomerji so do vnukov pogosto bolj popustljivi in razvajajoči, kot so bili do svojih otrok. Zakaj se to dogaja in kakšne posledice ima takšen vzgojni slog?

Tako nastajajo t. i. večgeneracijske ali grandfamilies, kjer otroci odraščajo v gospodinjstvih, ki jih vodijo stari starši. Daljša življenjska doba in boljše zdravstveno stanje starejših generacij omogočata, da so boomerji pri tem aktivni, fizično prisotni in čustveno vpleteni.

- ali pa v celoti skrbi za vnuke zaradi zdravstvenih, psihičnih ali socialnih težav staršev.

Baby boomerji, rojeni med letoma 1946 in 1964, so danes v življenjskem obdobju, ko so njihovi otroci odrasli, mnogi pa imajo tudi že svoje družine. Zaradi družbenih in ekonomskih sprememb pa se vloga starih staršev močno spreminja.

Strokovnjaki poudarjajo, da razvajanje vnukov ni naključno, temveč izhaja iz več psiholoških in družbenih dejavnikov.

Drugačna življenjska izkušnja

Mnogi baby boomerji so kot starši delovali v obdobju večjih ekonomskih pritiskov, kariere in pomanjkanja časa. Kot stari starši se pogosto zavedajo, da imajo zdaj več potrpežljivosti, več časa in manj vsakodnevnih obveznosti, zato se lahko bolj posvetijo čustveni plati odnosa.

Občutek, da odgovornost ni več njihova

Kot stari starši se pogosto ne čutijo odgovorne za dolgoročno disciplino, vzgojna pravila ali posledice odločitev. To jim daje več svobode, da so zabavni – dovolijo sladkarije, poznejši čas za spanje ali več časa pred zasloni.

Popravljanje preteklosti

Nekateri boomerji skušajo skozi odnos z vnuki nadomestiti ali popraviti tisto, kar pri lastnem starševstvu obžalujejo – strogo vzgojo, pomanjkanje časa ali čustvene bližine.

Močna čustvena vez

Raziskave kažejo, da stari starši pogosto doživljajo odnos z vnuki kot globoko čustveno izpolnjujoč. Toplina, razumevanje in brezpogojna ljubezen so v tem odnosu izrazitejši, kar pogosto vodi v bolj popustljiv pristop.