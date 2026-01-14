Ko stari starši razvajajo: baby boomerji in posebna vez z vnuki

Ob tem strokovnjaki opažajo še nekaj: baby boomerji so do vnukov pogosto bolj popustljivi in razvajajoči, kot so bili do svojih otrok. Zakaj se to dogaja in kakšne posledice ima takšen vzgojni slog?
Baby boomerji kot nova generacija skrbnikov
Baby boomerji, rojeni med letoma 1946 in 1964, so danes v življenjskem obdobju, ko so njihovi otroci odrasli, mnogi pa imajo tudi že svoje družine. Zaradi družbenih in ekonomskih sprememb pa se vloga starih staršev močno spreminja.
Vse več boomerjev:
- redno pomaga pri varstvu vnukov zaradi dolgih delovnikov staršev,
- prevzema vsakodnevno skrb zaradi visokih stroškov vrtcev,
- ali pa v celoti skrbi za vnuke zaradi zdravstvenih, psihičnih ali socialnih težav staršev.
Tako nastajajo t. i. večgeneracijske ali grandfamilies, kjer otroci odraščajo v gospodinjstvih, ki jih vodijo stari starši. Daljša življenjska doba in boljše zdravstveno stanje starejših generacij omogočata, da so boomerji pri tem aktivni, fizično prisotni in čustveno vpleteni.
Zakaj so baby boomerji do vnukov bolj popustljivi?
Strokovnjaki poudarjajo, da razvajanje vnukov ni naključno, temveč izhaja iz več psiholoških in družbenih dejavnikov.
Drugačna življenjska izkušnja
Mnogi baby boomerji so kot starši delovali v obdobju večjih ekonomskih pritiskov, kariere in pomanjkanja časa. Kot stari starši se pogosto zavedajo, da imajo zdaj več potrpežljivosti, več časa in manj vsakodnevnih obveznosti, zato se lahko bolj posvetijo čustveni plati odnosa.
Občutek, da odgovornost ni več njihova
Kot stari starši se pogosto ne čutijo odgovorne za dolgoročno disciplino, vzgojna pravila ali posledice odločitev. To jim daje več svobode, da so zabavni – dovolijo sladkarije, poznejši čas za spanje ali več časa pred zasloni.
Popravljanje preteklosti
Nekateri boomerji skušajo skozi odnos z vnuki nadomestiti ali popraviti tisto, kar pri lastnem starševstvu obžalujejo – strogo vzgojo, pomanjkanje časa ali čustvene bližine.
Močna čustvena vez
Raziskave kažejo, da stari starši pogosto doživljajo odnos z vnuki kot globoko čustveno izpolnjujoč. Toplina, razumevanje in brezpogojna ljubezen so v tem odnosu izrazitejši, kar pogosto vodi v bolj popustljiv pristop.
Posledice razvajajočega pristopa
Takšen slog vzgoje ima lahko pozitivne in negativne učinke, odvisno od okoliščin in usklajenosti s starši.
Močna čustvena varnost: vnuki pogosto razvijejo globok občutek sprejetosti in varnosti.
Bogate medgeneracijske vezi: skupni čas, pogovori in izkušnje krepijo družinsko povezanost.
Čustvena podpora: stari starši so pogosto pomemben stabilen steber v obdobjih družinskih sprememb.
Možni izzivi
Nejasne meje: če so pravila pri starših in starih starših zelo različna, lahko to pri otroku povzroči zmedo.
Napetosti med generacijami: razlike v vzgojnih pristopih lahko vodijo v konflikte med starši in starimi starši.
Zdravstveni in vedenjski izzivi: pretirano popuščanje, zlasti pri prehrani ali telesni dejavnosti, ima lahko dolgoročne posledice, če ni uravnoteženo.
Ključ je v komunikaciji
Strokovnjaki poudarjajo, da razvajanje samo po sebi ni problem, če je del širšega, usklajenega družinskega sistema. Najboljše rezultate imajo družine, kjer:
- so vloge jasno dogovorjene,
- starši in stari starši odprto komunicirajo,
- se spoštujejo meje in vzgojne vrednote vseh vpletenih.
Baby boomerji kot stari starši igrajo danes pomembnejšo vlogo kot kadar koli prej. Njihova večja popustljivost in razvajanje vnukov izhajata iz življenjskih izkušenj, čustvene zrelosti in želje po globoki povezanosti. Čeprav takšen pristop prinaša številne koristi, zahteva tudi zavedanje, sodelovanje in medgeneracijsko razumevanje, da lahko resnično deluje v dobro otrok.
Viri: Parents.com, Psychology Today, MDPI
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV