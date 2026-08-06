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Babica je imela prav: 8 stvari, ki jih danes starši znova odkrivajo

L.G.
Družina in odnosi 0
06. 08. 2026 03.30

Ste se kdaj vprašali, ali bi bilo starševstvo lažje brez digitalne tehnologije? Preverite osem preizkušenih vzgojnih praks iz časa naših babic, ki danes znova pridobivajo na veljavi in pomagajo otrokom pri grajenju samostojnosti ter samozavesti.

dedek in babi

Ko so naše babice govorile, naj gremo ven na zrak, naj se za mizo pogovarjamo brez motenj in da otrokom ni treba zapolniti vsake minute dneva, si verjetno niso predstavljale, da bodo njihove nasvete nekoč potrjevale tudi raziskave in strokovnjaki za razvoj otrok. Danes, v času pametnih telefonov, prenatrpanih urnikov in neštetih starševskih nasvetov, se številne družine vračajo k preprostim navadam, ki so bile nekoč nekaj povsem običajnega.

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1. Otroci ne potrebujejo organiziranega programa za vsako minuto

Naše babice niso imele koledarja, polnega interesnih dejavnosti. Otroci so se po šoli igrali zunaj, raziskovali okolico in si sami izmišljali zabavo.

Danes strokovnjaki vse pogosteje opozarjajo, da je prosti čas brez natančnega načrta pomemben za razvoj ustvarjalnosti, samostojnosti in sposobnosti reševanja problemov. Dolgčas ni sovražnik otroštva, ampak pogosto začetek najbolj domiselnih idej.

2. Skakanje po lužah je včasih bolj koristno kot še ena ura pred zaslonom

Babice niso pretirano komplicirale zaradi blatnih čevljev ali mokrih hlač. Pomembno je bilo, da so bili otroci zunaj.

Danes vemo, da gibanje na prostem izboljšuje telesno pripravljenost, zmanjšuje stres in pozitivno vpliva na duševno zdravje otrok. Poleg tega stik z naravo spodbuja radovednost in občutek povezanosti s svetom okoli nas.

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3. Družinski obroki so več kot le hrana

Ko je babica rekla, da se za mizo sedi skupaj, ni govorila samo o kosilu.

Redni družinski obroki so priložnost za pogovor, pripovedovanje zgodb in krepitev odnosov. Otroci ob tem razvijajo komunikacijske spretnosti, občutek pripadnosti in varnosti. Prav zato številni strokovnjaki družinam še danes priporočajo čim več skupnih obrokov.

Redni družinski obroki so priložnost za pogovor, pripovedovanje zgodb in krepitev odnosov.
Redni družinski obroki so priložnost za pogovor, pripovedovanje zgodb in krepitev odnosov.FOTO: Profimedia

4. Manj kupovanja, več iznajdljivosti

Strgana oblačila so se zakrpala, igrače popravile, stvari pa uporabljale, dokler je bilo mogoče.

Čeprav živimo v precej bolj potrošniški družbi, mnogi starši otrokom znova želijo pokazati, da vrednost stvari ni samo v njihovi ceni. Popravilo, ponovna uporaba in skrb za predmete otroke učijo odgovornosti ter spoštovanja do dela in virov.

5. Včasih je dovolj samo poslušati

Babice pogosto niso iskale popolne rešitve za vsako težavo. Preprosto so sedele ob otroku in ga poslušale.

Danes se veliko govori o čustveni inteligenci in aktivnem poslušanju. Prav občutek, da nas nekdo sliši in razume, pa je nekaj, kar so mnogi otroci pri starih starših doživljali že desetletja.

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6. Otroci zmorejo več, kot mislimo

Majhne naloge v gospodinjstvu so bile nekoč del vsakdana. Nihče ni posebej razpravljal, ali je otrok pripravljen pomagati pri pogrinjanju mize ali pospravljanju vrta.

Sodobni starši vse bolj ugotavljajo, da primerne odgovornosti otrokom pomagajo graditi samozavest in občutek kompetentnosti. Otroci so ponosni, ko so lahko koristni.

Majhne naloge v gospodinjstvu so bile nekoč del vsakdana.
Majhne naloge v gospodinjstvu so bile nekoč del vsakdana. FOTO: Adobe Stock

7. Ne potrebujemo fotografije vsakega lepega trenutka

Babice niso dokumentirale vsakega družinskega izleta.

Danes smo pogosto zaposleni z lovljenjem popolnega posnetka, medtem ko trenutek teče mimo. Veliko staršev zato zavestno pospravlja telefone in skuša biti bolj prisotnih v trenutku. Paradoksalno gre za nekaj, kar je bilo pred nekaj desetletji povsem običajno.

8. Najpomembnejše stvari so pogosto najpreprostejše

Topel objem, domače kosilo, iskren pogovor in občutek, da nekam pripadamo.

V času, ko imamo na voljo nešteto starševskih priročnikov, aplikacij in nasvetov, se mnogi vračajo k temeljnim vrednotam, ki so jih živeli naši stari starši. Ne zato, ker je bilo nekoč vse boljše, ampak zato, ker nekatere stvari preprosto nikoli ne gredo iz mode.

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Naše babice niso imele dostopa do starševskih podcastov, družbenih omrežij ali strokovnih webinarjev. Imele pa so nekaj drugega: izkušnje. In čeprav se je svet močno spremenil, se zdi, da nekatere njihove "staromodne" navade danes znova dobivajo potrditev. Morda zato, ker otroci, ne glede na generacijo, še vedno potrebujejo iste stvari: čas, pozornost, občutek varnosti in ljudi, ki verjamejo vanje.

Viri: AAP, CDC, American Academy of Pediatrics

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