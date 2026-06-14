Otroci vas dojemajo kot voditelja, nekoga, po komer se lahko zgledujejo. Dogodke in občutke, povezane z vami, pa bodo posledično s seboj nosili vse življenje, zato bodite previdni, kaj jim boste dali za življenjsko popotnico. To je 7 stvari, ki si jih bodo otroci zapomnili o vas:

Izkušnje, ki ste jih doživeli skupaj

Bolj kot materialnih reči se bodo otroci spominjali občutkov, ki ste jim jih dajali v otroštvu. Spomini na vse igrače, darila in predmete, s katerimi jih vseskozi obdarujete, bodo čez čas zbledeli. Ostali pa bodo trenutki, kot so skupni večeri ob družabnih igrah, okraševanje stanovanja ob praznovanjih, izleti, potepanja in skupni hobiji, prebiranje pravljic in skupno ustvarjanje. Na koncu bodo namreč v njihovem spominu ostali občutki in izkušnje, ki jih otroci doživljajo v odnosu z vami. Čas, ki ga namenjate svojim otrokom, predvsem kakovostno preživet čas, ki ga posvetite poučevanju, ustvarjanju ali igri, je torej neprecenljiv.

Trenutki, ko ste jih postavili na prvo mesto

Res je, da živimo v časih, ko nam vladajo neprestano delo, dejavnosti in hiter tempo življenja. Vendar pa se kdaj spomnimo tudi odložiti vso tehnologijo, elektronske naprave in delo ter se posvetimo medsebojnim, družinskim odnosom. Predvsem otrokom je treba zagotoviti, da so na prvem mestu, in jim dati občutek, da jih resnično poslušamo. Le tako bo odnos z njimi iskren in pristen in le na ta način bomo pridobili njihovo zaupanje, pa tudi spoštovanje. Ignoranca je nekaj najslabšega, kar lahko damo svojemu otroku.

icon-expand Otroci si bodo zapomnili skupne trenutke in izkušnje z vami. FOTO: Shutterstock

Pozitivne besede, namenjene njim

Vse pohvale, vse spodbude in vsa občudovanja, ki jih boste otroku namenili skozi odraščanje, bodo nekje po tihem odmevala v njihovih mislih in razumu. Na način, ko boste otroku izpostavljali njegove pozitivne lastnosti, njegove dobre karakteristike in močne plati, boste hkrati krepili njegovo samopodobo in samozavest. Ne dajajte otroku občutka, da nikoli ne naredi dovolj in da nikdar ni dovolj dober. Nasprotno – spodbujajte ga k temu, da je možno doseči prav vse, če se le dovolj trudi, se izobražuje in stremi k določenemu cilju. In četudi mu spodleti, bo vedel, da ste vedno za njim, da ga ujamete.

Način, na katerega ste se spopadli s stresom

Ste panik ali v stresnih situacijah kljub vsemu obdržite mirno kri? To bo namreč ena izmed reči, po katerih se vas bodo otroci spominjali. Kako ste se soočali s situacijo, kadar so prišli težki časi. Ali ste bili razum in glava družine, ki je vse držala nad gladino, ali ste bili tisti, zaradi katerih je bila vsaka težka izkušnja še neznosnejša? Ne pozabite, niste več sami, ob sebi imate nekoga, ki vas ves čas opazuje. Zavoljo tega zavedanja poskušajte biti pogumnejši ter se tudi težkim in neprijetnim dogodkom zazrite naravnost v oči in se soočite z njimi. Na ta način boste tudi svoje otroke naučili, da nikdar ne smejo obupati in da se da vsako situacijo rešiti z razumom in 'hladno glavo'.

icon-expand Zapomnili si bodo tudi vse pozitivne besede in občutke topline, ki ste jim jih namenili. FOTO: Shutterstock

Čas, ko niste bili z njimi

Četudi to zveni nekoliko negativno, je pravzaprav lahko v otrokovo dobrobit. Prav gotovo ne boste uspeli biti vsak trenutek z njimi in večkrat se bo zgodilo, da bodo soočeni z neprijetno situacijo, ko vas ne bo poleg. Na ta način bodo postajali vse samostojnejši in za vedno se bodo spominjali trenutkov ali mejnikov, ko so morali sami nekaj narediti, ker vas enostavno ni bilo poleg, da bi to storili namesto njih. Prav gotovo pa vam bodo o tem tudi zelo radi ponosno pripovedovali.

Kako sta se starša kot partnerja vedla drug do drugega

Veliko boste otroku dali s primernim in ljubečim odnosom do partnerja. Otrok namreč iz dneva v dan opazuje in sprejema vzorce o tem, kakšen bi moral biti odnos do moškega ali ženske – na ta način bo ugotavljal, ali so v tem odnosu potrebni spoštovanje, ljubezen in toplina ali pa gre za odnos, ki je poln negative, žaljivk in poniževanja. Ker bo črpal iz vajinega odnosa, bo tudi kasneje v življenju iskal globlje odnose ali pa jih zavračal zaradi nezaupanja in neprijetnih občutkov, ki jih je prejemal doma. Potrudita se torej, da otroku predata zdrave temelje, na katerih bo nekoč gradil svojo lastno družino in topel dom.

Vaš odnos do njihovih težav