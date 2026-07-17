Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

5 stavkov, ki samohranilke zaboli bolj, kot si mislite

L.G.
Družina in odnosi 0
17. 07. 2026 04.00

Biti starš ni preprosto. Ko pa je vsa odgovornost za vzgojo, organizacijo vsakdana, skrb za otroka in sprejemanje odločitev na ramenih ene same osebe, postanejo izzivi še toliko večji.

mama

Samohranilke se poleg vsakodnevnih obveznosti pogosto soočajo tudi z nerazumevanjem okolice in komentarji, ki so morda izrečeni dobronamerno, a lahko močno zaboli.

Po podatkih organizacije One Family številne samohranilke poročajo, da jih najbolj prizadenejo ravno predsodki in občutek, da jih ljudje ne razumejo. Podobno opozarjajo tudi pri britanski organizaciji Gingerbread, ki že vrsto let nudi podporo enostarševskim družinam. Takšne družine se pogosto srečujejo s stereotipi, ki ne odražajo njihove resničnosti.

Slovenka se je preselila v Afriko in razkrila: "Otroka je tam lažje vzgajati kot v Sloveniji"
Preberi še
Slovenka se je preselila v Afriko in razkrila: "Otroka je tam lažje vzgajati kot v Sloveniji"

'Saj si si sama izbrala takšno življenje.'

Morda je to eden najbolj krutih stavkov, ki jih lahko izrečemo. Vsi samohranilski starši niso postali samohranilci zaradi lastne odločitve. Razlogi so lahko ločitev, smrt partnerja, nasilje v družini ali druge življenjske okoliščine.

Takšen komentar zmanjšuje težo njihove izkušnje in namiguje, da si za težave krivijo sami. Pri organizaciji Gingerbread opozarjajo, da prav tovrstni stereotipi povečujejo občutke osamljenosti in stigmatizacije med samohranimi starši.

Na otrokov razvoj bistveno bolj kot družinska struktura vplivajo kakovost odnosov, občutek varnosti in čustvena podpora.
Na otrokov razvoj bistveno bolj kot družinska struktura vplivajo kakovost odnosov, občutek varnosti in čustvena podpora. FOTO: Dreamstime

'Kako pa sploh zmoreš? Jaz ne bi mogla.'

Na prvi pogled zveni kot kompliment, vendar ga mnoge mame doživljajo drugače. Pogosto namreč sporoča, da je njihovo življenje nekaj nepredstavljivo težkega ali celo nenormalnega.

Resnica je veliko bolj preprosta. Večina samohranilk vsak dan vstane, pelje otroka v vrtec ali šolo, gre v službo, skuha kosilo, plača račune in poskrbi za družino. Ne zato, ker bi bile nadljudje, temveč zato, ker nimajo druge možnosti.

'Otrok zagotovo pogreša očeta.'

Vsak otrok potrebuje ljubezen, varnost in stabilne odnose. To pa še ne pomeni, da je vsaka družina sestavljena na enak način.

Ameriško psihološko združenje (APA) poudarja, da na otrokov razvoj bistveno bolj kot družinska struktura vplivajo kakovost odnosov, občutek varnosti in čustvena podpora. Otrok lahko odrašča srečno in zdravo tudi v enostarševski družini, če so njegove potrebe ustrezno zadovoljene.

Zato je sklepanje o otrokovem počutju zgolj na podlagi tega, da živi z enim staršem, pogosto krivično.

Ali otrok poleti potrebuje več ali manj spanja?
Preberi še
Ali otrok poleti potrebuje več ali manj spanja?

'Kdaj si boš pa našla novega partnerja?'

Takšno vprašanje samohranilke poslušajo presenetljivo pogosto.

Mnogi ljudje predpostavljajo, da je samska mama nujno v iskanju nove zveze. Toda številne matere so v določenem obdobju povsem osredotočene na otroke, delo in vzpostavljanje novega ravnovesja v življenju. Nova zveza ni vedno prioriteta, prav tako ni pogoj za srečo ali uspešno družinsko življenje.

Številne matere so v določenem obdobju povsem osredotočene na otroke, delo in vzpostavljanje novega ravnovesja v življenju.
Številne matere so v določenem obdobju povsem osredotočene na otroke, delo in vzpostavljanje novega ravnovesja v življenju.FOTO: Adobe Stock

'Otroci potrebujejo popolno družino.'

Kaj sploh pomeni popolna družina?

Strokovnjaki že dolgo poudarjajo, da popolne družine ne obstajajo. Obstajajo pa družine, v katerih se otroci počutijo sprejete, ljubljene in varne. Raziskave Ameriške akademije za pediatrijo kažejo, da so za dobrobit otrok ključni predvsem varni odnosi in podpora odraslih oseb, ne pa določena oblika družine.

Včasih je lahko miren dom z enim staršem za otroka veliko boljše okolje kot dom, poln konfliktov, napetosti ali nespoštovanja.

Po težkem obdobju nova sreča: Znana Slovenca pričakujeta drugega otroka
Preberi še
Po težkem obdobju nova sreča: Znana Slovenca pričakujeta drugega otroka

Kaj reči namesto tega?

Če želite pokazati podporo, ni treba iskati popolnih besed. Pogosto zadošča že preprost stavek:
- 'Če kaj potrebuješ, sem tukaj.'
- 'Odlično ti gre.'
- 'Verjamem, da ni vedno lahko.'
- 'Kako si ti?'
- 'Lahko kako pomagam?'

Včasih ljudje ne potrebujejo nasvetov, temveč občutek, da jih nekdo vidi, razume in ne obsoja.

Le 30 minut iz Ljubljane: Skriti raj s sedmimi slapovi, za katerega mnogi Slovenci ne vedo
Preberi še
Le 30 minut iz Ljubljane: Skriti raj s sedmimi slapovi, za katerega mnogi Slovenci ne vedo

Vsaka družina ima svojo zgodbo

Za vsako samohranilko se skriva drugačna življenjska pot. Nekatere so se za samostojno starševstvo odločile same, druge so v to prisilile okoliščine. A skupno jim je nekaj pomembnega: vsak dan se trudijo ustvariti varen, ljubeč in stabilen dom za svoje otroke.

Zato je vredno premisliti, preden izrečemo komentar, ki se nam zdi nedolžen. Besede imajo namreč večjo težo, kot si pogosto predstavljamo.

Viri: Gingerbread (UK), One Family (Ireland), American Psychological Association (APA), American Academy of Pediatrics.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
enostarševske družine vzgoja otrok podpora staršem družina
Prejšnji članek
Svet slavnih

Po težkem obdobju nova sreča: Znana Slovenca pričakujeta drugega otroka

Naslednji članek
Najstniki

"Moja najstnica noče več na družinske počitnice"

Bibaleze.si Sami vzgajate otroke in imate občutek, da ne zmorete več?
Bibaleze.si Sindrom steklenega otroka: Ko si priden, ker nočeš biti še ena skrb
Bibaleze.si Vzgojite samostojnega otroka, na katerega se boste lahko zanesli, ko boste stari
Bibaleze.si 4 najpogostejše ovire, s katerimi se soočajo samski očetje
24ur.com 5 najpogostejših izzivov pri vzgoji in učenju otrok ter kako jih premagati
24ur.com Mama zbolela za rakom, hči pustila srednjo šolo in začela delati
Bibaleze.si 8 znakov, ki kažejo, da ne skrbite zase in kako to vpliva na otroke
Priporoča
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1798