10 preprostih načinov, kako biti boljši starš

B.R.
Družina in odnosi
23. 02. 2026 02.01

Starševstvo je zahtevna, a nagrajujoča vloga, ki se nenehno spreminja z družbenimi, tehnološkimi in čustvenimi trendi. V letu 2026 je poudarek na čustveni inteligenci, prisotnosti brez motenj, pozitivnih navadah in zdravem upravljanju tehnologije, ki podpira razvoj otrok.

Očetovstvo

Spodaj je deset preverjenih načinov, kako lahko postanete boljši starš, podprtih s strokovnimi priporočili.

1. Poskrbite za čustveno inteligenco in odprto komunikacijo

Pomembno je, da otrokom pomagate prepoznati in izraziti svoja čustva. Starši lahko to podpirajo z reflektivnim poslušanjem, torej tako, da ponovijo, kar otroci povedo, in jim pomagajo poimenovati občutke. To krepi občutek varnosti in samospoštovanja.

2. Vzpostavite jasne, a ljubeče meje

Otroci se počutijo varno, kadar poznajo pravila in pričakovanja. Določanje meja ne pomeni strogosti, temveč strukturirano podporo, ki otrokom pomaga razumeti, kaj se pričakuje in zakaj.


FOTO: Shutterstock

3. Posvetite kakovosten čas družinskemu povezovanju

Kakovostni trenutki brez motenj krepijo vezi med starši in otroki. To vključuje vsakodnevne dejavnosti, pogovore in skupne izkušnje, ki otrokom pokažejo, da so cenjeni in pomembni.

4. Sprejmite in spodbujajte edinstvenost otroka

Otroka spodbujajte, da razvija svoje interese in talente, ne da bi ga primerjali z drugimi. Pozitivno priznanje truda in napredka gradi samozavest in notranjo motivacijo.

5. Združite pozitivno disciplino s spoštovanjem

Namesto kaznovanja uporabite logične posledice, ki otroka učijo odgovornosti. Ne gre za popolnost, temveč za doslednost in empatijo, ki gradita zaupanje in spoštovanje.

6. Omejite pasivno uporabo tehnologije in spodbujajte digitalno pismenost

Tehnologija je danes stalnica, a prekomerno pasivno gledanje zaslonov zmanjšuje medsebojno povezavo. Uvedite cone in ure brez tehnologije, kjer se družina povezuje brez digitalnih motenj – to krepi odnos in uči zdrave uporabe tehnologije.


FOTO: Adobe Stock

7. Bodite vzor vedenja, ki ga želite videti pri otroku

Otroci se učijo več iz tega, kar vidijo, kot iz tega, kar slišijo. Če ste dosledni, prijazni in sposobni upravljati lastna čustva, s tem otrokom kažete vedenje, ki ga lahko posnemajo.

8. Povečajte pozornost na duševno zdravje družine

Starševski stres lahko vpliva na dinamiko družine. Pomembno je, da starši sprejmejo, da ne gre za popolno starševstvo, temveč za zdravo povezovanje in podporo družini kot celoti.

9. Delajte kot ekipa z drugimi skrbniki

Sodelovanje staršev, starih staršev ali drugih skrbnikov pomaga deliti odgovornosti in prinaša več stabilnosti v življenje otrok. V ekipi je delovanje bolj skladno in manj obremenjujoče za vsakega posameznika.

10. Spodbujajte kreativno, neurejeno igro

Namesto preveč urnikov in nadzorovanih dejavnosti otrokom omogočite trenutke, ko lahko sami raziskujejo, se igrajo in postavljajo vprašanja. Tovrstna svobodna igra gradi ustvarjalnost, samostojnost in socialne veščine.

Viri: Times of India, UNICEF, Talkspace

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
starševstvo boljši starš družinska dinamika čustvena inteligenca pozitivna disciplina starševski nasveti čustvena inteligenca otrok kakovostni družinski čas
